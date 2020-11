Samsung Galaxy Note 20 Ultra review

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is het nieuwste Note-toestel en tevens het beste. Wat krijg je als een grote fabrikant als Samsung zich tot het uiterste inspant om een toptoestel te maken? In deze review zoeken we het uit.

De Samsung Galaxy Note-serie bestaat nu een aantal jaren. Door die jaren heen zijn er flink wat dingen veranderd in de smartphone-markt. Zo zijn grote schermen op smartphones gemeengoed geworden. De in het toestel ingebouwde stylus is dat juist niet; de S Pen is tamelijk uniek. Er zijn, op een enkele Motorola na, geen high-end smartphones met een stylus. En nu zijn er twee nieuwe: de Samsung Galaxy Note 20 en de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Overigens wordt die laatste ook wel eens aangeduid als Galaxy Note 20 Ultra 5G, maar het gaat om hetzelfde toestel.

Naar de Samsung Galaxy Note 20 Ultra gaan we uitgebreider kijken. In deze review bekijken we het scherm, spelen we uiteraard met de S Pen, proberen we de camera's, testen we de batterijduur en spelen we Desert Golf. Daarnaast kijken we natuurlijk ook naar alle andere dingen die je van een moderne smartphone mag verwachten. Benieuwd wat Samsung weet te produceren als het een telefoon met absolute topprestaties wil neerzetten? In deze review lees je het.

Beeldscherm

Het scherm is traditioneel een van de onderdelen waar de Note-serie zich onderscheidt. Dat is bij de Note 20 Ultra niet anders, al is het onderscheid in vergelijking met vroeger niet meer zo extreem. Met een 6.9 inch scherm is de Note echter niet bepaald klein te noemen. Het scherm loopt mooi door tot de randen boven en onder, is aan de zijkanten meegebogen met de behuizing en wordt alleen onderbroken door een klein gaatje bovenin voor de selfiecamera. Samsung zelf noemt dit scherm een 'Edge Infinity-O Display'. Dat u het weet.

Het scherm is (uiteraard) AMOLED, en heeft een maximale resolutie van 1440 bij 3088 pixels. Op die resolutie is werkelijk alles loeischerp, maar het voelt tegelijkertijd een beetje overbodig. Met Full HD+ was immers alles ook loeischerp geweest. Wellicht dat je een verschil merkt wanneer je de telefoon als VR-bril gebruikt, maar bezijdens dat gebruikersscenario is er niet echt een reden om zoveel pixels in een telefoon te proppen. Een andere feature waar we wél erg enthousiast over zijn, is de verversingssnelheid van het scherm. Die trend is al langer gaande en we kunnen die alleen maar toejuichen.

Het voordeel van zo'n snel verversend scherm is dat je eindelijk de snelheid van de chipset ook echt kan voelen. Het scherm reageert echt rap en scrollen gaat erg soepel. Dat is wat je wil bij een telefoon van meer dan 1000 euro en bij de Note 20 Ultra krijg je het ook. Wel nog een kleine noot van kritiek: je kan de verversingssnelheid van 120Hz niet continu forceren. De enige twee modi zijn 60Hz en 'Adaptive' wat betekent dat de telefoon zelf inschat wanneer de hoge snelheid nodig is. Ook is 120Hz alleen mogelijk bij Full HD, en niet bij de volledige resolutie van het scherm; een compromis waar we mee kunnen leven.

Design

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is groot. Erg groot. Het valt op als je hem in je hand hebt, als je het toestel op tafel legt en als je het toestel gebruikt als primitieve snijplank. In de meeste broekzakken zal het ontwerp met zijn 162 bij 77mm wel passen, maar vergeet het fatsoenlijk bedienen met 1 hand maar gelijk. Daar is het toestel vooral iets te hoog voor. Het is lastig de bovenzijde van het scherm te bereiken met je vingers als je maar 1 hand hebt om de telefoon te bedienen. Typen door middel van swipen gaat wel, maar dankzij het ontwerp met de aflopende schermranden pak je nog wel eens een letter extra mee aan de zijkanten van het toetsenbord met de vingers waarmee je het toestel vasthebt.

Het ontwerp wordt verder gekenmerkt door het strakke ontwerp, met als enige onderbreking aan de achterkant het enorme camera-eiland. Of beter gezegd, camera-continent. Het is een behoorlijk fors uitstekende bobbel aan de achterkant. Het zorgt ervoor dat de Note 20 Ultra niet plat op de achterkant kan liggen zonder te wiebelen. Dat is vooral onhandig als je met de S Pen aan het tekenen of schrijven bent.

