Samsung Galaxy A51 review

In deze uitgebreide review van de Samsung Galaxy A51 bespreken we alles wat je moet weten over deze interessante smartphone uit het middensegment. Benieuwd naar of je deze moet kopen? Lees dan gauw verder!

Er was een tijd dat Samsungs Galaxy S-serie de meestverkochte smartphoneserie was. Samsung stond synoniem met smartphone en iedereen had een Galaxy SII, SIII, S4 of S5. De Galaxy S20 is heden ten dage nog steeds een populair toestel maar het gros van de verkopen ligt alang niet meer in het topsegment. Zeker in Nederland, waar het model dat je het nieuwste van het nieuwste vrijwel gratis bij je abonnement kreeg voorbij is, zijn consumenten kritischer naar de prijs van smartphones gaan kijken. En dat is een zegen voor de Galaxy A-serie.

Die serie wordt namelijk gekenmerkt door telefoons die wel een aantal high-end eigenschappen hebben, maar niet de prijs die daarbij hoort. Zo is de bouwkwaliteit van de telefoons vaak hoogwaardig, worden de toestellen geleverd met een OLED-scherm en krijgen ze uitstekende camera's mee. Dingen die consumenten belangrijk vinden dus. Met de Galaxy A51 hebben we in deze review cijfermatig maar ook gevoelsmatig het midden van het middensegment te pakken. Kijken wat Samsung daar voor invulling aan geeft.

Beeldscherm

Te beginnen met het beeldscherm, dat is op de Galaxy A51 zo'n 6.5 inch groot. Het betreft hier een AMOLED-scherm, wat betekent dat het contrast van het scherm uitstekend is. De pixels schakelen zich namelijk uit op het moment dat ze zwart moeten weergeven, dus zwart is ook echt zwart. Omdat de Galaxy A-serie een beetje tussen budget en toptoestellen invalt is het extra fijn dat Samsung voor de A51 heeft gekozen voor een AMOLED-scherm. De kwaliteit van deze schermen ligt toch vaak net een fractie hoger dan bij vergelijkbare LCD-schermen. Als extra bonus springt deze schermtechnologie wat zuiniger om met stroom, dus je hebt ook nog eens een langere batterijduur, al heeft natuurlijk niet alleen het scherm daar invloed op.

Wat ook fijn is, is dat Samsung er niet voor heeft gekozen een grote hap uit het scherm te nemen om de frontcamera te plaatsen. In plaats daarvan is er gekozen voor een pinhole-constructie, wat betekent dat de hegemonie van het scherm alleen wordt onderbroken door een klein puntje in het midden bovenaan het scherm. Er is dus voldoende ruimte bovenin om icoontjes van het notificatiecentrum weer te geven, wat handig is als je een wirwar aan pushberichten binnenkrijgt.

Design

Het ontwerp van de Galaxy A51 wijkt niet enorm af van zijn voorganger, de Galaxy A50. Dat toestel had wel een kleine notch die de A51 dus ontbeert, maar de achterkant zag er grotendeels hetzelfde uit en ook zat aan de voorkant een vingerafdrukscanner onder het scherm gemonteerd. De zij- en achterkanten komen verder grotendeels overeen, al moest er achterop de A51 natuurlijk plaats worden gemaakt voor het indrukwekkende camera-eiland dat de vier camera's van de Galaxy A51 herbergt. Het betekent ook dat je de A51 net als de A50 niet echt eenvoudig plat op tafel kan leggen, omdat de camerabobbel niet evenredig over de achterkant is verdeeld. Klein leed, maar we zeggen het maar.

Het verder solide ontwerp van de Galaxy A51 komt in een drietal kleuren; zwartgrijs zoals we gewend zijn, een geinige witte en een tamelijk opvallende blauwe kleur. Zelf kunnen we de witte kleur wel waarderen, maar ook de blauwe is absoluut niet saai. Zelfs de zwarte kleur heeft iets geinigs door het patroon dat Samsung achterop de toestellen heeft geplaatst. Dat maakt dat je er toch iets langer naar kijkt en houdt de A51 bovendien onderscheidend in de stroom aan glimmende achterkanten van smartphones die we in de huidige markt voorbij zien trekken.

