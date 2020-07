Sony Xperia 1 II review

De Sony Xperia 1 II valt op door zijn afwijkende, langwerpige vorm. Of dat een beetje fijn werkt in de praktijk? Lees het in deze uitgebreide review van Sony's meest recente toptoestel!

De Sony Xperia 1 II is een opvallend toestel. Met zijn afwijkende vormfactor valt hij direct op. Wat dat betreft is het niet veel anders dan zijn voorganger, de Xperia 1. Sony heeft dit design verder geprobeerd te verfijnen en in deze review proberen we er achter te komen of dat is gelukt. We kijken uitgebreid naar het opvallende design, de gevolgen van deze opmerkelijke schermgrootte, hoe de hardware functioneert, of de software nog wezenlijke veranderingen heeft ondergaan en wat de verhouding tussen prijs en kwaliteit is. Tussendoor bespreken we uiteraard ook nog de prestaties van de camera, of het toestel is voorzien van een 3,5mm aansluiting en of de batterij het een beetje goed volhoudt. Een ouderwets uitgebreide review dus.

Design

Sony zet hier zijn beste beentje voort. De Xperia 1 II is werkelijk een prachtig ontworpen toestel. Het doet vaag denken aan de iPhone 4 qua design, alleen dan alsof het ontwerp met de tijd is meegegaan. Iedereen die de laatste tijd een iPhone 4 heeft vastgehouden weet dat dat toestel bijna komisch dik en bejaard aanvoelt, terwijl je bij de Xperia 1 II diametraal het tegenovergestelde hebt. Het is een beetje alsof iemand een strijkbout op de oude Apple heeft gezet en flink heeft aangezet.

Sony heeft deze designs overigens al een lange tijd in zijn repertoire, voordat je denkt dat we Sony van namaak betichten. Het gevolg is dat de Sony's zo goed als de meest herkenbare Androids zijn. Wat ons betreft ook een van de mooiste trouwens, maar smaken verschillen. Het langwerpige design doet wellicht eerst vreemd aan, maar je kan altijd een stuk van de bovenkant afzagen als je daar echt last van hebt. Over de werking van de telefoon daarna durven we overigens geen beloftes te doen.

Het formaat is overigens niet alleen een fijne bron voor grappen, maar ook een designelement dat we waarderen. Het betekent dat de Xperia fijn met 1 hand te bedienen is, eenvoudig langere teksten weer kan geven en niet onprettig in de broekzak zit. Over de talrijke voordelen van het schermformaat wijden we verder uit onder het kopje Beeldscherm.

We hebben ook nog een kritische noot over het design, en dan wel over het design van de naam van de Xperia 1 II. Op papier ziet het er nog wel enigszins acceptabel uit maar als je het probeert uit te spreken klinkt het tamelijk ridicuul. Nou heeft Sony wat betreft naamgeving al niet een erg nette reputatie. Met de Playstations gaat het nu al een tijd goed maar met telefoons... De saga begon een beetje met de Sony Xperia Z. Daarna had Sony haast en bracht het in korte tijd de Z2, Z3 en Z5 uit, met wisselend succes.

De Xperia Z6 leek de logische opvolger maar Sony besloot anders. Het begon met de Xperia X, maar bracht een halfjaar later de Xperia XZ uit. Voor Sony een reden om met de hele nummerserie opnieuw te beginnen want erna kwamen de Xperia XZ2 en XZ3. Sony zag waarschijnlijk hetzelfde probleem opdoemen als bij de Xperia Z-serie en dus kwam het met de Xperia 1. Deze naam op zichzelf was redelijk duidelijk; het primaire toestel van Sony heeft het eerste arabische cijfer. En de opvolger nu dus het tweede romeinse cijfer. Sony houdt het heel historisch verantwoord.

Beeldscherm

Hoe langer hoe beter, moet Sony gedacht hebben. Het scherm op de Xperia 1 II heeft (slechts) een diagonaal van 6.5 inch maar is toch verrassend hoog en niet bepaald breed. Met een resolutie van 1644 bij 3840 pixels kom je bepaald geen pixels tekort. Het scherm heeft OLED-technologie, wat zo zijn voordelen heeft op het gebied van contrast en batterijverbruik. We zijn ook erg enthousiast over de kleuren die het toestel weergeeft; foto's en video's spatten van het scherm. Wat betreft kleurechtheid heb je ook weinig te klagen, want Sony heeft voor de puristen een speciale modus ingebouwd genaamd Creator Mode, waarin de kleurechtheid zoveel mogelijk wordt nagestreefd.

Het formaat van het scherm brengt een aantal voordelen met zich mee. Het scherm is 21:9 en heeft daarmee de exacte verhouding van veel bioscoopschermen. Dat betekent dat je veel content in zijn oorspronkelijke vorm kan kijken, of het nou op Netflix, Amazon Prime of vanaf lokale videobestanden is. Zeker in combinatie met de hoge resolutie is het kijken van video's op de Xperia 1 II een ware traktatie. Je gebruikt je telefoon echter niet alleen om video's mee te kijken, maar ook in andere situaties is de wat opmerkelijke beeldverhouding handig.

