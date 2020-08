Motorola Moto G Pro review

De Motorola Moto G Pro heeft een geheim. Dat weet het toestel goed te verbergen. We zijn met de Moto G Pro aan de slag gegaan om het toestel stevig aan de tand te voelen. Onze bevindingen vind je in deze review.

Motorola kennen we nog als de fabrikant van de eerste mobiele, soort-van-draagbare-telefoon. Inmiddels zijn we bijna 40 jaar verder en is Motorola vele stappen vooruit gestreden sinds de DynaTAC 8000X. Om te beginnen zijn de telefoons tegenwoordig een stuk kleiner en daadwerkelijk draagbaar zonder om de dag in de sportschool te zitten. Wat misschien nog belangrijker is, is dat het merk Motorola een aantal jaar is opgekocht door de Chinese techgrootmacht TCL.

Sinds die overname zijn er tal van mooie toestellen de revue gepasseerd en na de RAZR van eerder dit jaar heeft het bedrijf nog een soort throwback gepresenteerd in de vorm van de Moto G Pro. Het toestel doet, met het inbegrepen pennetje, denken aan de PDA's als de Motorola MC75, ook al heeft de Moto G Pro natuurlijk veel modernere features. In deze review werpen we een blik op de Moto G Pro en gaan we dieper in op de prestaties en gebruikservaring.

Design

Aan de buitenkant van het toestel kun je haast niet zien dat het niet gewoon een Motorola-smartphone is. Wanneer je het meegeleverde transparante hoesje om het toestel doet dan valt de uitsparing voor de stylus wat meer op. De stylus zit aan de rechteronderzijde in het hoekje gestoken en steekt niet uit. Verder is de Moto G Pro aan de achterkant afgewerkt met een plastic behuizing, drie camera's en een vingerafdrukscanner. Het exemplaar dat wij testen heeft een donkerblauwe behuizing en dat geeft een elegante uitstraling.

Aan de rechterkant van het toestel vinden we, redelijk aan de hoge kant, de vergrendeltoets met nog hoger de volumetoetsen. De vergrendeltoets zit nog op een prettige positie maar om je volume harder te zetten heb je eigenlijk een extra vinger nodig. Aan de linkerkant van het toestel vinden we alleen nog een simsleuf, maar daar hoeft je als het goed is maar twee keer gebruik van te maken. Onderop vinden we een hoofdtelefoonaansluiting, een usb-c-poort en tot slot de eerder genoemde stylus. De Moto G Pro is vrij licht, dat neemt wat weg van de premium ervaring, maar is wel prettiger bij langer gebruik.

Beeldscherm

Het scherm van de Moto G Pro is prima. Daarmee bedoelen we dat het niet bijzonder is, maar ook zeker niet slecht. Het scherm heeft een diagonaal van 6,4 inch en maakt gebruik van een IPS lcd-paneel. De kleurweergave van het scherm is keurig, al kan het soms wat dof overkomen. Dat leek vooral te gebeuren in de menu's van het toestel en niet bij het bekijken van een YouTube-filmpje. Dat wil zeggen dat Motorola de menu's graag wat minder explosief gekleurd wil hebben.

Het scherm van de Motorola Moto G Pro kan vanwege de IPS lcd-scherm redelijk fel worden waardoor het aflezen in de zon geen probleem is. Wat verder opviel is dat het scherm ook redelijk dof ingesteld kan worden, daardoor kun je ook in een omgeving met weinig licht comfortabel naar het scherm turen zonder dat je netvlies langzaam wegbrandt.

Hardware en accu

De Motorola Moto G Pro heeft een Snapdragon 665 die alle opdrachten verwerkt. Dat is een processor die we niet noodzakelijk hadden verwacht in een 'Pro' smartphone. Daarmee bedoelen we niet dat het een slechte of langzame processor is, maar we hadden liever een chipset uit de 700-serie gezien met net wat meer pk. De Snapdragon 665 staat bekend als een prima chipset uit de middenklasse met zuinig energieverbruik.

De Moto G Pro heeft 4GB werkgeheugen en dat is meer dan voldoende voor welke smartphone dan ook. Alleen de echte powerusers zullen merken dat er niet meer in zit. Het openen en bewerken van spreadsheets zal geen enkel probleem vormen. Het toestel voelt redelijk vlot aan en alleen bij wat zwaardere apps stottert de Moto G Pro een beetje. Het gebrek aan ruwe power wordt doorgaans goedgemaakt door accuduur, en laat dat net het volgende onderdeel zijn.