Hardware

In de Samsung Galaxy A51 zit een processor van Samsung zelf met acht rekenkernen, die zijn ingedeeld volgens het big.LITTLE-concept. Dat betekent dat er vier processorkernen zijn die verantwoordelijk zijn voor de gevallen dat er weinig power nodig is en er zo energiezuinig mogelijk gewerkt dient te worden. De andere vier komen pas in actie wanneer er wat meer snelheid vereist is, zoals bij spelletjes, het installeren van apps of het maken van foto's en video's. Of althans, dat is het idee want de prestaties van de A51 waren tijdens onze reviewperiode niet enorm indrukwekkend. Echt traag is het nog niet, maar vlot kunnen we de Galaxy ook allerminst noemen. Het is het offer dat je brengt in deze prijsklasse.

Belangrijker is misschien wel dat de Galaxy A51 is uitgerust met een royale 128GB aan opslagruimte. Daarvan is iets meer dan 100GB beschikbaar als je het toestel voor de eerste keer gebruikt, wat voor de meeste gebruikers voldoende zal zijn om een ruime twee jaar lang foto's, video's en Spotify-playlists op te slaan. De hoeveelheid opslagruimte kan overigens ook door middel van een microSD-kaart worden uitgebreid, maar met deze hoeveelheid ruimte zal dat voor het gros van de gebruikers niet nodig zijn.

Wat betreft de rest van de hardware ontbreekt er eigenlijk weinig dat je van een moderne smartphone zou verwachten. Zo zitten zaken als Bluetooth, wifi en gps er allemaal op en in hun meest recente iteratie. NFC ontbreekt evenmin, waarmee we eigenlijk alleen kunnen klagen over de afwezigheid van 5G-ondersteuning. Samsung heeft wel een 5G-variant van de A51, maar die is in Nederland niet verkrijgbaar. Het had het toestel net een slagje toekomstbestendiger gemaakt als 5G-ondersteuning ingebakken zou zitten, maar zijn afwezigheid heeft natuurlijk ook een kostendrukkend effect.

Wat we nog apart willen bespreken, is de vingerafdrukscanner. Die zit, net als bij de Galaxy A50, onder het scherm gemonteerd. Bij de A50 waren we daar al geen enorme fan van, en het lijkt alsof Samsung deze bezwaren niet allemaal heeft kunnen wegnemen. De sensor in de A50 was niet erg goed in het herkennen van vingers en werkte nogal traag. De herkenning lijkt bij de A51 iets beter op orde te zijn, maar de scanner is nog steeds behoorlijk langzaam.

Tenslotte nog een paar woorden over de batterijduur; die is net iets beter dan je verwacht van een toestel uit dit segment. Er zit een flinke 4000 mAh batterij in het toestel, wat de A51 makkelijk voor 2 dagen gaande houdt. Gebruik je de telefoon (en daarmee bedoelen we vooral het scherm) erg intensief, dan krijg je de batterij wel in een dag leeg. Gebruik je de telefoon een stuk minder, dan kan je er zelfs een goed weekend mee door.

Software

Op de Samsung Galaxy A51 draait (uiteraard) Android 10 met de meest recente beveiligingsupdate. Aangezien de Galaxy A51 volgens Samsung zelf de meest verkochte Android-telefoon is, mag je bovendien frequente beveiligingsupdates verwachten en zelfs een update naar Android 11, zodra dat door Google wordt uitgebracht. Een versie van Samsung's eigen One UI-interface siert het toestel uiteraard ook, en daar zijn we gemiddeld genomen redelijk tevreden mee.

