OnePlus 8T review

OnePlus brengt een aantal toestellen per jaar op de markt. De OnePlus 8T is het nieuwste toptoestel en om te beginnen wordt het toestel vanuit de doos geleverd met Android 11. OnePlus heeft doorgaans veel te bieden in haar toestellen en we gaan hier kijken hoe dat met de OnePlus 8T gesteld is.

Dit jaar heeft OnePlus het wat anders gedaan voor wat betreft de toestellen die ze hebben uitgebracht. Waar er eerder vier toestellen per jaar kwamen in sets van twee, heeft het bedrijf er dit jaar een andere draai aan gegeven. Een nieuwe serie werd eerder in het voorjaar gepresenteerd; een basistoestel en een Pro-variant, met in het najaar de T-versie van die beide toestellen. Dat eerste is dit jaar ook gebeurd; OnePlus presenteerde in het voorjaar de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. Halverwege het jaar verscheen de OnePlus Nord; een uitstap naar een lager prijspunt en nu is er de OnePlus 8T, zonder Pro-versie. OnePlus heeft overigens nog twee varianten van de OnePlus Nord gepresenteerd waarmee het jaartotaal op 6 komt.

We zijn hier aan de slag gegaan met de OnePlus 8T. Het bedrijf heeft aangegeven dat er volgens hen niet genoeg technische vordering was om een OnePlus 8T Pro te verantwoorden, vandaar dat we wat hoge prestaties betreft in het najaar alleen de OnePlus 8T hebben mogen verwelkomen. De OnePlus 8T zit eigenlijk precies tussen de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro in. We gaan in deze review kijken of dat gelukt is en hoe de ervaringen met het toestel zijn.

Ontwerp

OnePlus heeft de ontwerptaal dit keer een beetje aangepast. Aan de voorkant kunnen we dat nog niet heel snel zeggen maar aan de achterkant valt het meteen op. Wat we wel aan de voorkant zien is dat het scherm dit keer vlak is in plaats van gebogen, waarover later meer. Verder is er niet zo 1-2-3 iets anders dan bij de OnePlus 8 het geval was. De vingerafdrukscanner is overigens weer nergens te bekennen; deze zit achter het scherm verstopt. De zijkanten zijn ook hetzelfde gebleven; links de volumetoetsen en rechts de vergrendeltoets en de profielen-slider. Daarmee kun je snel en makkelijk wisselen tussen de stil-, tril- en geluidprofielen. Erg prettig.

Op de achterkant is er dus wat veranderd. De grootste verandering is de plaatsing van de camera's op het toestel. Waar deze meerdere jaren in het midden op de rug van het toestel hebben gezeten zijn ze nu naar de linkerbovenhoek verplaatst. Daarmee doet OnePlus mee met nagenoeg alle andere fabrikanten in de plaatsing van de camera. Naar eigen zeggen hebben ze dit vooral gedaan om aan de binnenkant meer ruimte te creëren voor andere onderdelen.

Het glas op de achterkant is ook iets anders. Wij hebben de blauwgroene-variant gekregen om te testen en deze versie heeft een glossy afwerking in plaats van et matte glas dat we eerder zagen. De grootste angst hierbij is die voor vingerafdrukken maar hier zou volgens OnePlus geen angst voor hoeven bestaan. In de praktijk blijven vingerafdrukken niet zomaar hangen maar het is niet onmogelijk om een afdruk achter te laten.

Beeldscherm

De beeldschermen van OnePlus-toestellen winnen om de haverklap een prijs voor het beste scherm in een smartphones, maar prijzen zeggen niet alles en we vellen graag ons eigen oordeel. We zijn het echter best wel eens met DisplayMate; waar OnePlus het hoge rapportcijfer van kreeg. Het gaat om een 6,55 inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Daty laatste betekent dat het scherm zich met 120 keer per seconde ververst en dat zorgt er weer voor dat je een hele soepele gebruikservaring hebt in games en in de menu's. Pas wel op, na 120Hz wil je nooit meer terug naar minder.

Het scherm heeft een Full HD+-resolutie en hoewel er scherpere schermen zijn, is Full HD+ keurig op dit formaat. Wat je ook bekijkt ziet er goed uit en je kunt de pixels alleen maar goed zien als je veel te dicht bij het scherm komt. De pixels van dit AMOLED-scherm gaan niet aan wanneer ze zwart moeten weergeven, wat goed is voor de accuduur maar ook voor de kleuren. Kleuren zijn levendig en scherp. Het scherm kan ook fel genoeg voor gebruik in fel zonlicht, tegelijkertijd kan het niet heel dim worden ingesteld maar eigenlijk moet je je telefoon ook niet in bed gebruiken. Het scherm van de OnePlus 8T is overigens vlak en niet gebogen, wat bij eerdere toestellen wel het geval was.

