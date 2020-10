Cat S42 review

Cat kennen we als fabrikant van intens stevig bouwmaterieell. Daarnaast maken ze overigens ook nog bijvoorbeeld bulldozers en graafmachines. Het bouwmaterieel waar we het eerder over hadden zijn de smartphones die je helpen bij de bouw. De enorm klapbestendige smartphones voelen zich het meest thuis op de bouwplaats, in de veestal of in de ongerepte natuur. De Cat S42 is één van de nieuwste toestellen van Cat en in deze review gaan we kijken of het toestel zo hardnekkig is als Cat beweert.

De S42 is niet het snelste toestel van Cat, maar is evengoed keurig uitgerust. Wanneer je graag hebt dat je toestel zonder moeite een val overleeft dan zit je bij ieder Cat-toestel op het juiste adres. Bij de Cat S42 krijg je ook nog veel van de gemakken van moderne smartphones mee, zo niet alle. Zo heeft het toestel een accu waar je goed mee vooruit kunt, NFC, Bluetooth 5.0, 5GHz Wi-Fi en een 13-megapixelcamera. De Cat S42 heeft nog veel meer te bieden, maar daar gaan we het in de rest van de review over hebben.

Design

De Cat S42 ziet er niet uit als de standaard smartphone. Hoewel de voorkant wel gewoon voor het scherm is gereserveerd en er een camera aan de achterzijde zit, valt wel meteen op dat het hier om een smartphone gaat met een wat andere insteek. Om de beginnen is de Cat S42 geen rechthoekig toestel met aan twee kanten glas, zoals bij veel smartphones wel het geval is. De hoeken van de Cat S42 zijn een beetje afgehoekt, daardoor kan het toestel een stuk beter omgaan met valpartijen en ander misbruik.

Het scherm heeft stevige randen eromheen zitten wardoor het er misschien een beetje oubollig uitziet, maar ook dat dient ter bescherming van het toestel. Aan de voorkant vinden we naast het scherm ook een luidspreker en een selfiecamera. De achter- en zijkanten van het toestel zijn voorzien van een rubberen laag om te voorkomen dat het toestel makkelijk wegglijdt. Ook al kan de Cat S42 een valpartij overleven, niet vallen is natuurlijk altijd beter. Aan de achterkant vinden we verder een camera, flitser en het Cat-logo.

De zijkanten van het toestel bevat alle knoppen en klepjes van de Cat S42. Aan de rechterzijde zitten de ontgrendeltoets met daarboven de volumetoetsen. De ontgrendeltoets heeft een geribbelde afwerking zodat je deze makkelijk kan vinden zonder te kijken. Aan de linkerkant zit een programmeerbare toets die met de oranje afwerking zorgt voor het enige stukje kleur aan het toestel. Daarboven vinden we nog een klepje voor de simkaart en voor een eventueel microSD-geheugenkaartje. Aan de bovenkant zit een klepje voor een hoofdtelefoon en onderop het toestel zit eenzelfde klepje voor de micro-usb oplader.

Beeldscherm

Zoals de rest van het toestel is het beeldscherm van de Cat S42 een ander verhaal dan bij de meeste smartphones. Het scherm heeft een schermdiagonaal van 5,5 inch en heeft een HD+-resolutie met een verhouding van 18:9. Dat lijkt allemaal vrij normaal, maar het scherm zit achter een stevige plastic laag met Gorilla Glass 5. Dat helpt het toestel om barstvrij te blijven terwijl er ook wordt beschermd tegen krassen. Voor een stevig beschermd scherm, leest het nog behoorlijk scherp af.

Waar we vaak bang voor zijn bij een zogeheten toughphone is dat het scherm dermate goed beschermd wordt dat de helderheid het grootste slachtoffer is. Dat is bij de Cat S42 gelukkig niet het geval. Het scherm kan namelijk behoorlijk fel worden ingesteld, zeker gezien de hoeveelheid bescherming. Het scherm is een tikje matter en dat heeft voor- en nadelen. Hoewel je gestreamde serie er minder strak uitziet is het des te fijner om tekst af te lezen. Het scherm is overigens ook met handschoenen te gebruiken, wel zo prettig wanneer je bijvoorbeeld voor je werk de hele dag handschoenen draagt.

Hardware en accu

Zoals eerder genoemd is de Cat S42 niet de snelste smartphone, het is ook niet de snelste Cat-smartphone. Dat betekent echter niet automatisch dat de Cat S42 een langzame smartphone is. Wanneer je met zware games aan de slag gaat zul je merken dat het toestel daar niet echt voor gemaakt is. Zolang je het echter houdt bij apps als Facebook, WhatsApp, Mail en je webbrowser heb je nergens last van. Mocht je graag bijvoorbeeld een spelletje Candy Crush spelen dan is dat ook zeker geen probleem.

De Cat S42 is uitgerust met een MediaTek Helio A20. Dat betekent lang niet voor iedereen iets, maar de quad-core processor richt zich meer op levensduur dan op giga-prestaties. De processor heeft 3GB werkgeheugen om te helpen met de taken. Met het uithoudingsvermogen zit het overigens wel goed; de accu heeft een capaciteit van 4200 mAh. Dat is sowieso al vrij ruim, maar gepaard met de processor kun je er lang mee vooruit. Twee dagen hou je het prima vol zolang je geen hardcore-gaming-sessie houdt.

