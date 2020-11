OnePlus Nord N10 5G review

De fabrikant OnePlus heeft eigenlijk alleen maar smartphones op de markt gebracht met top hardware en soepele software. Daarmee is het bedrijf inmiddels aan de wat prijzigere kant van de markt gekomen. Een paar jaar geleden was er wel de OnePlus X, maar daar was de markt toen niet helemaal klaar voor. Dit jaar probeert OnePlus het opnieuw met niet één, maar maar liefst drie smartphones op lagere prijspunten. Eén van die toestellen, de OnePlus Nord N10 5G, behandelen we in deze review.

De OnePlus Nord N10 5G heeft een nodeloos lange naam die je gelukkig niet al te vaak tegen vrienden en familie zult hoeven opnoemen. De N10, in het kort, wordt door OnePlus iets lager in de markt gezet dan de eerder uitgebrachtte OnePlus Nord, en weer wat hoger dan de OnePlus Nord N100. Als je het nog hebt kunnen volgen dan gaan we gauw verder met het toestel zelf.

Design

We beginnen even met de buitenkant. Dat is immers het eerste dat je ziet wanneer je de doos opent, maar ook waar je tegenaan kijkt wanneer je het toestel ter hand neemt. Voor het ontwerp heet OnePlus een paar dingen overgenomen van haar andere toestellen, maar ook wat dingetjes weggelaten. Het grootste gemis zul je vooral merken wanneer je van een OnePlus-toestel afkomt. De Nord N10 5G heeft namelijk geen profielen-slider waarmee je de meldingen makkelijk op stil, tril of geluid.

Aan de voorkant zit een groot scherm met aan de rechterkant van het toestel de vergrendeltoets en aan de linkerzijde vinden we de volumetoetsen, niets geks. Op de onderkant vinden we de usb-c-poort waar je het toestel mee kunt snelladen en daarnaast vinden we de haast vergeten hoofdtelefoonaansluiting. Dat is heel handig als je nog graag gebruik maakt van een bekabelde koptelefoon. Achterop zit een fysieke vingerafdrukscanner op een prettige hoogte met links daarboven het camera-eiland.

Display

Het scherm doet ons denken aan het scherm van de reguliere OnePlus Nord, behalve dan een belangrijk detail. Het scherm van de N10 ververst zich, net als de Nord, met 90Hz ofwel 90 keer per seconde. De Nord heeft echter een oled-scherm terwijl de N10 een lcd-paneel heeft. Het lvd scherm geeft iets mider diepe kleuren en verbruikt iets meer stroom. Dat scherm heeft er ook voor gezorgd dat de vingerafdrukscanner niet achter het scherm verstopt kan worden.

Het scherm van de N10 geeft kleuren nog steeds goed weer en de hogere verversingssnelheid zorgt ervoor dat je soepel door de menu's scrollt en ook in games merk je dat de beelden vloeiender tot je komen dan bij 'standaard' 60Hz schermen. De kleuren zijn misschien wat minder diep dan bij een oled-scherm, maar ze zien er nog steeds goed uit. Ook de kijkhoeken zijn uitstekend, je kunt dus prettig samen ergens naar kijken op het relatief grote 6,49 inch Full HD+-scherm.

Hardware en accu

We komen 5G op steeds lagere prijspunten tegen. Het mag uit de naam duidelijk zijn dat de OnePlus Nord N10 5G ook beschikt over een 5G-modem. In Nederland kunnen we daar nu officieel al mee aan de slag, maar de verschillen zijn op dit moment nog niet wat qua 5G beloofd is. Dat komt doordat de supersnelle frequentie nog niet online is. Zodra dat wel het geval is ben je met de N10 helemaal klaar om keihard te gaan.

Dat 5G-modem zit gekoppeld aan de Snapdragon 690. Dat is nog geen heel bekende chipset en dat komt doordat deze nogal nieuw is. De chipset tikt snel genoeg voor alle dagelijkse taken en zeker ook voor een groot aantal spelletjes. De zwaarste applicaties en games kunnen wel wat gestotter opleveren maar tijdens onze testen is het nooit heel storend geworden. Er is 6GB werkgeheugen aanwezig om het multitasken soepel te laten verlopen en dat werkt keurig mee.

Een smartphone is alleen wat waard als de accu het een tijdje volhoudt, anders is het niet per se een mobiele telefoon. De accu van de N10 heeft een stevige capaciteit met 4300 mAh. Daarmee hebben wij het bijna twee volle dagen volgehouden met doorsnee gebruik. Dat wil zeggen dat het toestel voor een WhatsApp, surfen op internet, af en toe een foto en verder nog een kort spelletje is gebruikt. Mocht je stroom tekort komen dan is het toestel met 30W op te laden en zo heb je snel weer genoeg power om de rest van de dag vol te maken.

Software

Wat software betreft is OnePlus een beetje anders, op een goede manier. OnePlus geeft graag veel vrijheid aan de gebruiker en je kunt in OxygenOS veel naar eigen smaak invullen. De versie die op de N10 draait is OxygenOS 10.5 en dat is gebaseerd op Android 10. Een iets ouder OnePlus toestel, de OnePlus 8T draait uit de doos op Android 11, een nieuwere versie dus. OnePlus heeft laten weten dat ook de OnePlus Nord N10 5G een update mag verwachten naar Android 11, maar dat het daar ook bij blijft. Beveiligingsupdates zullen nog een tijdje blijven komen, maar er komt volgend jaar geen upgrade naar Android 12.

