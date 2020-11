Nokia 2.4 review

De Nokia 2.4 is een goedkoop toestel. In deze review kijken we naar wat je krijg voor je geld. Hoe goed is een telefoon van amper 130 euro? Hieronder lees je het!

Er komen op GSMinfo.nl vaak toestellen voorbij met een fors prijskaartje. Toch krijg je in de huidige markt ook al gauw voor een stuk minder geld al een prima smartphone thuisgestuurd. Vandaag nemen we zo'n toestel onder de loep, de Nokia 2.4. Het toestel valt zogezegd vooral op door zijn enorm schappelijke prijs, maar draait wél gewoon op Android 10 én is voorzien van alle gemakken.

In deze review kijken we uiteraard naar alle geneugten die je krijgt voor je geld, en ook naar alle makken die je er gratis bij krijgt. Hoeveel telefoon krijg je nog als de man met de hamer is langsgeweest? Waar lever je precies op in? We kijken naar het beeldscherm van de Nokia 2.4, nemen de hardware onder de loep, kijken of het ding nog een fatsoenlijke foto kan maken en werpen uiteraard ook een blik op de concurrentie op dit prijspeil.

Design

Het ontwerp van de Nokia 2.4 is niet bepaald revolutionair te noemen. De voorkant is grotendeels bedekt door het scherm, terwijl de behuizing de achterkant overheerst. Het toestel is gemaakt van plastic, al voelt het wel solide aan. Bijkomend voordeel is dat de achterkant van de Nokia geen vingerafdrukkenmagneet is. Dankzij het patroon op de achterkant heb je bovendien veel grip; de Nokia 2.4 zal niet zo gauw uit je handen glippen.

Wat verder opvalt aan de Nokia is het gebrek aan opvallende zaken. De camera aan de voorkant zit in een druppelvormige notch verwerkt, terwijl de camera's in de achterkant in een bescheiden camera-eiland te vinden zijn. Daaronder bevindt zich de vingerafdrukscanner. De hegemonie van de achterkant wordt verder alleen onderbroken door de glimmende Nokia-letters daar weer onder. Aan de voorkant is het scherm de grootste blikvanger, maar voorkantvullend is het scherm niet. Aan de onderkant is nog een flinke strook zichtbaar; iets dat we in deze prijscategorie wel mogen verwachten. Ook in die strook word je er nog aan herinnerd dat het hier een Nokia betreft.

Het valt ons niet tegen, het ontwerp dat HMD bij elkaar heeft weten te gooien in deze prijsklasse. Zeker, er zijn geen fancy vouwbare schermen of uitschuifbare selfiecamera's, maar feit blijft dat je er aan de buitenkant absoluut niet afziet dat we hier met een budgettoestel van doen hebben. De Nokia 2.4 past uitstekend in de hand, voelt stevig aan en is voorzien van fijne knoppen aan de zijkant. De ingebouwde vingerafdrukscanner doet ook erg goed zijn werk en zit bovendien prettig geplaatst. De koptelefoonaansluiting, die op veel moderne telefoons inmiddels ontbreekt, is op de Nokia gewoon te vinden.

Beeldscherm

Het 6.5 inch grote scherm op de Nokia 2.4 is voorzien van 1520 pixels in de hoogte en 720 pixels in de breedte. Het betreft hier een LCD-scherm wat betekent dat de helderheid in theorie op orde zou moeten zijn. Dat klopt ook, want we kregen een aantal keer in de vroege ochtend een flinke bak licht in het gezicht. Met de helderheid zit het dus wel goed, de automatische afstelling daarvan soms wat minder.

Hoewel de resolutie van het scherm in de meeste gevallen prima voldoet, liepen we soms toch tegen de limieten ervan aan. Als je alles redelijk groot weergeeft zal je geen seconde twijfelen over of het scherp is, maar heb je alles klein ingeschaald, dan is het een ander verhaal. Kleine letters worden soms inconsistent weergegeven, omdat er niet genoeg pixels in de breedte zijn om dat te bewerkstelligen. Details in foto's komen pas naar voren als je ze op een computer bekijkt of op de telefoon ver inzoomt. Het is geen verrassing en we willen benadrukken dat het aan de werking van de telefoon verder niets afdoet, maar dat het scherm geen enorm hoge resolutie heeft merk je in sommige gebruiksscenario's dus wel.