Aan de onderzijde van de Note 20 Ultra zit de usb-c aansluiting en natuurlijk de S Pen. Die heeft een klikmechanisme in de S Pen verwerkt zitten, in plaats van in de telefoon zelf. Over de functionaliteit van de S Pen hebben we het verder onder het kopje Software. Wat de constructie van het pennetje betreft kunnen we kort zijn: die is prima. Hij is bovendien makkelijk uit de onderzijde van het toestel te halen. Verder zit de speaker natuurlijk aan de onderkant. Een koptelefoonaansluiting ontbreekt op de Note, en je krijgt er ook geen usb-c naar 3,5mm-adapter bij. Wel krijg je een setje dopjes dat is voorzien van een usb-c aansluiting. Die zijn, net als bij vorige Note-iteraties, van hoge kwaliteit.

Hardware

Met de Note 20 Ultra krijg je, zoals de naam wellicht al deed vermoeden, een goede sloot hardware mee. Wat dat inhoudt? Samsung zet de Exynos 990-chipset in de Ultra, die voorzien is van maar liefst acht rekenkernen, waarvan er vier zijn voorzien van een maximale rekensnelheid van 2.7 GHz. Met een absoluut niet schamele 12GB aan werkgeheugen kan je bovendien zeer eenvoudig multitasken. Uiteraard zit op de chipset ook een 5G-ontvanger gemonteerd, dus je kan gebruikmaken van de razendsnelle netwerken die de drie providers in Nederland momenteel aan het uitrollen zijn.

Dat is echter niet alles. De Note 20 Ultra is uiteraard van alle gemakken van een moderne smartphone voorzien. Denk daarbij aan zaken als ondersteuning voor alle mogelijke wifi-standaarden, Bluetooth, NFC, ondersteuning voor draadloos opladen én wireless power sharing, een vingerafdrukscanner onder het scherm (handig nu je met enige frequentie rondloopt met een gezichtsmasker) en meer van dat soort fratsen. Naast het normale sim-slot zit er ook nog een e-sim mogelijkheid in, dus je kan dual-simmen zolang je een tweede abonnement neemt bij een provider die dat ondersteunt. Stereo speakers ontbreken uiteraard niet, en ze kunnen ook op een behoorlijk indrukwekkend volume. Kort gezegd: met de hardware zit het wel snor.

Dan nog een aantal korte opmerkingen over de batterij. Die is met 4500 mAh niet bepaald klein te noemen. De chipset, hoewel uiteraard zeer krachtig, weet wel redelijk zuinig met de energie om te springen. Het forse scherm gebruikt uiteraard wel wat energie, maar dat wordt enigszins binnen de perken gehouden door de AMOLED-technologie. We kunnen je dan ook van harte aanraden het donkere thema continu ingeschakeld te houden; het scheelt bij veel schermgebruik een slok op een borrel.

Is de batterij dan toch leeg? Samsung levert gewoon een snellader mee in de doos, waarmee je de Note 20 Ultra in no-time weer oplaadt. Omdat de batterij wat groter is duurt het uiteraard langer, maar de snellader via usb-c weet dat aardig te ondervangen. Draadloos laden gaat uiteraard wat minder snel, maar dat is op langere termijn dan ook beter voor de batterij. Feit blijft dat de Note 20 Ultra bij minimaal schermgebruik een flink aantal dagen meegaat. Gebruik je het toestel intensief, dan haal je een dag gemakkelijk. Bij gemiddeld gebruik tikten we vaak relatief eenvoudig de twee dagen aan.

Software

Op de Samsung Galaxy Note 20 Ultra draait uiteraard Android. Aangezien het hier gaat om een toptoestel van Samsung, is het weinig verrassend en tegelijkertijd geruststellend dat het toestel is voorzien van de meest recente beveiligingsupdates, alsook de meest recente versie van Samsung's eigen One UI. Die One UI drukt het grootste stempel op de Android-ervaring zoals we die terugvinden op de Note, maar de dingen die op elke Android-telefoon zitten spelen uiteraard ook een rol.

