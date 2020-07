OnePlus Nord review

De OnePlus Nord is een extraatje van het bedrijf dit jaar. Doorgaans presenteert de fabrikant tweemaal per jaar haar toestellen, maar 2020 had een bonus nodig. We zijn aan de slag gegaan met de OnePlus Nord, een voordeliger maar 100% OnePlus-smartphone.

OnePlus is inmiddels een gevestigde naam in de smartphone-sector. Dat terwijl het bedrijf nog geen tien jaar bestaat. Waar de rode draad van het merk bestaat uit smartphones die steeds prijziger worden, heeft OnePlus ook een smartphone in de markt gebracht die terugkeert naar de wortels van het bedrijf. Met de OnePlus One bracht het Chinees-Amrikaanse concern zes en een half jaar geleden een toestel op de markt dat qua specificaties in de buurt kwam van de grote jongens, maar meerdere honderden euro's goedkoper was.

Inmiddels zijn de prijzen van de OnePlus 8-serie niet zo ver meer verwijderd van andere toptoestellen. De OnePlus Nord gaat zoals gezegd terug naar de kern van het bedrijf; een uiterst soepele gebruikservaring in een betaalbaar pakketje. Wat specificaties betreft komt de OnePlus niet zo dichtbij de toppers als in het begin van het bedrijf, maar op papier heeft het bedrijf wel een flinke hoop smartphone neergezet voor een uiterst schappelijke prijs. In deze review kijken we of je voor de helft van het geld ook een écht OnePlus-ervaring in huis haalt.

Design

We beginen bij de buitenkant van het toestel. Dat is immers ook het eerste dat je tegenkomt als je de doos opent. Wanneer je de OnePlus Nord uit de verpakking haalt vallen er een paar dingen op; de vier camera's op de achterkant, de geribbelde knop aan de zijkant en de brede selfiecamera in het scherm. Die geribbelde knop is de profielen-slider, een kenmerkend OnePlus-eigenschap. Hiermee kun je makkelijk en snel schakelen tussen de trilstand, stille stand of het geluidsprofiel. In de praktijk is dat erg prettig. Wanneer je bijvoorbeeld in de bioscoop zit hoef je niet de zaal te verlichten met je scherm om toch je toestel op stil te zetten.

Vlak onder de slider vinden we de vergrendelknop. Daar kun je het toestel ook mee ontgrendelen, maar wij zouden dan eerder gaan voor de gezichtsherkenning of de vingerafdrukscanner. Aan de andere kant van het toestel vinden we de volumetoetsen. De OnePlus Nord heeft een prettig gewicht en voor een smartphone met een 6,44 inch scherm is het toestel verrassend compact. Daarmee willen we niet zeggen dat het een kleine smartphone is, maar als je 6 inch als absolute maximum zag dan is de Nord toch het aftasten waard.

Display

We hebben al een paar eigenschappen vanhet scherm genoemd, maar hier komen ze nog een keer. De OnePlus Nord heeft een 6,44 inch AMOLED-display met een Full HD+-resolutie. Het gaat hier dan om 1080 x 2400 pixels, min de pixels die je verliest aan de selfiecamera's. Dat zijn stiekem nog best wat pixels, de camerasensoren nemen een streepje weg van je schermoppervlak. Toch hou je gelukkig genoeg over. Wat we nog niet hebben vermeldt is dat het scherm een verversingssnelheid heeft van 90Hz. Dat levert een soepele scroll-ervaring op door de menu's van het toestel maar de grote verschillen merk je bijvoorbeeld in games. Het is hoe dan ook een fijne aanwinst in dit toestel.

Gezien het om een AMOLED-display gaat is het niet erg verrassend dat de kleuren erg mooi worden weergegeven. De pixels van een oled-scherm kunnen zich ook helemaal uitschakelen om zwart te worden. Mede daardoor kunnen de kleuren levendig en diep worden weergegeven. Wat een beetje spijtig is, is dat het scherm niet mega helder wordt, wanneer je buiten komt kan het dus wat lastiger worden om je scherm goed af te lezen, vooral wanneer je Dark Mode gebruikt. Je merkt het echter vooral bij het kijken van een serie, verder is het toestel namelijk nog prima te gebruiken met ietsje meer moeite.