Software

Net als de hardware is de software vrij van fratsen. Niets teveel en niets te weinig. Uit de doos draait de Cat S42 op Android 10 en voor dit toestel komt er ook een upgrade naar Android 11 aan. Wat de gebruikersinterface betreft heeft Cat geen gekke capriolen uitgehaald met het toestel. Sterker nog, het lijkt bijzonder veel op Google's standaard userinterface. Cat heeft ook maar een paar dingetjes toegevoegd waardoor het gebruiksgemak toeneemt en het toestel voor veel sectoren bruikbaarder wordt.

Zo is er bijvoorbeeld de Toolbox. De Toolbox is een aparte soort appgalerij waarin allerlei apps staan die van pas komen bij de doelgroep. Dan gaat het bijvoorbeeld om een navigatieapp voor mensen die in een groot weiland werken, apps om de walkie talkie-functie mee te gebruiken en software om een offerte mee op te stellen. Er zijn nog veel meer applicaties hierin te vinden die je dan niet hoeft te gaan zoeken in de gigantische Play Store met miljoenen apps.

Camera

Hoewel de camera van de Cat S42 niet het hoogtepunt is, is het toch handig om eens te kijken wat we in de kuip hebben. De Cat S42 is voorzien van een 13-megapixelcamera op de achterkant. Daaronder zit een flitser. Aan de voorkant hebben we te maken met een 5-megapixelcamera. Het grote voordeel van de Cat S42 zit in de duurzaamheid van het toestel en niet in de kwaliteit van de camera. Toch is het prettig om een onverwoestbare camera bij je te hebben.

Hoewel de kwaliteit wel wat te wensen overlaat is het er toch een die je in je zak hebt. Je zult er misschien geen schitterende portretfoto's mee maken maar je kunt wel in beeld brengen wat er voor je staat. Zoals te verwachten valt er niet veel te verwachten qua opties, maar met de Cat S42 schiet je wel foto's met HDR. Dat draagt veel bij aan de uitstraling van de foto's.

Je kunt ook filmen met de Cat S42 en daarvoor geldt hetzelfde verhaal als voor de fotocamera. Je kunt ermee filmen, maar het zal geen bioscoopfilm worden. De hoogste resolutie waarmee je kunt filmen is 1080p met 30 beelden per seconde. De resolutie kan dus prima worden ingesteld, al blijft het beeld wel wat korreliger dan je misschien zou willen.

Prijs-kwaliteitverhouding

De Cat S42 is natuurlijk niet de enige smartphone die momenteel in de verkoop is. Het is ook lang niet de enige toughphone die nu te koop is. Hoewel de Cat S42 geen al te prijzig toestel is, is het alsnog een goed idee om te kijken wat er nog meer op de markt is. We zetten een aantal toestellen op een rij die vergelijkbare prestaties of een vergelijkbare prijs hebben als de Cat S42.

Als je in dezelfde categorie zoekt als de Cat S42 maar eigenlijk wat meer wil, dan heeft Cat nog een toestel voor je. Met de Cat S62 Pro heb je een snellere processor, grotere accu en een grotere toolbox. In die toolbox zit bijvoorbeeld een FLIR-warmtecamera en extra sensoren om bijvoorbeeld luchtkwaliteit te meten. De strakke Cat S62 Pro is voor professionals of extreme sporters die wat meer zoeken. Het grootste nadeel ten opzichte van de Cat S42 is dat het prijskaartje een stuk groter is.

Als je toch meer ziet in wat fellere prestaties in ruil voor wat minder valbestendigheid kun je ook voor een wat minder beschermde smartphone gaan. De Xiaomi Poco X3 NFC is een stevig beladen smartphone voor een keurige prijs. Met een groot scherm, heftige camera en vlotte processor kun je alles krijgen wat je van een moderne smartphone met de X3 NFC. Je levert voor dit mooie toestel dus wel je duurzaamheid in. Al kan de Poco X3 NFC echt wel tegen een klein stootje.

Als je toch echt op zoek bent naar een toughphone voor een prettige prijs zijn er nog steeds opties. Zo is er bijvoorbeeld de RugGear RG655. De RG655 is niet veel ouder dan de Cat S42 en de ondersteuning loopt dus nog even door. Ook de RG655 is bestand tegen flinke klappen en kan goed omgaan met extreme omstandigheden. De twee toestellen maken elkaar niet veel als het op specificaties aankomt, het uiterlijk en de versie van het besturingssysteem zijn de grootste verschillen.

Conclusie

De Cat S42 is een heel prettig toestel wanneer je wil dat je telefoon tegen een val kan en ook met je mee kan in bad. Wat anders is bij de Cat S42 dan bij veel andere zogeheten toughphones is dat de prijs helemaal niet tegenvalt. Voor een relatief lage prijs heb je een toestel die klappen kan hebben en die je met een gerust hart mee kunt nemen naar de bouwplaats. Je hoeft je geen zorgen te maken over stof, zand of water en dat voelt heel zorgeloos.

De lage prijs en hoge valbestendigheid kunnen zeker samengaan, mar daarvoor lever je op andere punten uiteraard wat in. Zo is de processor keurig voor licht dagelijks gebruik maar zul je er geen heftige games mee spelen. Een ander puntje waar we wat op aan te merken hebben is de camera. Je kunt er foto's mee maken en flimpjes opnemen, maar daar is dan wel zo'n beetje alles mee gezegd. Je krijgt met de Cat S42 een stevige smartphone waarmee je het heel lang vol kunt houden en als we eerlijk zijn ziet het toestel er ook best wel stoer uit.

+ Kan alle klappen opvangen

+ Flinke accu

+ Stoer uiterlijk

- Geen giga rekenwonder

- Camera is niet geweldig