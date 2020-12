Google Pixel 5 review

Google brengt al een paar jaar smartphones uit onder eigen naam. Gek genoeg zijn de smartphones niet officeel in Nederland te koop. Gelukkig zijn er genoeg mensen in ons landje die er mee aan de slag willen dat je onder andere bij Belsimpel.nl toch Pixel-smartphones kunt kopen. We zijn met de nieuwste Pixel 5 aan de slag gegaan om te kijken wat Google dit keer te bieden heeft.

Google maakt het besturingssysteem dat op alle Android-smartphones draait. Eerder kwam Google al met Google-smartphones die door andere fabrikanten werden gemaakt, zoals de Google Nexus 5 bijvoorbeeld. Sinds een aantal jaar heeft Google de productie in eigen handen genomen. Toen kwamen de Pixel-toestellen op de markt. Inmiddels zijn we bij de Pixel 5 aanbeland.

We zijn met de Pixel 5 aan de slag gegaan om goed te kijken waar Google nu staat. Google heeft met de Pixel 5 een andere invalshoek genomen dan met eerdere Pixels het geval was. De Pixel 5 is namelijk niet voorzien van de snelste processor of de meest flitsende camera-opstelling. We kijken in deze review naar wat de Pixel 5 wel te bieden heeft.

Deze review is mede tot stand gekomen door Belsimpel, die ons een reviewexemplaar van de Google Pixel 5 heeft geleend.

Design

Als we het doosje opendoen worden we begroet door een kleine smartphone. Geheel in lijn met eerdere Pixel-smartphones is de Pixel 5 in een elegant jasje gestoken. De zwarte variant zat in ons doosje en deze ziet er behoorlijk strak uit. De voorkant is uiteraard volledig glas en we zien hier al een kleine uitsparing waar de selfiecamera zit. Het compacte toestel heeft een fijne afronding naar de achterkant toe. Achterop vinden we een mooie 'G' en hoger vinden we de vingerafdrukscanner met ook nog de camerabult linksbovenin.

De achterkant heeft een afwerking die nog het meest overeenkomt met melkglas, maar dan geeft de textuur nog veel meer grip zonder in je vingers te grijpen. Het toestel heeft een voornamelijk metalen behuizing met een glazen laagje eroverheen. Midden op de achterkant zit een rondje waar geen metaal zit zodat de Pixel 5 draadloos oplaadbaar is. Onderop zit nog de usb-c-aansluiting, mocht je het toestel liever met de kabel opladen. Het formaat maakt het toestel prettig in gebruik.

Scherm

Google heeft de Pixel 5 voorzien van een oled-paneel, maar niet zomaar één. De Pixel 5 heeft een scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Het scherm heeft een diagonaal van 6 inch met 1080 bij 2340 pixels voor een prettige 432 pixels per inch. Bovenop zit nog een laag Gorila Glass 6. Dat laagje beschermt je toestel tegen krassen van bijvoorbeeld je sleutelbos, maar niet van een paar korrels zand. Deze versie van Gorilla Glass biedt als het goed is ook meer bescherming tegen vallen.

Het scherm ziet er goed uit dankzij de oled-technologie. Daardoor kunnen pixels zowel aan als uit, maar ook alles ertussenin. Daardoor zijn de kleuren dieper dan bij een lcd-scherm en wordt er ook nog eens stroom bespaard. De kleurweergave geeft een prettige ervaring voor multimedia en games, maar ook in de menu's geven de kleuren, en de verversingssnelheid, een prettige ervaring. Er zitten gelukkig niet al te dikke randen om het scherm heen, daardoor heb je een fijn scherm in een kleine verpakking.

Hardware en accu

Zoals gezegd heeft de Pixel 5 niet de snelste processor. In het toestel tikt een Snapdragon 765G-chipset. Dat is geen langzame chipset en snel genoeg voor zo'n beetje iedere gebruiker. Doordat Google voor deze chipset heeft gekozen is het toestel beter betaalbaar terwijl er toch een goede gebruikservaring inzit. Een mooi pluspunt is dat deze chipset wel is voorzien van een 5G-modem, zodat je, zodra dat echt kan, gebruik kunt maken van supersnel mobiel internet.