Zo is het bijvoorbeeld makkelijk om die lange epistels van je ouders of vriend(in) te lezen in WhatsApp. Ook bij intensieve groepsgesprekken is het makkelijker te volgen waar het gesprek heengaat omdat je simpelweg meer informatie op je scherm hebt. Hetzelfde geldt voor lange emails of andere vormen van tekst; doordat je meer kan zien raak je minder snel de draad kwijt. Hetzelfde geldt voor het notificatiescherm. Omdat je veel meer verticale ruimte hebt, verdrinken oudere notificaties minder snel in de stroom aan informatie.

Hardware

Qua snelheid valt er bij de Xperia weinig te klagen. Het toestel is uitgerust met een extreem vlotte Snapdragon 865-chipset. Dat, in combinatie met maar liefst 8GB aan werkgeheugen, maakt dat er maar weinig apps zijn die voor enige mate van vertraging bij de Sony zorgen. Zoals een toptoestel betaamt hoef je je ook geen zorgen te maken over opslagruimte, daar is namelijk 256GB van aanwezig. Voor de echte datahoarders is er ook nog de mogelijkheid een SD-kaartje in de Xperia te stoppen. Handig als je altijd alle seizoenen van Friends in Full HD bij je wil hebben of niet de deur uitgaat zonder de verzamelde werken van de Beatles in lossless.

Verder zit er op de Sony Xperia 1 II alles wat je maar kan wensen van een moderne smartphone. Dat betekent dingen als wifi op alle mogelijke standaarden, 4G en 5G op alle frequenties, ondersteuning voor draadloos laden, Bluetooth 5.1 en meer van dat soort fratsen. Wat dat betreft is de telefoon net een slagje completer als zijn voorganger, de Xperia 1, die bijvoorbeeld geen 5G of draadloos laden ondersteunde. Er is zelfs een 3,5mm koptelefoonaansluiting op de Xperia 1 II te vinden, iets dat we bij vrijwel geen enkel ander toptoestel nog zien. Wat hardware betreft hebben we dus werkelijk niks te klagen; de Sony is perfect en compleet.

De batterij sluit daarbij naadloos aan. Met 4000 mAh is de batterij niet de grootste die we ooit in een smartphone hebben gezien, maar je overleeft er makkelijk een hele dag mee. Twee dagen is voor de intensievere gebruiker wat teveel gevraagd, maar als je zuinig aan doet is dat ook nog prima te halen. Daarbij helpt de voor Sony kenmerkende Stamina-modus, die flink in de achtergrondprocessen snoeit en op die manier een halflege batterij nog lekker lang kan rekken.

Software

De Xperia 1 II komt uiteraard met de meest recente versie van Android, te weten nummer 10. Sony gooit daar nog een redelijk neutrale doch herkenbare skin overheen en levert een aantal apps mee. Tot onze milde frustratie kunnen die niet altijd worden verwijderd maar gelukkig wel uitgeschakeld. Erg talrijk zijn deze apps overigens niet; je krijgt een Amazon Shopping-app, Call of Duty, TIDAL (dat je drie maanden gratis krijgt dankzij Sony), Cinema Pro en sociale apps als LinkedIn en Facebook. Uiteraard is ook de gehele Google-suite op het toestel terug te vinden.

Normaal gesproken levert Sony ook een aantal apps mee die het zelf ontwikkelt, maar een daarvan misten we op de Xperia. De Album-app, waarmee je eenvoudig je foto's kon bekijken en rangschikken, is op deze Xperia helaas niet terug te vinden. Jammer, want over deze app waren we de afgelopen jaren steeds behoorlijk enthousiast. Tot onze opluchting is de eigen Music-app waarmee je op het toestel aanwezige muziek kan afspelen wel behouden. Voor je foto-management ben je nu aangewezen op de Photos-app van Google, of natuurlijk een app van een derde partij die je eenvoudig kan downloaden via de Play Store.

Het hoge beeldscherm brengt een aantal beperkingen met zich mee die Sony zo goed en kwaad als het gaat softwarematig heeft geprobeerd op te lossen. Zo kan je overal op het scherm naar beneden vegen voor het notificatiecentrum en hoef je dus niet, zoals gebruikelijk is, helemaal vanaf boven te vegen. Een andere oplossing, waar we iets minder enthousiast over zijn, is Side Sense. Dat is te activeren door, zoals je misschien uit de naam al had afgeleid, door te tikken tegen de zijkant van het toestel. Je krijgt een klein menu waarin je snelkoppelingen naar apps en andere zaken kan opnemen. Dat werkt vlot, maar het menu tevoorschijn toveren is nog een behoorlijke opgave. Dat helpt niet bij het gebruik in de praktijk. Gelukkig is de telefoon ook prima te bedienen zonder Side Sense, dus wij hadden het al snel uitgeschakeld.