Telefoonfabrikanten proberen zich al sinds het ontstaan van Android te onderscheiden van de standaard interface die in Android ingebakken zit. Sommige fabrikanten wisten zich daarin dermate te onderscheiden dat de interface een begrip is geworden. HTC was er daar een van, met zijn Sense-skin. Google timmerde ondertussen ook aan de weg en drukte zo steeds meer een stempel op de interface. Voor sommige fabrikanten, zoals OnePlus, was dat een reden om zo dicht te blijven bij de interface die Google voor ogen had. Andere fabrikanten, zoals LG en Huawei, bleven echter stevig ingrijpen in de look en feel van Android. Samsung zit daar een beetje tussenin, al neigt het bedrijf wel meer naar die laatste.

Wat vooral opvalt als je kijkt naar de interface van Samsung, is de enorme hoeveelheid aan opties. Waar er in de standaard-interface van Google een aantal hardnekkige dingen zitten zoals een zoekbalk op het startscherm, geeft Samsung je met zijn tsunami aan opties veel meer keuze. Dat gaat erg ver. Je kan met overkoepelende thema's het complete uiterlijk van Android aanpassen, maar ook kleinere dingen zijn aan te passen, zoals het Always On-scherm en de maximale hoeveelheid icoontjes op het startscherm. Daar komt nog bij dat de S Pen natuurlijk een heel eigen koninkrijk aan opties heeft waarmee je je productiviteit kan verhogen.

Zodra je de S Pen uit de Note 20 Ultra haalt, krijg je direct een scherm waar je aantekeningen op kan maken. Dit is uiteraard in te stellen, net als wat je wil doen zodra je op de knop op de S Pen drukt. Daarmee kan je het uitgebreide Air Command-menu openen, waar je weer een aantal snelkoppelingen aan kan hangen. Zo kan je door het verwijderen van de S Pen binnen no-time zijn waar je wil wezen. Wat dat betreft biedt de S Pen niet enorm veel verbeteringen ten opzichte van de vorige generatie Note. De functie die we uiteindelijk het meest gebruikten was de S Pen als sluiterknop voor de camera, en in het prachtige spel Desert Golf. De S Pen biedt immers veel preciezere controle ten opzichte van een vinger.

Camera

Aan boord van de Galaxy Note 20 Ultra zitten vier camera's. Drie aan de achterzijde, een aan de voorzijde. De drie zijn gevat in een flinke camerabult, die in de linkerbovenhoek van de achterzijde is geplaatst. Het zorgt ervoor dat de telefoon niet geheel stabiel ligt zodra hij op zijn rug ligt, maar voor het fotograferen is dat uiteraard geen issue. De bult is overigens geen geheel vrijwillige designkeuze van Samsung; de flinke zoomlens in telescoop-opstelling veroorzaakt de dikte van de camera-module. Omdat de 5x optische zoom niet bereikt kan worden door de lenzen achter elkaar te plaatsen, heeft Samsung ervoor gekozen de lenzen dwars te monteren en door middel van een spiegel het oog van de camera de juiste kant op te krijgen. Voor de groothoek en de reguliere camera is dat echter niet nodig; die passen zonder vouwen in de achterkant van het toestel.

De reguliere camera is veruit het indrukwekkendst. Met een resolutie van 108 megapixel is het absoluut geen straf om foto's te maken. Het valt wel op dat ten opzichte van de 'normale' modus de foto's niet noodzakelijk van heel veel hogere kwaliteit zijn. Het is wat makkelijker zoomen bij de grote foto's maar we kunnen nou niet bepaald zeggen dat we het die trade-off waard vonden; de foto's op 108 megapixel nemen behoorlijk wat ruimte in beslag. Feit blijft dat de Note 20 Ultra in situaties met minder licht én met goed licht werkelijk prachtige foto's weet te maken.

Die lijn zet door als we kijken naar de zoomlens. Met een resolutie van 12 megapixel en een zoomniveau van 5x krijg je beelden binnen handbereik die je normaal niet op een smartphone krijgt. Zeker in situaties waar je lastiger dichterbij komt is de zoomlens een uitkomst. Bij details van hoge gebouwen bijvoorbeeld is het met de Note 20 Ultra veel eenvoudiger deze vast te leggen in een scherpe foto. Situaties waar normaalgesproken een DSRL met een flinke lens nodig was, kunnen nu eenvoudig met de Note worden opgelost.