Hardware

Aan boord van de Nokia 2.4 zit een chipset van Mediatek, de Helio P22 om precies te zijn. Die is voorzien van een processor met acht rekenkernen die draaien op 2GHz. Het betreft hier de niet al te vlotte Cortex A53-cores, die vergezeld worden van 2GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen bedraagt 32GB, wat niet bepaald ruim is. Het is echter uit te breiden met een (al dan niet forse) microSD-kaart, zodat je nog wel je hele foto- en muziekcollectie mee kan slepen, mocht je dat willen.

Qua snelheid is het met de Helio P22 geen enorm feest helaas. De chipset moet duidelijk hard werken om Android 10 soepel weer te geven. Een groot deel van de tijd lukt dat prima. WhatsApp bijvoorbeeld kost helemaal niet zoveel rekenkracht en draait dan ook prima. Het wordt echter een ander verhaal als je bijvoorbeeld ook nog een app op de achtergrond hebt draaien, zoals Spotify. Ook zwaardere apps zoals grafisch veeleisende games als Pixi Pop willen niet bepaald vloeiend draaien op de Nokia. Snel wisselen tussen apps is er ook niet bij.

Dit gebrek aan snelheid is vooral storend als je een enorm snelle telefoon gewend bent. De Nokia 2.4 went verrassend snel, wat ironisch is gezien de daadwerkelijke snelheid van het toestel. Het helpt dat de Nokia vooral langzaam is wanneer je er veel mee wil doen, maar dat bijvoorbeeld ontgrendelen met je vinger en het typen van een kort bericht wél vlot gaat. Met andere woorden: de Nokia 2.4 is perfect als je een beetje wil onthaasten.

Behalve de snelheid (of het gebrek eraan) zijn er nog een aantal andere zaken waaraan je merkt met een budgettoestel van doen te hebben. Zo is de aansluiting onderop het toestel een micro-usb aansluiting in plaats van de inmiddels veel meer gangbare usb-c aansluiting. De blikkerig klinkende speaker aan de onderkant van het toestel is een andere.

Wat batterij betreft, die is met 4500 mAh niet bepaald klein. Dat heeft een aantal voor- en nadelen. Het evidente voordeel is dat je lang zonder stopcontact kan. Dat wordt nog verder geholpen door de tamelijk zuinige processor, die mede dankzij zijn beperkte snelheid niet veel stroom verbruikt. Met een volle batterij doe je eenvoudig twee dagen, en met wat zuinig gebruik ook drie of meer. Een nadeel is dat opladen niet bepaald een vlot proces is, een ervaring die Nokia 2.4-gebruikers vaker zullen meemaken.

Software

Op de Nokia 2.4 draait Android 10, met een garantie van HMD op Android 11. Als onderdeel van het Android One-programma krijg je 3 jaar elke maand beveiligingsupdates en maar liefst twee jaar software-updates. Belangrijk onderdeel daarvan is dus een update naar een nieuwe Android-versie, wat de levensduur van het toestel flink vergroot. Want wie gaat nou een nieuwe telefoon kopen als je daarbij dezelfde Android-versie krijgt?

Wat de software is in gebruik, daar kunnen we kort over zijn. Het is een heel sobere versie van Android met hier en daar minimale aanpassingen van de hand van de fabrikant. De software werkt over het algemeen redelijk vlot, mits je geen al te rare fratsen uitvoert. Al met al bestaat het vooral uit alle dingen die we prettig vinden aan Android, zonder echt veel toegevoegde waarde te bieden. Er zijn wel een paar handige dingen, zoals de optie om met een veeg over de vingerafdrukscanner het notificatiecentrum naar voren te halen, maar dat is het ook wel zo'n beetjje.

Camera

Als je van plan was om de Nokia 2.4 aan te schaffen vanwege zijn uitstekende kwaliteiten op het gebied van fotografie, dan kunnen we je nu gelijk van dat idee afbrengen: de camera van de Nokia 2.4 is slecht. Ja, het is mogelijk om er foto's mee te maken, maar daarmee hebben we de grootste pluspunten van de camera wel gelijk besproken.

Vooruit, zo erg is het niet gesteld met de camera. We durven echter wel te beweren dat alleen in fatsoenlijk licht met wat geduld een acceptabele foto met de camera in de Nokia 2.4 is te produceren. Met beperkter licht en/of bewegende beelden komen gelijk alle zwakheden van de 13 megapixel sensor bovendrijven. We mogen in deze prijscategorie ook weinig verwachten, maar die verwachtingen maakt de Nokia dan ook dubbel en dwars waar.