De Motorola Moto G Pro heeft een accu met een capaciteit van 4000 mAh. Dat is best een stevige accu en dat is een prima combinatie met de zuinige processor in het toestel. De accuduur van de Motorola Moto G Pro is dan ook uitstekend. Bij doorsnee gebruik haal je makkelijk de twee dagen met het toestel en als je het wat rustig aan doet haal je zo de drie volle dagen uit het toestel. De accuduur is ongetwijfeld wat dit toestel 'Pro' maakt; als professional kun je op het toestel rekenen. Mocht de Moto G Pro toch iets sneller leeggaan, dan is de accu snel oplaadbaar.

Stylus

Wat de Moto G Pro zo anders maakt dan andere toestellen met een grote accu is de ingebouwde stylus. Zeker wanneer je van plan bent veel aanrakingen uit te voeren op het scherm dan is de stylus erg prettig. Zoals boven genoemd is de stylus erg prettig bij het bewerken van spreadsheets omdat je gemakkelijk en foutloos cellen aan kunt tikken zonder ver in te zoomen. De pen zit zoals gezegd rechtsonderin het toestel. Via een kleine inkeping kun je het pennetje eruit halen. Zodra je dat doet verschijnt er een menu dat je zelf aan kunt passen. Als het toestel vergrendeld is kun je direct een aantekening maken.

Het pennetje is nog bedriegelijk zwaar voor de uitstraling. Het puntje waarmee je het scherm aanraakt lijkt van een soort staalwol te zijn gemaakt zonder dat het je scherm beschadigt. Aan dat puntje zit en ijzeren schacht tot je bij het rubberen einde komt. Wat een beetje jammer is, is dat de pen maar op één manier in het toestel past. Het gevolg is dat het pennetje redelijk makkelijk vast kan komen te zitten wanneer je even niet oplet. Voordeel is dan weer dat de stylus makkelijk los te wrikken is. Overigens is de stylus niet zomaar te gebruiken op andere smartphones. Gek genoeg werkt het op sommige telefoons een beetje en bij anderen weer helemaal niet. Bij de Moto G Pro werkt het foutloos.

Software

De Motorola Moto G Pro draait op Android, specifiek op Android 10. Motorola heeft wel een klein beetje toegevoegd aan de skin van het toestel, maar niet al teveel. Motorola kon ook niet veel meer teovoegen omdat de Moto G Pro een onderdeel is van het Android One-programma. Dat wil zeggen dat de hardware en ook de software van het toestel aan bepaalde eisen moeten voldoen. Dat is dan weer in het voordeel van de gebruiker. Android One belooft namelijk dat het toestel minimaal twee grote upgrades van het besturingssysteem meemaakt en drie jaar lang beveiligingsupdates krijgt.

We hebben het al even voorbij laten komen, maar de skin van Motorola is niet al te heftig. Dat is bij Motorola gelukkig al een paar jaar niet meer zo. De eerste keer dat je het toestel opstart merk je dat er niet al teveel apps vooraf geïnstalleerd zijn op het toestel. Met andere woorden, Motorola levert niet al teveel bloatware met het toestel mee. Dat is best prettig omdat je dan echt vanaf het begin kunt beginnen zonder eerst allerlei apps te hoeven verwijderen.

Een app die je niet zult tegenkomen op een smartphone anders dan een Motorola is de Moto actions app. Hier kun je instellen wat er gebeurt als je bijvoorbeeld met het toestel schud. Als je met het toestel twee keer hakt alsof het een bijl is gaat bijvoorbeeld standaard de zaklamp aan. Wanneer je het toestel flipt alsof je wuift als een vorst dan opent de camera, of wisselt de camera van de voor- naar de achterkant.

Camera

Zoals we op de achterkant kunnen lezen is de Motorola Moto G Pro uitgerust met een 48-megapixelcamera. Dat is echter alleen nog maar de hoofdcamera. Verder heeft de Moto G Pro nog een 16-megapixelultragroothoek en een 2-megapixelmacrocamera. Onder de camera's lijkt nog een camera te zitten maar dit zijn de diepte en lichtsensoren. Aan de voorkant zit de 16-megapixelselfiecamera als gat in het scherm.

De kwaliteit is prima, zeker wanneer we de prijs erbij betrekken. Zoals veel smartphonecameracamera's heeft de Moto G Pro wel wat probleempjes met grote contrasten. Toch weet de Moto G Pro er via HDR toch nog wat moois van te maken. Als je zelf met het toestel aan de slag zou gaan moet je je niet laten misleiden door het beeld dat je via de zoeker ziet, dat ziet er namelijk wat korreliger uit dan het eindresultaat. Gek genoeg lijkt de macrocamera niet heel veel toe te voegen. Wanneer je met de reguliere camera een foto maakt en daar een stukje uitsnijd krijg je af en toe een beter resultaat dan met de macrolens.