De Pixel 5 is uitgerust met 128GB opslaggeheugen, in ieder geval is dat zo. Het is dus niet zo dat je een versie kunt kopen met bijvoorbeeld 256GB opslaggeheugen. Jammer genoeg kun je het geheugen ook niet uitbreiden met een microSD-geheugenkaartje. Nou is 128GB natuurlijk niet weinig, zeker voor een smartphone, maar toch hebben sommige mensen wat meer geheugen nodig. Gelukkig krijg je bij de Pixel wel obeperkte opslagruimte in de Google Cloud via Photo's voor al je foto's en filmpjes. Qua werkgeheugen heeft de Pixel 5 8GB en daarmee kun je lekker multitasken.

De accu van de Pixel 5 is op papier niet super, maar ook niet verschrikkelijk. Met een capaciteit van 4080 mAh komt de capaciteit wel boven het gemiddelde uit. Op een lagere prijs kom je accu's tegen van 6000 mAh. Toch is de praktijk een ander verhaal. Met een volledig opgeladen accu hou je het misschien geen twee dagen vol, maar het scheelt niet veel. Als je het een beetje rustig aan doet red je dat misschien wel.

Software

De software die op de Pixel 5 draait komt rechtstreeks van Google zelf. Het gaat hier dus om 'puur' Android. Dat is best een fijne ervaring, maar er zijn genoeg fabrikanten die hier best dichtbij komen. Uiteraard wordt de Pixel 5 geleverd met alle Google-apps en de Google Play Store en verder niets. Geen zogeheten bloatware te vinden. Erg fijn vooral dat er geen spelletjes vooraf geïnstalleerd zijn die je doorverwijzen naar een casino.

Met Google's eigen toestellen geniet je van een langere ondersteuning dan met de meeste Android-smartphones. Om te beginnen draait het toestel Android 11 uit de doos met alle gemakken die daarbij horen. Google rolt zelf de updates uit naar de toestellen, het grote voordeel daarvan is dat je toestel goed beveiligd is. Een ander voordeel dat Google haar eigen toestellen vrij lang voorziet van besturingssysteem upgrades. De Google Pixel zit op Android 10, maar de Pixel 2 en Pixel 2 XL zijn nog steeds te updaten tot Android 11.

Camera

Net als bij de accu het geval was, kan het aantal megapixels misschien wat tegenvallend ogen, maar laat je daardoor niet afschrikken. De Google Pixel 5 maakt gebruik van ieder klein pixeltje dat er beschikbaar is en transformeert dat tot een mooie foto. De Google Pixel 5 heeft op de achterkant twee camera's, één 12-megapixelcamera en een 16-megapixelgroothoekcamera. Dat lijkt misschien niet veel in een markt smartphones die voorzien zijn van 5 camera's en met camera's die tot 108 megapixels gaan, en toch behoren de foto's van de Pixel 5 bij de fototop van dit moment.

De software van Google zorgt voor mooie foto's met veel diepgang. Hoewel het toestel ook een stand heeft om portretfoto's te maken, zouden we haast aanraden om de gewone camera te gebruiken. Dat doet niets af aan de mooie foto's die je met de portretstand kunt maken, maar we willen hiermee vooral aangeven dat de automatische stand al hele mooie foto's maakt. De nachtstand van de Pixel 5 werkt ook keurig, de foto's worden wel wat gelig, maar dat is bij eigenlijk ieder toestel met een vergelijkbare stand het geval.

