Motorola Moto G 5G Plus review

Motorola is klaar voor de toekomst met het eerste 5G-toestel van de fabrikant. De Motorola Moto G 5G Plus heeft een beetje een gekke naam gezien er geen Moto G 5G is gelanceerd, maar in deze review gaan we kijken waar dat plusje vandaan komt. Motorola richt zich met haar toestellen doorgaans op dit prijspunt of lager. Mooi dus dat je voor de prijs van de Moto G 5G Plus vooruit kunt met vlotte mobiele internetsnelheden.

Dat gezegd hebbende, de 5G-netwerken in Nederland zijn nog niet zo ver dat we er echt meer mee kunnen dan met 4G-netwerken. Toch is een smartphone meer dan alleen het geïnstalleerde modem. Sterker nog, een smartphone is meer dan haar individuele onderdelen. In deze review kijken we wat de som is van de onderdelen van de Motorola Moto G 5G Plus.

Ontwerp

Wat opvalt wanneer de Moto G 5G Plus nog in de doos zit, is dat de doos redelijk langwerpig is. Bij het opendoen van de doos zien we dat dat komt doordat het toestel zelf aan de lange kant is. Dat geeft in het toestel ruimte voor een langer scherm met een bioscoopverhouding. Over dat scherm hebben we het later meer, over het lange toestel gaan we nog even door. Aan de onderkant zit de usb-c-aansluiting tussen de hoofdtelefoonaansluiting en de medialuidspreker in.

De lengte van het toestel maakt de plaatsing van de knoppen des te belangrijker. Aan de rechterkant zit de vergrendeltoets, die tevens dienst doet als vingerafdrukscanner, met daarboven de volumetoetsen. Die volumetoetsen zitten eigenlijk net buiten bereik. Vanwege de lengte van het toestel moet je de Moto G 5G Plus onhandig vasthouden als je met één hand even je volume harder wil zetten. Verder ligt het toestel goed in de hand en doordat het toestel ietsje zwaar is krijgt de glas-achtige behuizing iets meer een premium-gevoel.

Beeldscherm

Zoals gezegd heeft het scherm een wat langere verhouding. De 21:9-beeldverhouding van de Moto G 5G Plus is dezelfde verhouding als die we tegen komen bij bioscoopfilms. Het scherm is een Full HD+-scherm dat gebruik maakt van ips lcd-technologie. Daardoor is het scherm misschien niet heel zuinig, maar kan het wel lekker fel worden. Het scherm wordt alleen onderbroken door de dubbele selfiecamera's. Tussen de camera's lopen de pixels overigens door. De randen om het scherm zijn een tikje aan de dikke kant, maar niet aan de zijkanten. Door die cameragaten kun je echter geen film kijken op je scherm zonder dat de gaten in de weg zitten.

De kleurweergave van het scherm ziet er goed uit. Als je de kleuren nog iets levendiger zou willen dan kun je dat zelf aanpassen in de beeldscherminstellingen. Zoals gezegd kan het scherm lekker fel, al is het nadeel daarvan dat het ook niet al te dof wordt. In het donker heb je eigenlijk de nachtstand wel nodig, anders heb je geen fijne nachtrust. De Moto G 5G Plus is ook uitgerust met een Always-On Display, al verbruikt dat wel wat meer accu dan bij een oled-scherm.

De Motorola Moto G 5G Plus heeft een 90Hz paneel. Dat wil zeggen dat het scherm zich met 90 keer per seconde ververst. Standaard schermen hebben een verversingssnelheid van 60Hz. Je scrolt met dit scherm dus wat soepeler door je nieuwsfeed heen. Je moet wel even controleren of het bij de eerste keer opstarten staat ingeschakeld, wij moesten nog even de knop omzetten.