OxygenOS 10.5 geeft nog steeds erg veel vrijheid aan de gebruiker en het werkt ook erg prettig. Je kunt bijvoorbeeld accentkleuren door het hele toestel kiezen hoe je zelf wil en ook lettertypes, icoon-stijlen en klokstijlen zijn makkelijk aan te passen. Zoals eerder vermeldt is de beveiliging bij de N10 keurig op niveau. Voorlopig krijgt het toestel maandelijks een update om de beveiliging op de top te houden.

Camera

De OnePlus Nord N10 5G is uitgerust met maar liefst vier camera's. Te beginnen met twee 2-megapixelcamera's waarvan er één dient als macro-camera en de ander is ingericht als dieptecamera om. Dat lijkt nog niet zo indrukwekkend, maar is slechts het begin. De N10 heeft ook een 8-megapixelcamera die is uitgerust met een ultragroothoeklens. Als klap op de vuurpijl is er als hoofdschieter een 64-megapixelcamera aanwezig met een f/1.8 diafragma. Voorop zit in het gaatje in het scherm nog een 16-megapixelselfiecamera.

Dat is een leuk verhaal, maar wat voor plaatjes levert het op? Voor veruit het meeste werk zul je de 64-megapixelcamera gebruiken. Daarmee schiet je keurige plaatjes in de meeste omstandigheden, al heeft de camera wel wat meer moeite met donkere omstandigheden. De N10 heeft wel een nachtstand, dus daar kun je ook in het donker mooie plaatjes mee schieten. In dat geval moet je het toestel dus wel stil houden om een scherp schot te krijgen. Al met al niet verkeerd qua resultaat, je spiegelreflex kan voor het betere camerawerk nog mee op vakantie maar je compactcamera kan thuisblijven.

Voor het filmen met de N10 zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kun je kiezen om te filmen in 1080p, zowel met 30fps als 60fps, maar het kan ook in 4K met 30fps of in 4K CINE met 30fps. Dat laatste wil zeggen dat je filmt in een bioscoop-beeldverhouding van 2:1. Je kunt hiermee rustig je gang gaan zonder het toestel al te stil te houden, de hoofdcamera maakt gebruik van keurige beeldstabilisatie. Per opnamestand kun je ook zien hoeveel geheugen er ongeveer wordt opgeslokt.

Prijs-kwaliteitverhouding

De OnePlus Nord N10 5G is niet het enige toestel in de wereld en ook zeker niet het enige toestel in deze prijscategorie. Om te kijken wat voor een toestellen er nog meer zijn hebben we een aantal toestellen naast de N10 gezet. We doen namelijk best een tijdje met onze smartphones en dus is het aan te raden om even te kijken wat misschien een interessante keus is in dezelfde prijscategorie.

Als allereerste tegenkandidaat presenteren we de Samsung Galaxy A71. Samsung heeft dit toestel voorzien van een fors scherm met een diagonaal van 6,7 inch. Het gaat hier ook nog eens om een Super AMOLED-scherm, dat geeft dus diepe kleuren en is goed voor de accuduur. De camera van de A71 mag er ook zijn; de hoofdschieter telt 64 megapixels en daarnaast heeft de A71 er nog drie. Wat opslag- en werkgeheugen betreft is de A71 gelijk aan de N10 5G. Waar de A71 niet mee aan de slag kan is 5G of een 90Hz scherm.

Tabel

Een andere concurrent is de Chinese Xiaomi Mi 10T Lite. Dit toestel is nagenoeg tegelijkertijd gelanceerd als de N10 5G en de prijs is ietsje lager voor de Mi 10T Lite. De Mi 10T Lite is voorzien van een forse 4820 mAh accu, een 5G-modem en het scherm ververst zich met 120 keer per seconde. Dat laatste maakt de ervaring nog net een stuk soepeler dan 90Hz. De software van de Xiaomi is wel wat minder prettig, maar alles went.

De laatste tegenkandidaat komt uit de webwinkel van OnePlus zelf. De reguliere OnePlus Nord die eerder dit jaar op de markt kwam is een geduchte tegenstander voor de N10. De Nord is een paar tientjes duurder, maar daarvoor krijg je wel een oled-scherm met dezelfde 90Hz. De Nord is uitgerust met 8GB werkgeheugen, dat is iets meer dan de N10 5G, maar daar merk je in de praktijk niets van. Als je toch de mogelijkheid wil om je telefoon aan de kabel wil leggen om muziek af te spelen heeft de N10 5G weer een stapje voor.

Conclusie

De OnePlus Nord N10 5G heeft misschien niet de meest aantrekkelijke naam, maar geeft wel een aantrekkelijk aanbod. De N10 mag aansluiten in ieder lijstje voor mensen die op zoek zijn naar een smartphone met een groot scherm en een mogelijkheid tot het verbinden met 5G-netwerken. Het toestel is misschien niet het allersnelste, maar daar betaal je ook niet voor. De Nord N10 5G heeft een relatief betaalbaar prijskaartje voor een mooi lijstje specificaties.

Dat de profielen-slider ontbreekt is wel jammer, maar dat er een hoofdtelefoonaansluiting aanwezig is, is dan weer heel prettig. Ondanks dat er een lcd-scherm in het toestel zit kom je best ver met de accu. Mocht de accu je toch iets te snel leeg zijn dan kun je deze snel opladen met de bijgeleverde oplader. Hoewel de software-ondersteuning misschien niet verder gaat dan Android 11 kun je wel een flinke tijd vooruit met de N10.

+ 5G-ready

+ Strakke software

+ Mooi ontwerp

- Geen slider

- Lcd-scherm