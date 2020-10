Oppo Reno4 5G review

Oppo maakt steeds meer stappen in de Benelux. We zien nog niet ieder toestel hier verschijnen, maar wel de belangrijkste. Nu is het de beurt aan de Oppo Reno4 5G. In deze review kijken we grondig naar alle puntjes om te zien of ze wel op de juiste 'i' staan.

Oppo is nog lang niet bij alle Nederlanders bekend, maar het merk is flink bezig om daar verandering in te brengen. Net als concurrenten Xiaomi en Huawei wil Oppo de wereld in eerste instantie veroveren met de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, met de Oppo Reno4 5G probeert het bedrijf het wederom klaar te spelen. In dit artikel gaan we kijken hoe ver Oppo gaat voor de prijs van dit toestel.

De Oppo Reno4 5G is riant uitgerust met zorgvuldig uitgezochtte onderdelen om de balans te vinden tussen strakke prestaties en een betaalbaar toestel. Zo is het toestel, zoals de naam al doet vermoeden, uitgerust met een 5G-modem en tegelijkertijd heeft het een 60Hz beeldscherm. De Reno4 5G zit op papier vol met mooie specificaties maar we gaan merken of die specificaties ook goed samenwerken.

Design

De Oppo Reno4 5G heeft een uitstraling die wel en niet lijkt op de gemiddelde smartphone. Op het eerste gezicht is het toestel net als anderen voorzien van een voorkantvullend scherm met linksbovenin een gat voor de selfiecamera's. Toch is het een ander toestel dan anderen. Wanneer je het toestel bekijkt ziet het er redelijk standaard uit maar het voelt net iets strakker. De eerste keer dat je de Oppo Reno4 5G ter hand neemt dan voelt het extra strak. Dat komt door de vlakke stukken op de zijkant.

Op de achterkant zie je al één van de verkooppunten van het toestel. De camera's zitten als drie schoorstenen op een eiland in de linkerbovenhoek. De grote lenzen geven het toestel een unieke achterkant. Naast de camera's heeft het toestel, in ons geval, een zwarte glossy afwerking. Bij deze uitvoering trekt er daardoor een soort regenboogeffect over de achterkant. De Oppo Reno4 5G heeft verder een vergrendeltoets aan de rechterkant en de volumetoetsen links. De vingerafdrukscanner bevindt zich achter het scherm. Bij het plaatsen van de simkaart moet je in het buitenste gaatje prikken, het andere gat is de microfoon.

Beeldscherm

Het scherm van de Oppo Reno4 5G heeft een Full HD+ resolutie. Dat komt in dit geval neer op 1080 bij 2400 pixels. Al deze pixels zitten in een schermdiagonaal van 6,43 inch. Doorgaans zou dat misschien als groot worden gezien, en het is ook niet per se klein, maar in de behuizing van de Oppo Reno4 5G past het netjes en daardoor heb je een prettig scherm dat je bijna geheel met één hand kunt bedienen, met een beetje creativiteit.

Het AMOLED-scherm kan behoorlijk fel worden en door die AMOLED technologie worden de kleuren ook mooi weergegeven. Bij AMOLED kunnen pixels zich helemaal uitschakelen om zwart weer te geven waardoor kleuren dieper worden. Een bijkomend voordeel is dat het scherm ook minder stroom verbruikt. Het Always-On-Display voorziet je van informatie als de tijd, meldingen en het percentage accu dat nog over is, zonder al teveel stroom te verbruiken.

Hardware en accu

In het hart van het toestel vinden we een Snapdragon 765G. Dat is één van de nieuwere chipsets van Qualcomm en het is er een die geleverd wordt met een 5G-modem. Daardoor kun je dus nu al gebruik maken van de nieuwe snelle mobiele internettechnologie. Je zult echter nog wel even moeten wachten op de daadwerkelijk snelle netwerk maar als het er is ben je er met dit toestel wel klaar voor. De Snapdragon 765G tikt met maximaal 2,4GHz.

De processor is niet de allersnelste die er is, maar zeker niet langzaam. Met de Oppo Reno4 5G kun je al je gebruikelijke apps draaien en meer. Zelfs hardcore gamen is geen probleem, al kan het toestel wel een tikkeltje warm worden wanneer je er echt tegenaan gaat. De Reno4 5G is uitgerust met 8GB werkgeheugen waardoor ook multitasken prima gaat. Al je foto's, apps en filmpjes kun je kwijt op 128GB opslaggeheugen. Dat geheugen is helaas niet uitbreidbaar.

Wat de accu betreft heeft Oppo een geheim wapen geïntroduceerd bij de Reno4 5G. Dat geldt zowel voor de accu als voor de meegeleverde acculader. Om te beginnen heeft de Reno4 5G een ruime 4000 mAh accu waar je het makkelijk een dag mee volhoudt en als je het rustig aan doet haal je de twee dagen ook nog wel. De accu is in twee delen gesplitst zodat deze niet te heet wordt bij het snelladen. Dat gaat bij de Reno4 5G namelijk met 65W en daarmee haal je de 60% in 15 minuten en je krijgt de accu helemaal vol met 36 minuten. Dat zegt Oppo zelf en dat is ook gebleken uit onze test.

Software

Oppo draait al haar toestellen op Android. Bij de Oppo Reno4 5G is het Android 10 dat spint. Over Android heen ligt ColorOS 7.2, Oppo's skin. Oppo pakt dingen wat dat betreft wat anders aan dan andere fabrikanten. Dan bedoelen we niet dat andere fabrikanten puur Android draaien, maar dat Oppo weer een net andere invalshoek heeft. Het voordeel is dat er niet al teveel bloatware op het toestel geïnstalleerd staat. Als je nog geen toestel van Oppo hebt zul je misschien wel even moeten zoeken waar alles staat. Als je het toestel een tijdsje gebruikt heb je alles snel gevonden.