Hardware en accu

Qua hardware presenteert de OnePlus 8T een mooi plaatje. Zo is het toestel uitgerust met een Snapdragon 865, een razendsnelle chipset afkomstig van Qualcomm met een ingebouwd 5G-modem. Daarmee ben je klaar voor de snelle mobiele verbindingen van de toekomst, wanneer dat ook komt. De OnePlus 8T is klaar voor de toekomst, zeker gezien het toestel sneller is dan wie dan ook nodig zal hebben. Apps openen snel en games spelen erg soepel.

Bij de OnePlus 8T krijg je standaard 8GB werkgeheugen, 12GB als je wat meer uitgeeft, waardoor je met alle gemak kunt multitasken. De toestellen van OnePlus krijgen steevast dezelfde hoeveelheid werkgeheugen als een laptop en dat is behoorlijk wat. Je hebt niet zo gauw het gevoel dat je tegen wordt gewerkt met de OnePlus 8T. Je kunt het toestel kopen met 128GB opslaggeheugen of 256GB maar helaas kun je het geheugen niet uitbreiden met een microSD-geheugenkaart.

De capaciteit van de accu van de OnePlus 8T staat op 4500 mAh en dat is best fors. Doordat het scherm niet megaveel stroom verbruikt kun je een hele tijd vooruit met de OnePlus 8T. Bij doornsee gebruik kun je het bijna twee volle dagen redden. Maar als je een beetje voorzichtig doet dan haal je het iets comfortabeler. Mocht je het gevoel hebben dat je het niet gaat redden dan kun je in heel korte tijd de accu stevig opladen met Warp Charge 65. Je kunt met de bijgeleverde lader tot 65W opladen en dat levert je bijna 60% accu op in een kwartiertje. Dat staat in de marketing maar is ook in de praktijk gebleken.

Software

De OnePlus 8T draait op Android, maar niet zomaar. Android wordt door nagenoeg iedere fabrikant aangepast om beter bij de stijl van de fabrikant te passen. OnePlus gaat wat dat betreft nog ietsje verder dan de meesten om het eigen ontworpen OxygenOS vorm te geven. Op de OnePlus 8T draait Android 11 met OxygenOS 11 daaroverheen. De software-skin van OnePlus is licht in gebruik en je kunt de schil prettig naar je hand zetten met erg veel personalisatie-mogelijkheden.

Wat ondersteuning betreft doet OnePlus het goed, OnePlus 8T heeft al het voorrecht om met het nieuwe Android 11 te beginnen maar als we de lijn van OnePlus doorzetten krijgt de 8T zeker 3 jaar aan beveiligingsupdates en minimaal 2 grote besturingssysteemupdates. Daarna kun je het toestel wel nog gewoon gebruiken, ook al wordt je niet verder voorzien van updates. De 8T heeft net als eerdere generaties een stand bij het gamen waarbij je meldingen minder prominent zijn en prestaties worden verhoogd om de game beter te ervaren.

Camera

Eerder hebben we al aangegeven dat de camera niet meer in het midden zit maar dat deze in de linkerbovenhoek is geplaatst. We hebben nog niet verteld welke camera's we allemaal in deze bult tegenkomen. De grote baas in deze bult is een 48-megapixelcamera gemaakt door Sony. Deze kanjer wordt bijgestaan door een 16-megapixelultragroothoekcamera, een 5-megapixelmacrolens en een monochrome dieptesensor van 2 megapixels. Dat klinkt allemaal geweldig, maar wat kun je voor plaatjes verwachten?

Mooie plaatjes.

Maar laten we er iets dieper op ingaan. Voor veruit het meeste camerawerk maak je gebruik van de 48-megapixelhoofdcamera en het is een keurige sensor die kleuren en omgevingen goed in beeld brengt. De software van OnePlus doet nog wel iets met genomen beelden maar het blijft heel dicht bij de werkelijkheid. Dat is positief in de zin dat je krijgt wat je ziet, al hebben sommige mensen liever een beetje mooimakerij. Dat kan overigens met filters alsnog bereikt worden. Voor de verdere camera's kun je heel prettig rekenen op de ultragroothoeklens en de macrolens. De monochrome camera zul je in de praktijk een stuk minder gebruiken maar wel fijn dat deze er is.

