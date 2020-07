Sony Xperia L4 review

Sony kennen we qua smartphones vooral van smartphones uit het middensegment en vanuit daar gaan de prijzen doorgaans omhoog. Toch brengt Sony eens in de zoveel tijd ook toestellen uit op een lager prijspunt. Deze toestellen hebben inmiddels vele namen doorstaan maar op dit moment zijn we bezig met de L-serie. Specifiek is in deze review de L4 aan de beurt.

Met de L4 vraagt Sony opnieuw aandacht voor een elegante ontwerpstijl in een volgepropt budgetsegment. Een smartphone is tenslotte een mode-accessoire en je brengt er iedere dag mee door. Dat wil echter niet zeggen dat je smartphone net zo duur hoeft te zijn als een maand huur. Voor een relatief zacht prijsje haal je de Xperia L4 al in huis en in deze review bekijken we dan wat je precies in huis haalt.

Design

We hebben het al een beetje aangegeven hierboven, maar de Sony Xperia L4 heeft een elegante uitstraling die we ook terugzien bij de wat duurdere toestellen van de Japanse fabrikant. Het is dus niet zo dat je de hoofdprijs hoeft te betalen voor een smartphone die het goed zou doen op een gala. Aan de rechterkant van het toestel vinden we alle knoppen op de Xperia L4. Dat zijn een vergendeltoets, volumeknoppen en daartussenin zit nog de vingerafdrukscanner. Dat laatste is technisch gezien geen knop, maar zeker noemenswaardig.

Met audiofielen en achterblijvers in gedachten heeft Sony de hele line-up in 2020 tot nu toe voorzien van hoofdtelefoonaansluitingen. Ook op de Xperia L4 kun je nog van je muziek genieten via je analoge koptelefoon of je oude oortjes. Verder zit er aan de onderkant van het toestel een usb-c-aansluiting en aan de bovenkant van de voorzijde zit een meldingsledje. Wel zo prettig. Het toestel is zwaarder dan het eruit ziet, maar dat voelt wel prettig. De camera's op de achterzijde steeks overigens helemaal niet uit, waardoor het toestel lekker vlak op de tafel kan liggen.

Beeldscherm

Het scherm van een smartphone is het onderdeel waar we het meeste naar kijken. Dan is het wel zo prettig als het scherm scherp en groot is. Het scherm van de Xperia L4 heeft een diagonaal van 6,2 inch met bovenin een kleine inkeping in het midden voor de selfiecamera. Dat kost je wat pixels maar laten we eens kijken hoeveel je er ongeveer hebt. Met horizontaal 720 pixels en verticaal 1680 heb je met de L4 een HD+-resolutie in een scherm met een 21:9-beeldverhouding. Dat maakt het scherm vergelijkbaar met andere panelen in deze prijscategorie.

De helderheid van het scherm zou iets hoger mogen wat ons betreft. Het is niet zo dat het scherm dof is, maar wanneer je in de zon zit dan mis je wel net teveel nits om een fijne kijkervaring te hebben. De kijkhoeken bij wat minder omgevingslicht zijn verder uitstekend. Het lcd-paneel van de Xperia L4 geeft de kleuren ook mooi weer. Niet zo diep als een oled-paneel, maar dat zien we ook niet op dit prijspunt.

Hardware en accu

De Xperia L4 draait op een MediaTek processor. MediaTek maakt doorgaans processoren voor de wat minder krachtige smartphones. Toch zijn de chips van MediaTek zuinig en meer dan snel genoeg voor de gemiddelde gebruiker. In de Xperia L4 draait specifiek een MediaTek MT6762 en die naam mag je eigenlijk meteen weer vergeten. De chip is niet de snelste die er is maar hij zal alle apps draaien die je maar wil. Naast deze processor heb je maar liefst 3GB werkgeheugen waarmee je uit de voeten kunt.

De gebruikservaring is uiteindelijk belangrijker dan de technische specificaties en op dat punt scoort de L4 goed. Bij het allereerste gebruik merk je misschien dat het toestel wat stottert maar dat is niet iets om bang van te worden. Nadat het toestel eenmaal goed en wel is ingesteld loopt alles soepel. In de L4 kun je ook vooruit met 64GB opslaggeheugen. Dat is niet per se weinig, maar als het niet genoeg is dan kun je het uitbreiden met een microSD-geheugenkaartje.

Al die hardware moet natuurlijk ook nog van stroom worden voorzien. In de Xperia L4 vinden we daarvoor een accu met een capaciteit van 3580 mAh. Dat is een gemiddelde hoeveelheid in middenklasse toestellen. Voor de L4 is dat behoorlijk wat accu. Wanneer je de zuinige processor en de lagere resolutie aan de ene kant zet met het grote scherm aan de andere kant hou je een accu over die het met een beetje inspanning prima 2 dagen volhoudt.

Software

Over de software van de Xperia L4 zijn we zeer te spreken. De skin van Sony heet al lang geen Timescape meer, maar we zien nog veel van de Timescape elementen in de L4 terugkomen. Zo is het appmenu vrij minimalistisch gehouden met genoeg ruimte tussen de appjes. Je kunt de apps ook nog zelf in een andere volgorde zetten, als je ze bijvoorbeeld lekker feng shui wil hebben staan.