Tijdens het filmen maakt de Pixel 5 gebruik van erg prettige beeldstabilisatie. Daardoor merk je tijdens het filmen al dat beelden soepel worden vastgelegd, zelfs als je het toestel niet helemaal stil houdt. We raden af om ermee te gaan schudden, daar wordt het niet beter van, maar de Pixel 5 kan behoorlijk wat beweging hebben tijdens het opnemen. Filmen kan op de Pixel 5 in zowel 1080p als 4K-resolutie en ook is het in beide gevallen mogelijk om met zowel 30 als 60 beelden per seconde te filmen. Welke je gebruikt is een kwestie van hoeveel opslag je ervoor wil inleveren en hoe strak je de beelden wil opnemen.

Prijs-kwaliteitverhouding

De Google Pixel 5 is een toptoestel zonder de beste specificaties maar ook zonder idioot stevig prijskaartje. Hoewel er op de Pixel 5 een modelversie van het Android-besturingssysteem draait, wil dat niet betekenen dat al het andere een mindere variant gebruikt. We zetten onder dit kopje een aantal toestellen op een rijtje met ofwel vergelijkbare specificaties, danwel een vergeloijkbare prijs. Zo krijg je een beter beeld van wat er nog meer op de markt beschikbaar is.

OnePlus is één van de fabrikanten die zich helemaal uitleeft met Android. Het OxygenOS dat op de OnePlus 8T draait is heel goed aan de eigen wensen aan te passen en wordt door OnePlus ook goed up-to-date gehouden wat beveiliging betreft. De OnePlus 8T is goedkoper dan de Pixel 5 op het moment van schrijven, maar beschikt wel over een krachtigere processor die eveneens tot 5G-verbindingen in staat is. De OnePlus 8T heeft een grotere accu en ook een groter scherm, mocht dat geen issue zijn voor je.

Als je het niet erg vindt om ietsje minder power op zak te hebben, en niet al teveel geeft om een ultragroothoekcamera, dan heeft Google nog een andere optie voor je. De Google Pixel 4a 5G komt nagenoeg in hetzelfde pakketje als de Pixel 5, alleen werkt het aan de binnenkant ietsje anders. In de Pixel 4a 5G zit een camera minder, maar de 12-megapixelcamera die in de Pixel 5 zo goed werkt vinden we ook hier terug, zij het voor een lagere prijs. Mocht je ook niet zoveel om 5G geven, dan is er ook nog de Pixel 4a.

De iPhone 12 Mini van Apple is om te beginnen ietsje duurder dan de Pixel 5, maar er draait ook een heel ander besturingssysteem op. Met de iPhone 12 Mini ben je verzekerd van jarenlange software ondersteuning en wat hardware betreft heb je ook weinig te klagen. De iPhone 12 Mini is ietsje kleiner nog dan de Pixel 5 is. Wat opslaggeheugen betreft kun je bij de iPhone wel verschillende varianten kiezen, maar die zijn eveneens geen van allen uit te breiden met een geheugenkaartje. Als je graag een klein toestel gebruikt met veel power dan is dit geen verkeerde keus.

Conclusie

Met de Google Pixel 5 schiet je bijna altijd raak. Dan hebben we het over de sterke camerakwaliteiten, maar ook over bijvoorbeeld het ontwerp. De Pixel 5 is een niet al te grote smartphone die veel te bieden heeft. Het besturingssysteem werkt zeer prettig en verzekerd je ook van lange ondersteuning door Google zelf. Dat het toestel zowel met de kabel als draadloos op te laden is brengt wat meer veelzijdigheid met zich mee.

Je haalt de Google Pixel 5 niet in huis voor een schijntje, maar je krijgt wel de Google behandeling qua software en cloud-opslag en dat is ook wat waard. Wat een beetje jammer is, is dat het toestel alleen maar in een 128GB-variant verkrijgbaar is. Nogmaals, het is voor de meesten meer dan genoeg, maar het is jammer dat je er niet nog een beetje bij kunt zetten met een kaartje. De Google Pixel 5 geeft een fijne gebruikservaring met prima accuduur, een topcamera en je kunt er een flinke tijd mee vooruit.

+ Topcamera

+ Klein en krachtig

+ Lange Google-ondersteuning

- Geen uitbreidbaar geheugen

- Niet de allersnelste chipset