De tijd dat Samsung bij elke nieuwe Android-iteratie een wagonlading aan features toevoegde, keek welke werkten en de rest vervolgens verwijderde is inmiddels wel voorbij. De Zuid-Koreaanse fabrikant is op software-gebied volwassen geworden en dat zie je aan de telefoon af. Uiteraard zijn de Google-apps erop te vinden (waar Huawei met enige jaloezie naar zal kijken) alsook een aantal apps van Samsung zelf. Tenslotte is er nog een aantal apps van derde partijen op geknald, die je naar hartelust weer kan verwijderen. Denk daarbij aan apps als Netflix en Amazon. Deze bedrijven betalen om hun apps standaard op de toestellen mee te leveren en drukken op die manier de prijs van het toestel, dus heel rouwig zijn we er niet om. Niet in de laatste plaats omdat de gemiddelde Nederlander wel een Netflix-account van een broer, zus, buurman of verre vriend heeft om mee in te loggen.

Wat betreft snelheid is de Galaxy A51 zoals gezegd onder het kopje hardware niet de meest indrukwekkende, maar in apps zelf heb je daar niet al teveel last van. Vooral zaken als wisselen tussen apps en het openen van menu's zijn dingen waar de A51 duidelijk zijn gebrek aan spierballen laat zien. Je kan dat wel een beetje aanpassen door de animatiesnelheid van de telefoon aan te passen, maar dat lost niet alles op.

Camera

Op de Galaxy A51 zitten maar liefst vier camera's. Daarvan kan je er op het eerste oog maar twee gebruiken; de normale camera met een resolutie van 48 megapixel en de breedhoek. Overigens fotografeer je standaard niet met de maximale resolutie van 48 megapixel, al is die instelling in de camera-app snel gevonden. De speciale macromodus is iets beter verstopt. Deze camera is voorzien van 5 megapixel en werkt, net als vrijwel alle macrolenzen in smartphonecamera's, vooral als het licht goed is. De vierde camera kan je niet afzonderlijk gebruiken, maar wordt ingezet voor het scherptediepte-effect van de hoofdcamera.

Wat betreft de hoofdcamera is het verhaal uitermate positief. In eerste instantie vonden we de resultaten van de primaire camera wat tegenvallen, vooral met betrekking tot de hoeveelheid detail die er in de foto's aanwezig was. Bij het fotograferen van een boom vielen de bladeren bij het inzoomen al snel in een soort pixelbrij, in zodanige mate dat het zelfs zonder inzoomen begon op te vallen. Na de camera op een resolutie van 48 megapixel te hebben ingesteld verbeterde dat aspect aanzienlijk. Gevolg is wel dat je foto's een fors deel van je opslag vullen, maar met 128GB aan boord kan je er wel even tegenaan.

De macrolens is een geinig toevoeging, waarvan we ons kunnen voorstellen dat je die in het dagelijks leven slechts sporadisch gebruikt. Je moet de lens vrij dicht (3 tot 5cm) op het te fotograferen object houden, om een scherpe foto te krijgen. De resultaten mogen er wezen, al merk je wel dat het hier om een smartphonecamera gaat met alle beperkingen die daarbij horen. Zo is de scherptediepte vrij kort en is optimale belichting essentieel. Als je daarmee rekening houdt, kan je met de macrolens best veel lol hebben.

De groothoek en de portretlens tenslotte wisten wat minder indruk te maken. Zeker, ze werken prima maar overstijgen het gemiddelde niet. De groothoek is uiteraard handig om grotere gezelschappen of gebouwen te fotograferen. De lichtgevoeligheid van de lens is echter een stuk minder goed dan die van de hoofdcamera. Ook is de resolutie van deze camerasensor niet erg hoog, waardoor je veel detail verliest.