De Xperia L4 draait op Android 9.0 Pie. Dat is niet de nieuwste versie van het besturingssysteem maar dat is op zich niet zo een ramp. Over een paar maanden komt Android 11 uit, maar dat wil niet zeggen dat Android 9.o Pie niet meer ondersteund wordt. Sony zal niet super veel beveiligingsupdates naar de L4 uitrollen, maar zolang je wegblijft van het dark web heb je niet zoveel te vrezen.

Camera

Zoals gezegd steken de camera's in ieder geval niet uit de behuizing. Dat zegt echter nog niets over hoe de kwaliteit van de camera's is. Het gaat om een drietal camera's; een 13-megapixelhoofdcamera, een 5-megapixelgroothoekcamera en een 2-megapixeldieptecamera. Alleen met de eerste twee camera's kun je daadwerkelijk foto's maken en filmpjes schieten, die derde zorgt ervoor dat je nauwkeurig en snel kunt scherpstellen. Maar ook dit zegt nog niets over de kwaliteit van de foto's.

De foto's gemaakt in de automatische stand zien er keurig uit, zelfs een stukje beter dan je verwacht te zien op dit prijspunt. Vooral contrasten worden keurig weergegeven, niet perfect maar best netjes. De foto's die je maakt met de Xperia L4 kunnen zonder schaamte gedeeld worden via WhatsApp of Instagram, maar als je de foto's op een groter formaat zou willen afdrukken kunnen we je dat vast afraden. Wanneer je op vakantie gaat kun je ook nog maar beter een aparte camera meenemen.

Wanneer het op filmen aankomt kun je eigenlijk hetzelfde verwachten als met de fotocamera. Je kunt uit een aantal scenes kiezen zodat de camera bepaalde dingen prioriteit geeft. Zo zorgt de sport stand ervoor dat je wat sneller scherpstelt zodat iedere beweging scherp is. Dat werkt redelijk maar niet geweldig. Je kunt filmen in Full HD met 30 beelden per seconde. Dat is een prima kwaliteit, al zul je de smartphone wel wat stil moeten houden. De beeldstabilisatie is niet ideaal.

Prijs-kwaliteitverhouding

De Sony Xperia L4 is natuurlijk niet de enige smartphone op de markt en ook zeker niet het enige toestel in deze prijscategorie. Voordat je de knoop doorhakt voor een nieuwe smartphone is het daarom aan te raden om eens rond te kijken naar wat er nog meer beschikbaar is. We hebben een aantal smartphones op een rijtje gezet met vergelijkbare specificaties en idem prijs.

Als eerste pakken we de Nokia 6.2 erbij. Het grootste voordeel aan de Nokia 6.2 is de software. Het toestel maakt namelijk onderdeel uit van het Android One-programma. Daardoor krijgt het toestel 2 grote upgrades van het besturingssysteem en je bent met de Nokia 6.2 verzekerd van minimaal 3 jaar beveiligingsupdates. Een ander voordeel is de hogere resolutie van het beeldscherm. De accu's zijn evengroot waardoor de verschillen in uithoudingsvermogen minimaal zijn.

De Motorola Moto G8 Power is een uitblinker wat uithoudingsvermogen betreft. De accu van de G8 Power heeft anderhalf keer de capaciteit van de Xperia L4. Ook heeft het scherm van deze Motorola een Full HD+-resolutie waardoor je mediacontent bijvoorbeeld lekker scherp kunt zien. Wat cameraprestaties betreft ben je echter iets beter af bij de Xperia L4. Mocht je vooral lang met je toestel vooruit kunnen op één lading, dan is de Moto een geschikte keus.

Tot slot nog de Honor 9X. Qua specificaties is de Honor 9X eigenlijk een beetje buitencategorie. De camera is uitstekend met 48-megapixels, de accu is lekker ruim met een capaciteit van 4000 mAh en de processor is ook erg vlot. Het 6,59 inch beeldscherm heeft een FHD+-resolutie en het toestel draait op Android 9.0 Pie. Toch is die software misschien een minpuntje voor sommigen. Het toestel is ietsje ouder en geniet daardoor wat minder van software-updates.

Conclusie

De Sony Xperia L4 is een stiekeme alleskunner. Voor niet al teveel centjes haal je een keurige smartphone in huis die je overal mee kan helpen, na enige tijd om op te starten. De resolutie van het beeldscherm had wat ons betreft iets hoger gekund, maar dat zou wel weer ten koste gaan van de accuduur. De L4 ligt fijn in de hand en ook de software is prettig. Al met al is het een fijn toestel om te gebruiken.

Voor een smartphone die apps gewoon laat draaien hoef je al lang niet meer diep in de buidel te tasten en de Sony Xperia L4 is daarvan het bewijs. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het toestel loeisnel is en de beste camera heeft. Maar voor het bedrag dat je voor dit toestel neerlegt krijg je een smartphone die het top doet.