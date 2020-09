Cat S62 Pro review

De Cat S62 Pro is een telefoon die even stevig als veelzijdig is. Met zijn warmtegevoelige FLIR-camera heb je bovendien iets unieks in handen. Maar wat kan de S62 Pro nog meer?

De Cat S62 Pro is geen alledaags toestel. Dat zie je een beetje als je het toestel voor de eerste keer vasthebt, maar dat is niet genoeg om alle unieke eigenschappen van het toestel volledig te ervaren. In deze review hopen we je iets beter uit te leggen wat je allemaal kan met de Cat S62 Pro, voor welk publiek hij bedoeld is en met een beetje geluk ook of het voor jou specifiek een juiste aankoop is.

Daarvoor gaan we niet alleen kijken naar eerdergenoemde unieke eigenschappen, maar ook naar of het toestel een goed beeldscherm heeft, een beetje vlot is in gebruik en of je er een prima kiekje mee kan schieten. Tenslotte kijken we naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit en of de software zich kan meten met de hardware.

Beeldscherm

De Cat S62 Pro heeft een beetje een traditioneel ontwerp, met een beeldscherm dat niet exact de randen van het toestel volgt. In plaats daarvan zitten er gewoon een tweetal randen boven en onder het scherm. Heel storend is dat uiteraard niet, maar het geeft de S62 Pro wel een beetje een gedateerde look. Het scherm zelf is met 5.7 inch niet enorm groot, terwijl de telefoon zelf dat wel is. Op de Cat S62 bovendien ook geen QHD-resoluties, maar een bescheiden Full HD+-hoeveelheid pixels. Over dat scherm zit ook nog een laagje Gorilla Glass 6, voor de stevigheid. Dat ligt wel in lijn met de andere dingen die Cat bij dit toestel heeft geimplementeerd, maar daarover meer onder het kopje design.

Het scherm op de Cat S62 is prima, maar niet geweldig. Het doet alles wat je er van verwacht, maar niet heel veel meer dan dat. Geen kleuren die van het scherm spatten, geen 120Hz-verversingssnelheid, al dat soort fratsen blijven hier achterwege. Wat je overhoudt is een scherm dat een uitstekende maximale helderheid heeft, dus aflezen in de volle zon is geen probleem. De kleuren zijn zoals gezegd niet heel indrukwekkend, maar ook zeker niet zo flets dat we ons eraan stoorden. Het is alleen duidelijk dat schermkwaliteit niet bovenaan het lijstje met prioriteiten stond bij de ontwikkeling van de Cat S62 Pro, en dat is prima. We weten overigens uitstekend wat er wel bovenaan dat lijstje stond, daar gaan we het namelijk over hebben onder het volgende kopje.

Design

De Cat S62 Pro ademt stevigheid. Het hele design is er op ingericht. Dat uit zich op een aantal manieren. De meest opvallende is de dikte van het toestel. Die is vrij fors. Rondom zit een dikke metalen rand, met aan de achterkant een plak rubberachtig kunststof. Aan de onderzijde van die plak zit een ribbelpatroon die ervoor zorgt dat je zelfs met vieze handen een goede grip hebt op de S62. Als extra bonus blijft daar ook makkelijk rommel in hangen, maar dat spoel je er met wat water simpel weer af. Dat kan ook, want het ontwerp is volledig stof- en waterdicht met de hoogste rating die aan mobiele telefoons wordt toegekend.

Die achterkant bestaat overigens niet alleen uit een antisliplaag, die beslaat slechts de onderste helft van de achterzijde. Daarboven vinden we een flinke inkeping met een vingerafdrukscanner erin, een uitstulping met daarop de twee camera's en het logo van Cat dat in de rechterbovenhoek is gedrukt. Aan de zijkanten zitten maar liefst vier losse knoppen. Aan de linkerkant zit een aparte, toewijsbare sneltoets, met een karakteristieke graafmachinegele kleur. Rechts zitten iets boven van het midden de volumetoetsen en vrij hoog de aan/uit-knop. Die gebruik je over het algemeen alleen om het toestel uit te schakelen, omdat je de vingerafdrukscanner gebruikt om het toestel te activeren. Dat is prima, want de aan/uit-knop zit wat ons betreft wat aan de hoge kant waardoor je er met de vingers net niet bijkan als je het toestel in 1 hand hebt.