Eerder in dit artikel noemden we de vingerafdrukscanner al, maar omschreven we niet waar je deze kunt vinden. Deze kun je namelijk ook helemaal niet zien. De vingerafdrukscanner van de Oneplus Nord zit in het scherm verwerkt en deze ontgrendelt het toestel bijzonder vlot. Niet zo snel als een fysieke scanner, maar je zult niet lang hoeven wachten. Je kunt het scherm verder nog instellen volgens je eigen voorkeur, bijvoorbeeld volgens sRGB of P3 paletten.

Hardware en accu

Wat hardware betreft is de Nord keurig toebedeeld. Hier zit wel het grootste verschil met de duurdere OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro-toestellen. Waar de 'grote jongens' zijn uitgerust met een Snapdragon 865 tikt de Nord op een Snapdragon 765G-chipset. In de praktijk merk je de verschillen echter niet zo goed. Het toestel reageert snel en soepel, zonder haperingen, op veruit de meeste opdrachten. De Nord heeft met 8GB werkgeheugen niets onder te doen voor de duurdere smartphones. Sterker nog, de OnePlus Nord heeft twee keer zoveel werkgeheugen als de Apple iPhone 11.

De letter 'G' achter de chipset wil zeggen dat de OnePlus Nord in staat is tot verbindingen met een 5G netwerk. Helaas kunnen we dat op het moment van schrijven nog niet testen. De veilingen zijn voltooid maar er is op dit moment nog niets operatief. Mocht je helemaal klaar willen zijn voor de toekomst van mobiel internet, dan is een smartphone met 5G-modem echter wel een vereiste. De verwachting is dat we niet heel lang meer hoeven te wachten, en dan kun je er maar beter klaar voor zijn.

Wat accuduur betreft zijn we erg tevreden over de OnePlus Nord. Het toestel is uitgerust met een accu die een capaciteit heeft van 4115 mAh. Daarmee kom je twee dagen wel door en met een beetje moeite drie. Mocht je je smartphone niet met beleid willen gebruiken en ga je het liefst vol gas? Dan kun je het toestel altijd razendsnel opladen met Warp Charge 30T, dat OnePlus' eigen oplaadtechniek en daarmee is je toestel binnen de kortste keren weer vol genoeg om lang van te genieten.

Software

De software van hun smartphones is altijd een speerpunt geweest van OnePlus. Daar valt het meest te behalen wat gebruiksgemakt betreft. Je hebt immers niets aan een stevige hoeveelheid rekenkracht als je er niets mee kunt doen. OnePlus laat haar toestellen daarom draaien op hun eigen OxygenOS, een eigen ontwikkelde versie van Android. Op de OnePlus Nord draait OxyGenOS 10.5 en dat biedt een flinke hoeveelheid aanpassingsopties. Van accentkleuren tot het Always-On-Display kun je je instellingen zo persoonlijk mogelijk maken.

Als we kijken naar de toekomstbestendigheid van de OnePlus Nord dan zien we dat je een behoorlijke tijd met het toestel vooruit kunt. OnePlus belooft namelijk minimaal twee grote upgrades van het besturingssysteem, waardoor je een paar jaar ondersteuning geniet. Wat de beveiliging van de onePlus Nord betreft zit je ook wel goed; de komende drie jaar worden er beveiligingsupdates uitgeschreven en verspreid voor de OnePlus Nord.

Camera

De eerdere smartphones van OnePlus kregen vooral aandacht voor hardware en software, maar er werd wat minder gelet op de cameraprestaties. Inmiddels zijn we een stukje verder en zijn de huidige OnePlus-toestellen voorzien van keurige camera's. Voor de Nord klopt dat in ieder geval op papier. Het toestel heeft een 48-megapixelhoofdcamera, afkomstig van Sony, die we ook tegenkomen in de OnePlus 8 en Samsung Galaxy S10 Lite. Verder heeft de Nord nog een 8-megapixelgroothoek, een 2-megapixelmacrolens en een dieptesensor met 5 megapixels. Met die laatste kun je geen foto's maken, maar die zorgt ervoor dat de andere lenzen snel en nauwkeurig kunnen scherpstellen.

Het resultaat mag er zijn. De IMX 586 van Sony weet beelden goed te vangen en het toestel gaat aardig om met contrasten binnen dezelfde foto. De OnePlus Nord voegt standaard geen aanpassingen toe om een foto mooier te maken dan deze is, al kun je wel filters toevoegen. De groothoeklens op de OnePlus Nord maakt ook redelijk scherpe foto's; deze kun je op een gemiddeld computerscherm nog prima bekijken maar wanneer je de foto op een poster af zou willen drukken kun je beter de hoofdcamera gebruiken.