Voor het filmen maak je wederom vooral gebruik van de 48-megapixelhoofdcamera maar zeker in een tijd waarin we veel binnen zijn is het fijn dat de ultragroothoeklens ook geschikt is om mee te filmen. Zo kun je wat afstand houden en toch nog iedereen op de film vastleggen. In het geval van beide camera's kun je genieten van beeldstabilisatie. Bij de groothoek is het een iets minder betrouwbare elektronische beeldstabilisatie terwijl de hoofdcamera gebruik maakt van optische beeldstabilisatie. Daarmee kun je soepele beelden schieten van keurige kwaliteit.

Prijs-kwaliteitverhouding

Als je tot nu toe alle woorden gelezen hebt dan zul je doorhebben dat we bij GSMinfo.nl fans zijn van de OnePlus 8T. Daarbij moeten we het wel nog over een paar dingen hebben. Zo hebben we het nog niet over de prijs van het toestel gehad en ook willen we het nog even over andere smartphones hebben in een vergelijkbare prijscategorie of met vergelijkbare prestaties. De 8T is namelijk niet het enige toestel dat het goed doet.

De grootste concurrent op het gebied van Android-smartphones is misschien wel de Samsung Galaxy S20 FE. Dat laatste staat voor Fan Edition. Om de vergelijking compleet te maken pakken we de 5G-versie erbij, al is er ook een voordeligere variant met alleen 4G-internet. Het schermformaat van de twee toestellen is vergelijkbaar en beide schermen gaan met 120Hz tekeer tegen je ogen. Wat snelheid betreft zijn de twee vergelijkbaar en ook qua opslag gaat het gelijk op. De camera's zien er op papier anders uit maar ook die presteren vergelijkbaar. Het echte verschil zit toch in de software, dat is een kwestie van smaak. Op het moment van schrijven is de OnePlus 8T een stukje voordeliger dan de Samsung.

Als je met de andere kant aan de slag wil dan zijn er verschillende opties. Wat iOS betreft hebben we gekozen om de OnePlus 8T te vergelijken met de iPhone SE (2020) vanwege het te grote prijsverschil met de andere toestellen. De camera van de iPhone SE (2020) lijkt op papier minder te leveren maar in de praktijk is de software van Apple zo sterk dat de foto's er iets beter uitzien dan die op de OnePlus 8T. Qua prestaties zijn beide toestellen sneller dan de gebruiker en de keuze komt er vooral op neer of je liever Android of iOS gebruikt.

De laatste concurrent komt uit de eigen stal. De OnePlus Nord is een stuk voordeliger dan de OnePlus 8T, al lever je dan ook wel wat dingen in. Je gaat bijvoorbeeld van 120Hz naar 90Hz op de Nord en qua pure processor prestaties heeft de Nord ook iets minder te bieden. In de praktijk zul je dat echter niet merken en qua camerawerk zijn de twee ook aan elkaar gewaagd. Het scherm van de Nord is ietsje kleiner maar je kunt ook met de Nord vebinding maken met 5G-netwerken.

Conclusie

De OnePlus 8T is een werkpaard in een mooi hoesje. De OnePlus 8 van eerder dit jaar is duidelijk doorontwikkeld om de OnePlus 8T te worden. Met het 120Hz scherm dat van de OnePlus 8 Pro is geleend kijk je fijn naar alles wat je op je toestel bekijkt. Niet alleen de verversingssnelheid, ook het feit dat het om een AMOLED scherm gaat is heel fijn. Dat het scherm niet gebogen is vinden we ook een pluspunt, zo krijg je stiekem toch meer bruikbaar schermoppervlak doordat er niets van het randje valt.

Als je op zoek bent naar een Android-toestel dan kunnen we de OnePlus 8T zeker aanraden. OnePlus' smaak van Android is erg prettig. Als je van een ander merk overstapt is het fijn om in deze smaak te stappen en als je van een ouder OnePlus-toestel komt stap je in een warm bad. Wat jammer is, is dat het geheugen niet uitbreidbaar is, zeker omdat je zo fijn filmpjes kunt schieten. Bij het terugkijken van filmpjes moet alleen een beetje tussen de schermranden heenkijken.

+ Razendsnel

+ Mooi en snel scherm

+ Accuduur en snelladen

- Niet uitbreidbaar geheugen

-