Wat beveiliging betreft is de Oppo uitgerust met Google's eigen beveiligingssoftware. Hoewel Google maandelijks updates beschikbar maakt voor haar eigen toestellen, en ook voor andere fabrikanten, maar niet iedere fabrikant brengt die updates ook maandelijks uit. Oppo brengt wel maandelijks een beveiligingsupdate naar haar Reno-toestellen, al verschilt het per toestel hoelang dat doorzet. Ook wordt de Oppo Reno4 5G nog voorzien van updates voor het besturingssysteem. Zo krijgt het toestel zelfs nog een update naar Android 12.

Camera

De camera is volgens Oppo het belangrijkste aspect van het toestel en tegenwoordig wil haast iedereen een vervanging voor de compactcamera in diens smartphone. We nemen dus even de tijd om de camera's goed te bekijken. De Oppo Reno4 5G heeft op de achterkant zoals gezegd drie camera's zitten. Dat zijn een 48-megapixelhoofdcamera, een 8-megapixelcamera met een ultragroothoeklens en tot slot een 2-megapixeldieptecamera. Die laatste camera zou ervoor moeten zorgen dat je sneller en nauwkeuriger scherpstelt, al hebben we daar in de praktijk niet echt bewijs voor gevonden.

De andere twee camera's hebben allebei hun nut aan ons bewezen. De camera's van de Oppo Reno4 5G zijn met recht het grootste pluspunt van het toestel te noemen, al kan de accu er ook wat van. Met de hoofdcamera maak je mooie foto's en dankzij de scene-herkenning komen veel van de genomen foto's er mooi en scherp uit te zien. Je merkt bij het gebruik van de app al dat de HDR het goed doet. Bekijk de foto's hieronder en oordeel zelf.

Filmen kan natuurlijk ook met de Reno4 5G en de test die je hieronder kunt bekijken hebben we geschoten in een 4K-resolutie met 30 beelden per seconde. Je kunt ook filmen met 60 beelden per seconde, maar dat gaat alleen in 1080p. Je kunt kiezen per situatie wat voor jou het handigst is. Voor de kwaliteit van het filmen in 4K geldt hetzelfde als bij de foto's; die is goed. Het is nog niet zo dat je er Hollywood-films mee zult opnemen, maar het ziet er zeker goed uit.

Prijs-kwaliteitverhouding

De Oppo Reno4 5G is tot nu toe een prettig toestel gebleken met goede specificaties en een prima gebruikservaring. Het is echter niet het enige toestel op de markt. De Reno4 5G komt met zijn adviesprijs op een drukbezet punt in de markt terecht. We hebben even een aantal smartphones op een rijtje gezet met vergelijkbare specificaties of een vergelijkbare prijs om te kijken wat je nog meer zou kunnen overwegen.

Als eerste tegenkandidaat presenteren we de OnePlus Nord. Het eerste dat misschien op zal vallen is de lagere prijs. Dat wil niet zeggen dat de Nord achterloopt qua prestaties. De OnePlus Nord heeft een 90Hz AMOLED-scherm met een FHD+-resolutie en het toestel draait op exact dezelfde processor en heeft zelfs een camera meer. De accu van de OnePlus Nord is iets groter en ook snel op te laden, maar niet zo snel als die van de Reno4 5G.

Een andere kanshebber is de Google Pixel 5. Google's vlaggenschip voor 2020 is eveneens voorzien van dezelfde chipset met een 5G-modem. De Pixel-smartphones worden uitgerust met minder camera's dan anderen, maar de software achter die camera's is altijd fenomenaal. Bij de Pixel 5 is dat niet anders. Als je dus veel geeft om camera-kwaliteiten is de Pixel 5 zeker het bekijken waard. De Pixel 5 is overigens ook draadloos oplaadbaar, wat een prettig extraatje is.

Als je een kijkje wil nemen aan de andere kant van het hek is er nog de iPhone SE (2020). Dit toestel draait op een geheel ander besturingssysteem maar misschien ben je daar stiekem wel naar op zoek. iOS, waar dit toestel op loopt, is heel gebruiksvriendelijk. Het zal wel even wennen zijn wanneer je van Android af komt, maar na een tijdje weet je niet beter. De camera's en de processor van de iPhone SE (2020) zijn erg goed en met een iPhone heb je een stuk langer software-ondersteuning.

Conclusie

De Oppo Reno4 5G biedt een interessant totaalplaatje voor consumenten die op zoek zijn naar een telefoon die overal goed in is, maar niet geweldig. De camera is zeker goed, de accu houdt het lang vol en de processor tikt vlot. Mocht je nou heel intens gamen kun je de accu in een mum van tijd weer helemaal volgooien met jus om de rest van je weekend te overleven. De Reno4 5G ligt ook fijn in de hand en doordat het toestel lekker dun is voelt het nóg weer fijner.

Wat jammer is, is dat het opslaggeheugen niet uitbreidbaar is. Hoewel veruit de meeste gebruikers genoeg hebben aan 128GB opslaggeheugen zit je wel aan een harde limiet. Voor meer opslag zul je een ander toestel moeten aanschaffen of actief gebruik moeten maken van clouddiensten. De Reno4 5G heeft een mooi aanbod in een drukke markt.

+ Strakke camera

+ Supersnel opladen

+ Vlotte chipset

- 60Hz beeldscherm

- Skin om aan te wennen