Dan zijn we bij het filmen aanbelandt. Daarvoor geldt qua kwaliteit eigenlijk hetzelfde als bij de fotografie. Video's opgenomen met de hoofdcamera zien er keurig uit, geholpen door de optische beeldstabilisatie in die lens. Bij de groothoeklens kun je nog wel rekenen op electronische beeldstabilisatie. Beide werken eigenlijk ideaal; je kunt soepele beelden schieten met de OnePlus Nord. Als je trouwens nog minder beweging in je filmpjes wil kun je de Super Stable-stand selecteren, al lijk je hier iets in te leveren op kwaliteit. Filmen kan met een maximale resolutie van 4K met 30fps, ook is er een optie voor 1080p met 60 fps.

Prijs-kwaliteitverhouding

Zoals je tot nu toe misschien wel merkt zijn we best enthousiast over de OnePlus Nord. We hebben het echter nog niet echt over de prijs gehad. Om een beeld te geven van de positie die het toestel heeft in de markt, zetten we er een aantal concurrenten naast. Dan letten we zowel op prijs als de specificaties van deze smartphones om een zo volledig mogelijk beeld te geven.

Een iets ouder toestel, maar daardoor niet per se minder, is de Samsung Galaxy Note 10 Lite. Het scherm van de Note 10 Lite is met 6,7 inch iets groter maar heeft dezelfde resolutie. Het grote voordeel van de Note 10 Lite is de S-Pen die in de behuizing geplaatst kan worden. Daarmee bedien je het toestel met gemak. De accu van de Note 10 Lite is met 4500 mAh ook iets groter, maar vanwege de verhoudingen van de toestellen is daar er verschil in accuduur. Dit toestel is echter niet geschikt voor jou als je kleine broekzakken hebt.

De Xperia 10 II van Sony heeft een bijzondere 21:9-beeldverhouding waardoor het toestel een stukje langwerpiger is dan de gemiddelse smartphone. De camera's van de Xperia 10 II zijn van iets mindere kwaliteit, maar nog steeds keurig. Het toestel is met 6 inch wat kleiner dan de OnePlus Nord, al heeft ook de Sony een oled-scherm. Als je op zoek bent naar een smartphone die het goed doet, maar daar niet per se iets bovenop doet dan is de Xperia 10 II een uitstekende keus.

Tot slot een beetje concurrentie met power. De Xiaomi Poco F2 Pro heeft dezelfde loeisnelle processor als de OnePlus 8 Pro, een uitstekende 64-megapixelcamera en een ruime accu met 4700 mAh capaciteit. De Poco is iets prijziger dan de voordeligste variant van de OnePlus Nord, maar heeft daar ook wat tegenover te stellen. De Poco heeft iets minder werkgeheugen dan de Nord, maar dat verschil zul je in veruit de meeste toepassingen niet merken.

Conclusie

De OnePlus Nord biedt een prettig totaalplaatje voor een prettig totaalprijsje. Het speerpunt van de OnePlus Nord is toch wel de software, de aanpasbaarheid en snelheid van de interface zijn sterke pluspunten voor het toestel. Daar heeft de Snapdragon 765G uiteraard ook wat over te zeggen en deze chip presteert uitstekend in dit toestel. 8GB werkgeheugen is misschien wat overdreven voor de gemiddelde gebruiker, maar zo hou je het toestel wel langer soepel.

Al met al heeft de OnePlus Nord flink wat te bieden voor de prijs. Je bent zelfs klaar voor de toekomst van het 5G-netwerk. De enige zaken die eigenlijk nog ontbreken aan het toestel zijn draadloos opladen, een officiële waterbestendigheidscertificering en voor sommigen een hoofdtelefoonaansluiting. Wat ons een heel klein beetje tegenstaat is de omvang van de selfiecamera in het scherm, maar uiteindelijk went alles. Als dat geen belemmeringen voor je zijn dan is de Nord zeker aan jou besteed.

+ Soepel en scherp scherm

+ Keurig camerawerk

+ Strakke software

- Brede selfiecamera in scherm

- Geen wireless charging