Prijs/kwaliteitverhouding

Telefoons zijn niet vaak zo goedkoop als de Nokia 2.4. Dat maakt een vergelijking in het kader van prijs/kwaliteit niet bepaald eenvoudig. Vooropgesteld kunnen we in ieder geval zeggen dat we voor het schamele bedrag van 130 euro wel heel veel smartphone in onze handen gedrukt krijgen. Misschien doet de Nokia 2.4 dingen als foto's maken en kattenvideo's delen niet zo vloeiend als een dure iPhone, het kán allemaal wel. Alle mogelijkheden van een moderne smartphone heb je binnen handbereik voor 130 euro, voor een groot deel mogelijk gemaakt door het feit dat Android 10 op het toestel draait.

Het kan echter altijd nog goedkoper, en dat is de Alcatel 1B (2020) zeker. Met een vanafprijs van zo'n 90 euro is de smartphone nog goedkoper dan de Nokia, wat op zichzelf al een hele prestatie is. Je levert echter ook een paar dingen in. Zo draait de Alcatel wel Android 10, maar wel de Go-version, wat een uitgeklede variant is. Ook hoef je hier niet te rekenen op updates. De batterij, het scherm en de rest van de hardware is ook minder, en we kunnen ons zo voorstellen dat je daar niet noodzakelijk gelukkig van wordt. We vonden het al een beetje een worsteling met de Nokia, en huiveren een beetje bij de gedachte wat nog verdere bezuinigingen op hardware met de bruikbaarheid van een telefoon doet.

Een goed alternatief voor de Nokia 2.4 komt uit eigen stal: de Nokia 3.4 is namelijk een fractie duurder maar biedt ook net iets andere specificaties. Je krijgt een extra camera aan de achterkant, een ander scherm en iets vlottere hardware. Verder komen de toestellen behoorlijk overeen. Het enige nog noemenswaardige verschil is de batterij; bij de Nokia 2.4 is die net een fractie groter dan bij de 3.4. Gezien het minimale prijsverschil vinden we de twee toestellen redelijk inwisselbaar en wordt het dus een keuze tussen batterij en (marginaal) hogere snelheid. In dat geval kiezen wij liever voor dat eerste.

Uit de stal van Xiaomi komt ook een mooi alternatief gerold. De Xiaomi Redmi 9C brandt met een vanafprijs van net iets meer dan 100 euro ook niet bepaald een gat in je portemonnee. Voor dat geld krijg je geen toestel uit het Android One-programma maar wel een smartphone met nét iets betere specificaties dan de Nokia 2.4, al ontloopt het elkaar weinig. De batterij in de Xiaomi is met 5.000 mAh wel net een tikje groter dan die in de Nokia.

Conclusie

De Nokia 2.4 was een interessant toestel om een tijdje mee rond te lopen. Vantevoren bestond er wellicht wat scepsis over of het toestel in de dagelijkse omgang bruikbaar was, maar daarin slaagde het glansrijk. Zeker, het was niet altijd een vlotte ervaring maar al met al konden we ons niet aan de indruk onttrekken dat de Nokia voor een behoorlijk lage prijs toch nog een vrij storingsvrije smartphone-ervaring wist te bieden. En dat is, vooral gezien het prijspeil, een behoorlijk prestatie.

Zeker, er zijn de nodige kritiekpunten te bedenken voor de Nokia 2.4. Zo vonden we de camera niet bepaald denderend en was het ook opmerkelijk hoe lang het wel niet duurde voordat de batterij was opgeladen. Zaken die moderne smartphones vaak wel op orde hebben, maar bij de Nokia 2.4 soms onvermoede obstakels bleken. Ben je er echter aan gewend, dan staat niks een prettig smartphonegebruik in de weg. De aanschafprijs was al geen obstakel, natuurlijk. We kunnen dan ook niets anders doen dan alle mensen die niet van plan zijn veel met hun smartphone bezig te zijn maar een niet-smartphone ook weer een stap te ver vinden gaan, van harte een Nokia 2.4 aan te raden.

+ Erg prettig geprijsd

+ Doet alles wat je van een smartphone verwacht

+ Niet duur

+ Wel goedkoop

+ Geweldige batterij

- Camera is een tikje deprimerend

- Niet de vlotste