De Cat S62 Pro is boven alles een stevige telefoon. Dat betekent dat je er, net als vorige generaties Cat S6x-telefoons, mee kan gooien, smijten en frisbeeën. De Cat S62 Pro voldoet aan de MIL SPEC 810H standaard, wat op zichzelf vooral betekent dat de S62 Pro een flinke val kan overleven. Waar normale smartphones het na een val uit je broekzak meestal opgeven, is de Cat S62 Pro redelijk onverwoestbaar. Zeker, de randen rondom het toestel krijgen wat krasjes of deukjes, maar met het scherm of het functioneren van de telefoon is verder weinig mis. Dat is eigenlijk best indrukwekkend.

Hardware

Onder dat stevige uiterlijk zit geen monster uit de stal van Qualcomm. De Snapdragon 660 met acht rekenkernen neemt de hardwarekant van de S62 Pro voor zijn rekening, en dat is geheel in lijn met de vorige toestellen uit de Cat S6x-serie, die ook allemaal van een Snapdragon uit de 6xx-serie waren uitgerust. Het blijft wel een beetje de vraag waarom men er niet voor kiest deze serie uit te rusten met een Snapdragon 8xx-chipset. Het zal waarschijnlijk niet veel goeds doen voor de prijs van het toestel, die toch al niet mals is. Dat heeft echter niet te maken met de chipset, maar meer met een ander onderdeel van de hardware: de warmtegevoelige camera.

De FLIR-camera

De Cat S62 Pro is namelijk uitgerust met een zogeheten FLIR-camera. Deze technologie zit normaalgesproken in camera's die je bij FLIR voor veel geld aan kan schaffen. De technologie is zeker met de coronapandemie enorm populair, want je kan er eenvoudig iemands temperatuur mee meten. Dat is echter niet waar de camera voor bedoeld is in de Cat S62 Pro, al kan het uiteraard wel. De reden dat de technologie in de Cat zit heeft een veel breder doel.

Met de warmtegevoelige camera richt het bedrijf zich vooral op mensen die zo'n camera toch al nodig hebben in hun werkgebied. Denk daarbij aan loodgieters, aannemers en andere vaklui die zo eenvoudig kunnen zien waar leidingen lopen, of iets geïsoleerd is of juist niet en of het lasapparaat aan- of uitstaat. Ook elektrische apparatuur die aanstaat is met de Cat S62 Pro eenvoudig op te sporen, want het licht op als een vuurtoren in een maanloze nacht met de FLIR-camera. Koudte is met eenzelfde accuratesse op te sporen als warmte, want dit is diep donkerblauw in plaats van helgeel. Het kleurenschema is allemaal relatief, dus je ziet vooral de onderlinge verhoudingen. De precieze temperatuur is ook te meten met de Cat, want je kan een thermometer in beeld zetten die de temperatuur bij benadering weergeeft. Dat gaat ongeveer tot een grens van 400 graden, al is er een speciale 'vuurmodus' waarin de nauwkeurigheid voor temperaturen tussen 400 en 800 graden toeneemt maar alles daarbuiten juist afneemt.

Achtereenvolgens een vliegtuigmotor, een koeling, een zak bevroren IKEA-gehaktballetjes en koffie

Cat heeft nog een hele sloot aan extra opties toegevoegd aan de FLIR-app op de telefoon, die het gebruik ervan vergemakkelijken. Zo kan je het hele temperatuurspecturm rechts in beeld zetten, automatische gezichtsherkenning en temperatuurmeting aanzetten en de kleuren aanpassen. De camera laat echter pas echt zijn spierballen zien in de nacht, als normale camera's vrijwel geen goede foto's meer kunnen maken. De warmtecamera heeft daar totaal geen last van en werkt daarmee als een soort basale nachtzichtcamera, wat behoorlijk cool is natuurlijk. Cat stelt zelf dat het bijvoorbeeld handig is voor boeren om hun kudde koeien te vinden in het donker, een scenario waar we zelf niet mee werden geconfronteerd. We geloven het echter graag.

De rest van de hardware

Er zit naast de Snapdragon alles op de Ca S62 Pro wat je mag verwachten van een moderne smartphone. Denk daarbij aan wifi, Bluetooth, GPS en meer van dat soort fratsen. Ook dingen die we niet op alle smartphones vinden zoals NFC ontbreken niet. De S62 Pro heeft zelfs een open USB-C-aansluiting, dus gerommel met klepjes is echt verleden tijd. Draadloos laden is het enige dat echt ontbreekt, maar daar was de Cat waarschijnlijk nog dikker van geworden. Toch was het best handig geweest, want we kunnen ons zo voorstellen dat er bij al te intensief gebruik wat vuil in de oplaadpoort komt. Draadloos laden was dan een mooie manier geweest om dat specifieke probleem te omzeilen. Gelukkig heeft de S62 Pro wel een behoorlijk forse batterji van 4000 mAh dus je hoeft sowieso maar eenmaal per twee dagen op te laden.