Hardware en accu

De naam van de Moto G 5G Plus laat al iets los over wat we onder de motorkap terugvinden. De Snapdragon 765G-chipset van Qualcomm is namelijk standaard uitgerust met een 5G-modem. Daar heb je in Nederland nog niet zo veel aan op het moment van schrijven, maar in de toekomst steeds meer. De prestaties van deze processor zijn inmiddels bekend en in de Moto G 5g Plus gedraagt de processor zich als verwacht. Als je er een snellere smartphone ernaast legt merk je wel wat verschil maar met alleen de Moto G 5G plus voelt het snappy genoeg. Pas bij zeer intensieve apps merk je af en toe een stottertje.

Bij de versie met 64GB opslaggeheugen krijg je 4GB werkgeheugen en bij die met 128GB zit er 6GB werkgeheugen in de behuizing. Dit verschil zul je in de praktijk amper merken, het multitasken met de Motorola Moto G 5G Plus gaat uberhaupt prima. Wat dat betreft is het langere scherm ook extra handig doordat je meer ruimte hebt voor twee apps boven elkaar. Al met al presteert de Moto G 5G Plus precies zoals je dat zou verwachten; vlot maar geen racepaard.

Software

Op de software van de Motorola Moto G 5G Plus is weinig aan te merken. Het toestel draait op Android 10 en maakt onderdeel uit van het Android One-programma. Dat betekent dat de Motorola Moto G 5G Plus maar liefst twee grote upgrades van het besturingssysteem zal ontvangen, tot en met Android 12 en misschien zelfs meer. Het betekent ook dat je met de Moto G 5G Plus drie jaar lang verzekerd bent van beveiligingsupdates. Motorola heeft al laten zien dat ze die belofte meer dan waarmaken.

Zoals gezegd valt er weinig op aan te merken. Er zit niet al teveel bloatware op het toestel en dat wat erop zit is eenvoudig weg te gooien. Wat ons wel een beetje tegenstaat is het gebrek aan een epilepsiewaarschuwing bij de eerste keer dat je het toestel opstart. Dan bedoelen we niet zozeer de Motorola-animatie tijdens het opstarten, maar wat het scherm doet na de erste keer ontgrendelen. De Live-achtergrond van de Moto G 5G Plus doet een beetje aan alsof je in een waterval met LSD bent gevallen en dat hebben we dan ook meteen uitgeschakeld.

Motorola doet altijd iets leuks met de besturing van het toestel. Dan bedoelen we niet dat je op handen en voeten moet staan om de camera-instellingen te openen, maar de doelen we op de Moto-Actions. Door het toestel op een bepaalde manier te bewegen kun je snelkoppelingen openen. Door met het toestel twee keer te hakken alsof het een bijl is gaat bijvoorbeeld de zaklamp aan. Wanneer je wuift als royalty open je de camera. Zo hoef je niet iedere keer het toestel te ontgrendelen om bijvoorbeeld je zaklamp aan te doen in het donker.

Camera

Hoewel Motorola met de Moto G 5G Plus wat minder de focus legt op de camera en meer op de verbindingsmogelijkheden, is de camera zeker het bespreken waard. De vierkante bult op de achterkant vormt de behuizing voor het fotogeweld. Hier vinden we een 48-megapixelhoofdcamera, een 5-megapixelmacrolens, een 8-megapixelultragroothoekcamera en nog een 2-megapixeldieptecamera. Die laatste maakt geen foto's maar zou voor snelle en nauwkeurige scherpstelling zorgen. We hebben meer het idee dat Motorola 4 camera's esthetisch beter vindt, met onze vinger over de sensor merkten we geen verschil.

De onnodige extra camera daargelaten is het resultaat er zeker. Vooral de hoofdcamera is een krachtpatser. Met de 48-megapixelsensor worden foto's gemaakt van 12 megapixels. Dat klinkt misschien gek maar het komt vaker voor. De Moto G 5G Plus maakt in ieder geval mooie foto's, zeker bij voldoende licht. Contrasten worden netjes verwerkt, zeker op dit prijspunt. De macrocamera had ook niet per se gehoeven, de kwaliteit daarvan is namelijk wat minder. De groothoek is wel een prettige en kwalitatief goede toevoeging op dit toestel.