De groothoek is net als de zoomlens voorzien van een 12 megapixel sensor. Toch gebruikten we deze in de praktijk het minst, al is dat ook omdat de reguliere camera al een behoorlijk breed schootsveld heeft. Dat maakt de extra heftige breedhoek eigenlijk een tikje overbodig. Zeker ook omdat de fotokwaliteit van de reguliere camera zo hoog ligt dat je die met de in vergelijking bijna schamele 12 megapixel niet kan evenaren.

Prijs/kwaliteit

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is, als je de vorige paar alinea's hebt gelezen, bepaald geen tegenvallend toestel. Het voert al zijn taken voorbeeldig uit, weet prachtige foto's te schieten, loopt dankzij de S Pen over van functionaliteit en heeft zo'n groot scherm dat je bijkans je televisie de deur uit kan doen. Al die pracht en praal kost natuurlijk ook wat. Daarom kijken we in dit kopje naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Want je kan nog zo'n goede telefoon maken, als de prijs te hoog is koopt geen hond je toestel.

Vooropgesteld: de Samsung Galaxy Note 20 Ultra is niet goedkoop. Op het moment van schrijven is de prijs iets minder dan 1100 euro. Dat is een behoorlijke smak geld, waarvoor je ook genoeg alternatieve toestellen aan kan schaffen. We noemen de OnePlus 8T, die vrijwel net zo groot is als de Note 20 Ultra, de iPhone 12 van Apple en de kleinere, niet-Ultra Samsung Galaxy Note 20.

Vergeleken met de OnePlus 8T krijg je bij Samsung een scherm met een hogere resolutie, wat meer werkgeheugen maar een net iets minder vlotte chipset. Beide toestellen komen (uiteraard) met 5G-ondersteuning. De camera's in de Samsung zijn iets indrukwekkender, maar de prijs is dat zeker ook. Op moment van schrijven is de OnePlus 8T namelijk slechts een schamele 600 euro, wat bijna de helft is van de Note. Dat is een erg fors verschil.

Het prijsverschil is minder heftig bij de vergelijking met de iPhone 12. Qua camera's heeft de telefoon van Apple een klein nadeel maar dan vooral omdat er niet zo'n vette zoomlens in de Apple-telefoon zit gevouwen. De iPhone heeft net als de Note de beschikking over dual-sim en doet qua snelheid en 5G-ondersteuning niet onder voor de Note. Wel krijg je flink minder opslagruimte, tenzij je bereid bent hetzelfde bedrag neer te tellen; de iPhone 12 met 256GB zoals de Note kost ook net iets minder dan 1100 euro.

Heb je wel je zinnen gezet op een telefoon met een S Pen, maar heb je geen 1100 euro rondslingeren? Wellicht moet je dan overwegen de non-Ultra variant van de Note 20 te kopen. De prijs ligt met iets meer dan 700 euro significant lager, maar je moet ook flink wat inleveren. Qua scherm, camera's en design welteverstaan, want daarin loopt de Note 20 Ultra flink uit op zijn non-Ultra-broer. De software is echter hetzelfde en de hardware ook, al ontbreekt wel de ondersteuning voor 5G.

Conclusie

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is een fijn toestel. Het is snel, maakt prachtige foto's en je productiviteit krijgt een flinke boost dankzij de S Pen en het grote scherm. Bovendien is het van elke verbindingsmogelijkheid voorzien die je van een moderne smartphone mag verwachten.

De ingebouwde vingerafdrukscanner werkt goed, maar weet helaas niet helemaal te verhullen dat we op een toestel uit deze prijscategorie ook wel een andere biometrische ontgrendeling hadden verwacht. Samsung beschikt ook over die technologie want al eerder rustte het Galaxy-toestellen al uit met irisscanners. Het is een kleine smet op het blazoen van de Galaxy Note 20 Ultra.

Een wat grotere smet is de prijs. Bij introductie kostte het toestel nog 1200 euro maar dat is inmiddels gezakt tot iets minder dan 1100. Je kan je echter afvragen of dat niet nog steeds te veel is, aangezien toestellen van de concurrentie (op Apple na) zonder uitzondering goedkoper zijn, in het geval van de OnePlus zelfs de helft. We klagen altijd dat Apple veel kost, maar Samsung hoeft zich met de Note 20 Ultra niet te schamen. We kunnen tegelijkertijd niet ontkennen dat Samsung een enorm goed toestel heeft neergezet. Nou maar hopen dat die prijs nog wat gaat zakken.

+ Camera's zijn geweldig

+ Prachtig, helder en scherp scherm

+ Forse batterij

- Ook inzetbaar als frisbee

- Duur