De Cat S52 naast de Cat S62 Pro

Om het verhaal over de hardware met een positieve noot af te sluiten: we zijn blij dat Cat bij deze generatie ervoor heeft gekozen een vingerafdrukscanner toe te voegen. Die zat er bij zijn voorganger, de Cat S61, nog niet op. Cat rechtvaardigde dat besluit omdat werklui toch vaak handschoenen aanhebben en de scanner dan sowieso niet werkt. In de praktijk bleek het echter toch best onhandig om steeds een code in te moeten voeren; de vingerafdrukscanner geeft een ontgrendelcomfort dat op een telefoon van deze prijs eigenlijk niet mag ontbreken. Mensen kunnen er vervolgens nog altijd zelf voor kiezen het ding niet te gebruiken, zonder dat Cat die beslissing al voor de gebruiker heeft gemaakt. Fijn.

Software

Op de Cat S62 Pro draait op moment van schrijven Android 10, met een tamelijk marginale skin van Cat eroverheen. Het bedrijf heeft de updates goed onder controle want de beveiligingsupdates worden strak bijgehouden. Een update naar Android 11 wordt bovendien gegarandeerd, al is ons niet geheel duidelijk wanneer deze precies gaat arriveren. Heel veel hoeft Cat in ieder geval niet aan te passen want de interface is behoorlijk sober. Dat betekent echter niet dat hij helemaal vrij is van irritaties.

We waanden ons bijna in Android 6, want op het homescreen staat standaard een Google zoekbalk. We hebben hemel en aarde bewogen maar we kregen die balk niet weg. Android heeft de naam dat je er zelf vanalles aan kan aanpassen maar deze zoekbalk is daarbij een doorn in het oog. Hij zit ook op een plek dat je hem nog wel eens per ongeluk aantikt. De zoekbalk is wel te ontGooglen door Google op de gehele telefoon uit te schakelen, maar al schuimbekkend moesten we toen constateren dat de zoekbalk daarmee verandert in een generieke. Irritant.

Het is overigens de enige irritatie want verder zeilt de S62 moeiteloos door alle menu's, werkt alles lekker vlot en zijn we geen evidente bugs of andere malheur tegengekomen. De programmeerbare toets aan de zijkant is ook prettig in gebruik. Je kan zowel voor lang indrukken als tweemaal indrukken een actie instellen, die zonder de telefoon te ontgrendelen opties heeft als het inschakelen van de zaklamp, het aanzetten van de telefoon, het beantwoorden van oproepen en het tonen van recente apps. Je kan er ook een specifieke app mee opstarten, maar daarvoor moet de telefoon wel ontgrendeld zijn. Helemaal leuk is wanneer je de knop instelt als Push-to-talk, waarmee de S62 Pro verandert in een walkie-talkie.

Wat verder nog opvalt aan de software op de Cat S62 Pro is dat er een soort App Store op zit voor alle apps die je als gebruiker van een Cat-telefoon nodig zou kunnen hebben. Deze Toolbox bevat apps van Cat zelf maar ook rekenmachine-apps voor berekeningen binnen de bouw, een waterpas-app, apps waarmee boeren hun kudde kunnen monitoren en navigatie-apps die niet van slag raken als je in een veld rijdt met je tractor. Deze dingen zijn natuurlijk handig voor de professional, dus het is fijn dat Cat ze in deze eigen App Store groepeert.

Camera

De reguliere camera in de Cat S62 Pro is voorzien van een Sony-sensor van 12 megapixel. Daarmee kan je heel behoorlijke foto's maken, maar het is natuurlijk geen monster van 48 megapixel met nog twee complementaire lenzen en al dat soort fratsen. Het is een prima camera die met goed licht uitstekende foto's weet te maken en zelfs bij minder licht nog een aardig plaatje weet te produceren, maar het kan zich niet meten met de geweldenaren in het hogere segment.