Prijs/kwaliteitverhouding

Op moment van schrijven kost de Samsung Galaxy A51 zo'n 275 euro. Dat is een heel schappelijke prijs als je kijkt wat je voor het toestel terugkrijgt. Toch zijn er in dit segment de nodige kapers op de kust, al zitten die vaak net een beetje lager of hoger qua prijs. Concurrentie komt er overigens niet alleen van andere fabrikanten maar ook uit eigen stal, in de vorm van de Samsung Galaxy A41. In het betaalbare segment is Motorola ook altijd een bekende naam, en in deze vergelijking komt de Moto G 5G Plus aan bod. Verder is de Nokia 7.2 vergelijkbaar qua prijs én specificaties.

Te beginnen met die laatste; als je in de markt bent voor een toestel van iets minder dan 300 euro, dan is de Galaxy A51 een optie maar de Nokia 7.2 uiteraard ook. Het toestel kost vrijwel hetzelfde als de A51 en heeft een vergelijkbare camera, opslag en hardware. Het toestel is wel wat ouder en draait bij aanschaf nog op Android 9, maar een update naar Android 10 valt te verwachten. Ook krijg je een iets soberdere Android-interface aangezien de Nokia in het Android One-programma zit. Hou echter ook de opvolger van dit toestel in de gaten, want de Nokia 7.3 lijkt op dit moment niet meer ver weg.

De Motorola Moto G 5G Plus is een slagje duurder, maar daar krijg je wel een iets vlottere chipset voor terug. Ook heeft de G 5G Plus uiteraard volledige 5G-ondersteuning aan boord. De iets hogere prijs kan de beslissing in het voordeel van de A51 doen uitvallen, maar we zouden liegen als we zouden zeggen dat de Moto voor dat extra geld geen meerwaarde weet te bieden. In onze Moto G 5G Plus review bespreken we dit interessante toestel iets uitgebreider.

De concurrentie uit eigen stal komt in de vorm van de Samsung Galaxy A41. Waar bij de voorgaande iteratie Galaxy A-toestellen we de A40 nog in enige mate boven de A50 prefereerden, is dat bij deze generatie net iets anders. Het grote pluspunt van de A40 was toen dat de hardware vrijwel gelijkwaardig was, maar de A40 over een vingerafdrukscanner achterop het toestel beschikte. Dat voordeel is met de A41 weggevallen en daarmee is het eigenlijk vooral interessant als budget-optie voor het geval je de A51 net iets te duur vindt.

Conclusie

De Samsung Galaxy A51 is een heel complete telefoon, zo simpel is het. Als je dit toestel vergelijkt met telefoons die meer rond het prijspeil van 200 euro zitten krijg je een aantal tastbare verbeteringen. Het meest opvallende is het scherm, dat van erg hoge kwaliteit is. Dat zie je niet zo gauw op een telefoon van deze prijsklasse, laat staan bij goedkopere telefoons. Hetzelfde geldt voor de vier camera's aan de achterkant. Daarmee wordt de A51 een interessante optie voor mensen die wel veel telefoon willen, maar niet bereid zijn daar een flinke smak geld voor neer te leggen.

Toch heeft de Galaxy A51 ook een paar punten waarop je duidelijk merkt dat je hier niet met een toptoestel te maken hebt. Het meest opvallende daarvan is de snelheid, of liever gezegd het gebrek eraan. Het helpt ook niet dat de trage vingerafdrukscanner dat gebrek aan vlotheid nog eens onderstreept, elke keer dat je de telefoon ontgrendelt.

Het algehele beeld over de A51 blijft positief. Het is een telefoon die veel waarde voor zijn geld biedt, en ook nog eens in een belangrijk prijssegment. Daarmee zal het, in combinatie met de voor veel mensen bekende naam, een toestel zijn waar veel mensen mee rond (gaan) lopen. En dat begrijpen we heel goed.

+ Prachtig scherm

+ Scherp geprijsd

+ Hoofdcamera met 48 megapixel indrukwekkend

- Wat aan de trage kant

- Vingerafdrukscanner achter het scherm