Filmen kan met de Moto G 5G Plus tot een resolutie van 4K. We kunnen niet aangeven of we het eens in 60fps zouden willen proberen dus blijft het beperkt tot 30fps. Dat is echter nog steeds best prima en je merkt dat de optische beeldstabilisatie zijn werk goed doet. In het filmpje hieronder wordt in 4K gefilmd tijdens het wandelen. Oordeel zelf.

Prijs-kwaliteitverhouding

De Motorola Moto G 5G Plus is natuurlijk niet het enige toestel op de markt en ook niet het enige toestel op dit prijspunt. Onder dit kopje zetten we de concurrentie even op een rijtje om te laten zien wat de voor en nadelen van de verschillende smartphones zijn. Zo geven we een beter beeld van de kwaliteiten van de Moto G 5G Plus en waar het toestel iets tekort komt.

De eerste concurrent is ongeveer rond dezelfde tijd aangekondigd als de Motorola Moto G 5G Plus. De OnePlus Nord is net als de Moto een alleskunner met een 5G-modem. De hoofdcamera's in de twee toestellen zijn hetzelfde en de resultaten zullen vergelijkbaar zijn. De OnePlus heeft standaard ook evenveel opslaggeheugen, maar wel twee keer zoveel werkgeheugen. Mocht je daar graag beroep op maken dan is het er. Ook heeft de OnePlus Nord een 90 Hz AMOLED-beeldscherm. Dat wil zeggen dat de kleuren mooi en diep worden weergegeven terwijl er ook stroom wordt bespaard. De hogere verversingssnelheid zorgt samen met de software van OnePlus voor een zeer prettige gebruikservaring.

De volgende tegenstander is de Sony Xperia 10 II. Dit toestel heeft geen 5G-modem, maar als we eerlijk zijn gaan de 5G-netwerken nog geen wezenlijke verschillen maken in de nabije toekomst. De Xperia 10 II heeft een mooi oled-paneel met dezelfde beeldverhouding als de Moto. Bij de Sony zit de camera echter niet in het scherm, daardoor kun je dus het hele beeld gebruiken bij het bekijken van media.

Tot slot nog een concurrent zonder 5G-modem, maar met flink wat te bieden. De Samsung Galaxy A71 is uitgerust met een mooi Super AMOLED-scherm waarop je de gemaakte foto's goed kunt bekijken. De camera's van de Galaxy A71 zijn overigens ook niet verkeerd. De processor is misschien ietsje minder vlot, maar de accu is lekker ruim. Je zult trouwens niet gauw merken dat die processor een tikkeltje minder is.

Conclusie

In deze review zijn een aantal dingen naar voren gekomen. Bijvoorbeeld hoe fijn een lang scherm is, hoe trouw Motorola aan de hoofdtelefoonsaansluiting is en dat er op de dozen van smartphones eigenlijk epilepsiewaarschuwingen horen te staan. Belangrijker nog is ons weer eens opgevallen hoe fijn de software van Motorola werkt en ook is weer eens bevestigd dat je geen duizend euro uit hoeft te geven om toch een fijne smartphone aan te schaffen.

De camera van de Moto G 5G Plus is keurig, al hadden er een aantal lenzen weg kunnen blijven, dan had de prijs misschien nog verder gedrukt kunnen worden. Het toestel ligt fijn in de hand, al zijn de volumeknoppen pas goed te bedienen met een tweede hand. Hoewel het leuk is dat het toestel een 5G-modem heeft, zul je er nog niet gauw iets aan hebben. Toch is de Moto G 5G Plus een goed uitgerust toestel met veel te bieden.

+ Keurige camera

+ Groot scherm, smalle behuizing

+ Toekomstbestendig voor 5G

- Onhandige volumeknoppen

- Onnodige camerasensoren