Filmen gaat iets anders dan met de meeste smartphone. Daarmee bedoelen we niet dat je op je hoofd hoeft te gaan staan om te filmen. Wanneer je de camera-app overschakelt naar de filmstand krijg je een breedbeeld te zien wanneer je het toestel rechtop houdt. Dat heeft Motorola gedaan om ervoor te zorgen dat je het toestel niet hoeft te draaien om toch horizontaal te filmen. Om filmpjes terug te kijken is een horizontaal filmpje prettiger om te zien. De kwaliteit van deze filmpjes is keurig en kan schakelen tussen FHD en 4K.

Prijs-kwaliteitverhouding

De Moto G Pro is een interessant toestel wat veel aspecten betreft. Onder dit kopje zetten we het toestel naast een aantal andere smartphones om een beter beeld te krijgen van de markt. We doen, met name dankzij softwareondersteuning, steeds langer met onze smartphones. Voordat je de knoop doorhakt om een smartphone te kopen wil je dus wel weten wat je nog meer voor je geld had kunnen krijgen.

De Nokia 7.2 is een geduchte tegenstander voor de Moto G Pro. De Nokia heeft iets meer werkgeheugen, vergelijkbare camera's en een lagere aanchafprijs. De voordeligere Nokia 7.2 behoort net als de Moto G Pro tot het Android One-programma en dat wil zeggen dat het toestel dezelfde software ondersteuning heeft. De Nokia is echter wel iets ouder dus geniet je er iets minder lang van. Ook heeft de Nokia 7.2 geen stylus, maar wel een betere selfiecamera.

Uit een andere hoek van de wereld komt de Huawei Nova 5T. De Nova 5T van Huawei lijkt in veel aspecten op de twee eerder genoemde toestellen. Behalve dan dat de Nova 5T geen onderdeel uitmakt van het Android One-programma. Wel krijg je topcamera's, een redelijk stevige accu en een vlotte processor. De Nova 5T is ook in leuke kleurtjes verkrijgbaar.

De Sony Xperia 10 II heeft wat geks. Het beeldscherm heeft namelijk een 21:9-beeldverhouding. Dat maakt het toestel naar verhouding wat langer dan je misschien gewend bent. De Xperia 10 II heeft ook een oled-scherm waardoor zwart echt zwart is en ook andere kleuren lekker diep en rijk worden weergegeven. Deze schermtechniek helpt ook met de accuduur. De camera's van de Xperia 10 II mogen er ook zijn, al is het toestel wel een tikkie duurder dan de Moto G Pro.

Vrij stevig uit verhouding is de Samsung Galaxy Note 10 Lite. Als je heel graag een smartphone hebt met een stylus dan is dit echter de dichtsbijzijnde optie. De S-Pen van de Samsung is tot meer in staat dat het rechttoe rechtaan pennetje van de Moto G Pro. Zo kun je bijvoorbeeld de camera van een afstandje bedienen of je muziek pauzeren. Bij de Galaxy Note 10 Lite krijg je ook een groter AMOLED-scherm met een iets krachtigere processor, meer werkgeheugen, een grotere accu en betere camera's. Maar daar betaal je dan ook voor.

Conclusie

De Motorola Moto G Pro heeft best veel te bieden voor een schappelijk prijsje. Het gemak dat het pennetje soms kan opleveren is zeker noemenswaardig, al zou je met iets meer moeite ook zonder kunnen. De stylus terzijde hou je nog steeds een keurige smartphone over met een zuinige processor, leuke Moto-functies en een stevige accu. Wat ook helpt is dat de Motorola Moto G Pro er niet verkeerd uitziet.

De Moto G Pro is uiteraard geen perfecte smartphone, zo had de processor bijvoorbeeld wel ietsje sneller gekund, de camera's ietsje beter en de afwerking iets minder plastic. Toch kom je bij iedere verbetering die je doet in een steeds hogere prijsklasse terecht. Het grootste pluspunt van de Moto G Pro is dan misschien ook wel dat je dit toestel voor deze prijs kunt aanschaffen. Een keurig totaalpakkt voor een keurig prijsje.

+ Lekker prijsje

+ Flinke accupower

+ Handig pennetje

- Soms net een tikje langzaam

- Camera had iets beter gekund