Standaard maak je foto's met de hoogste resolutie, maar daardoor hebben ze wel een 4:3-verhouding. Wil je in 16:9 fotograferen, dan zit je aan een maximale resolutie van 8 megapixel. Ook dan zijn de resultaten nog heel aardig. Filmen staat standaard op Full HD, maar de camera ondersteunt ook video op 4K-formaat. Dat neemt uiteraard wel de nodige ruimte in beslag en wanneer je de filmpjes alleen op de telefoon bekijkt is Full HD wat ons betreft voldoende.

Prijs/kwaliteitverhouding

Het is geen sinecure een inschatting te maken van de prijs/kwaliteitverhouding van de Cat S62 Pro. Dat heeft te maken met het feit dat er geen enkele andere telefoon op de markt is die is voorzien van een FLIR-camera. Zo'n losse camera kost ook een flinke som en daarmee is de S62 Pro voor mensen die in de markt zijn voor zo'n camera en ook nog een nieuwe smartphone nodig hebben bijna een verplichte keuze.

Op het gebied van toughphones valt er echter het nodige te kiezen. Daarom leggen we de Cat S62 Pro naast een tweetal stevige smartphones hieronder. Ook vergelijken we de Cat met een niet-stevige smartphone van eenzelfde prijs, om te zien wat je kan krijgen als je stevigheid minder belangrijk vindt.

De Samsung Galaxy Xcover Pro is net als de Cat S62 Pro een stevige telefoon met een smartphone-hart. Het toestel draait op Android 10, heeft een groot Full HD+-scherm aan boord en vlotte hardware onder de motorkap. De camera-opstelling aan de achterkant van de Xcover is iets indrukwekkender dan bij de Cat, al ontbeer je natuurlijk wel de unieke warmtecamera. Wat helpt is dat de Xcover daardoor een flink stuk goedkoper is, al kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat de Cat S62 een slagje steviger is.

Vind je die warmtezoekende camera sowieso niet zo belangrijk en ben je vooral op zoek naar een stevige telefoon? Dan hoef je zeker niet zoveel geld uit te geven. Dat is althans de mening van Cat, want met de Cat S42 heeft het een zeer betaalbaar en net zo stevig alternatief voor de S62 Pro in het assortiment. De vraag is een beetje of je genoegen kan nemen met de toch minder vlotte hardware, want dat zorgt er natuurlijk ook voor dat de prijs wordt gedrukt.

Als je tenslotte die stevigheid wat minder belangrijk vindt dan is er voor het geld dat je uitgeeft aan de Cat S62 Pro ook het nodige te halen in de reguliere smartphonemarkt. Een goed voorbeeld daarvan is de OnePlus 8. Dat toestel is voorzien van vlottere hardware, een betere set aan camera's en een hogere kwaliteit scherm. Een scherm dat uiteraard wel in duizend stukken uiteen spat als je het een keer laat vallen, maar je kan het prijsverschil tussen de Cat S62 Pro en de OnePlus 8 ook gebruiken om een enorm stevig hoesje te kopen voor laatstgenoemde telefoon.

Conclusie

De Cat S62 Pro is een unieke telefoon. Dat maakt het beoordelen van het toestel niet persé makkelijker, maar uiteraard niet onmogelijk. Het valt op dat de telefoon alles doet wat een moderne smartphone uit het middensegment ook kan, alleen dan met een paar kleine extraatjes. Of nou ja, klein is misschien niet het goede woord als je het over de Cat S62 Pro hebt, want het apparaat is vrij fors.

Het toestel beoordelen als een normale smartphone is niet helemaal eerlijk, omdat het duidelijk is dat er een specifieke doelgroep is waarvoor deze telefoon is ontwikkeld. Dat doet echter niets af aan het feit dat Cat er in is geslaagd een prima smartphone neer te zetten, die ook nog een warmtegevoelige camera bevat. De combinatie van deze twee producten is knap, wat ook wordt bevestigd door het feit dat er geen enkele andere telefoon op de markt is die dezelfde combinatie van producten aanbiedt.

Bovendien zijn er niet veel toestellen op de markt die de stevigheid van de Cat S62 Pro benaderen, laat staan overtreffen. De telefoon is in normaal gebruik vrijwel onverwoestbaar, wat voor de klunzen onder ons een belangrijke reden kan zijn er eentje aan te schaffen. Verder heeft de Cat S62 echter weinig overtuigende argumenten die een aanschaf rechtvaardigen, al is dat met deze featureset ook niet echt nodig.

+ Stevig. Hamer vergeten? Gebruik de Cat.

+ Die FLIR-camera is briljant

+ Batterijduur is top

- Gericht op vrij specifieke doelgroep

- Relatief duur