Wat betreft snelheid valt er niet veel te klagen. Apps op de Xperia 1 II lopen zonder uitzondering vloeiend. De animaties op het toestel heeft Sony ook niet onnodig langzaam gemaakt, dus het toestel voelt ook echt loeisnel aan. We zien nog wel eens dat fabrikanten een razendsnelle processor erin zetten en dan de animaties nogal lang laten duren, waardoor je alsnog niet dat snappy gevoel krijgt. Van dat alles is bij de Xperia geen sprake.

Camera

Aan de achterzijde zitten een drietal camera's, die allen zijn voorzien van een sensor van 12 megapixel. Ze zijn wel alledrie voorzien van een andere lens en hoewel de hoeveelheid megapixel hetzelfde is, zijn de sensoren ook onderling een tikje verschillend. We bespreken de drie camera's hieronder dan ook even afzonderlijk van elkaar.

De primaire camera is het pronkstuk van de camera-verzameling achterop de Xperia. Met een diafragma van F1.7 kan deze sensor een flinke bak licht opvangen. Dat merk je vooral wanneer je foto's gaat maken bij mindere lichtomstandigheden, want in die gevallen weet de Xperia nog heel aardige resultaten te presenteren. Bij goede lichtomstandigheden is het ook bepaald geen straf trouwens, maar dat kunnen wel meer smartphone-camera's.

De breedhoekcamera is zoals gezegd net als de primaire camera voorzien van 12 megapixel. Met een diafragma van F2.2 is deze lens wel iets minder lichtgevoelig, maar dat geeft niet. De breedhoek is vooral uiterst geschikt om wijdse landschappen vast te leggen of grote gezelschappen zonder dat je tien meter verder hoeft te staan. Voor de mensen aan de buitenzijde van zo'n foto is het overigens wel even wennen, want de vervorming aan de randen van deze lens kan zo terecht in het spiegelpaleis.

De zoomcamera is voorzien van een nog minder indrukwekkend diafragma maar heeft wel de verste brandpuntsafstand van alle drie de camera's. Dat betekent dat je veel eenvoudiger een scherpe foto kan maken van zaken die veraf zijn. De camera vormt in tandem met de breedhoekcamera het ideale duo voor al je fotografiewensen, veraf en dichtbij.

Prijs/kwaliteit

Eerder in deze review hebben we vastgesteld dat er met de kwaliteit van de Xperia 1 II weinig mis is. Dat betekent echter nog niet dat we iedereen aanraden het toestel meteen aan te schaffen. Dat hangt ook af van hoeveel geld je er voor moet neertellen. Dat is bij de Xperia 1 II bepaald geen zuinig bedrag. Op moment van schrijven kost de Sony een krappe 1100 euro. Voor dat geld kan je ook een goed aantal andere leuke smartphones kopen. Hieronder vergelijken we de Sony daarom kort met een aantal andere toestellen uit dezelfde prijscategorie en/of dezelfde eigenschappen.

De OnePlus 8 Pro beschikt over alle tierlantijnen die er ook op de Xperia 1 II zitten. Zo krijg je ook een sobere interpretatie van Android 10, een extreem vlotte telefoon met een prachtig scherm en een indrukwekkende camera. Het verschil: OnePlus vraagt voor zijn toestel 'maar' 850 euro. Dat is toch een flinke smak goedkoper dan de Sony, terwijl we qua hardware en software, op het lange scherm van de Sony na, maar weinig verschil zien.

Ongeveer net zo duur als de Sony is de Samsung Galaxy S20 Ultra. Dat toestel heeft ook vlotte hardware, een mooi scherm en meer van dat soort toptoestel-fratsen. Het grote verschil is de camera; die is bij de S20 Ultra vrij heftig. Samsung heeft een telelens met een ingebouwde periscoop waardoor je nog verder kan zoomen. Gevolg is overigens wel dat de S20 Ultra een stukje minder slank en handelbaar is als de Xperia.

Het derde toestel is afkomstig van Oppo. Net als de andere toestellen hier draait de Oppo Find X2 Pro op Android 10. Het scherm heeft een hoge verversingssnelheid wat het toestel nog net iets fijner in gebruik maakt. Ook heeft de Find X2 Pro een iets meer premium look en feel, wat vooral wordt veroorzaakt door de achterkant van vegan leer. Ook de Oppo is iets goedkoper dan de Sony, met een vanafprijs van 800 euro op moment van schrijven.

Conclusie

De Sony Xperia 1 II is een enorm fijn toestel. We kunnen eigenlijk niets aanmerken op het functioneren van het toestel, Sony lijkt alle variabelen aardig onder controle te hebben. Er springt niets negatiefs uit. Er zijn zelfs een aantal goede redenen om dit toestel aan te schaffen. Zo is de camera subliem en zijn we erg tevreden over de vormfactor die Sony heeft gekozen. Als klap op de vuurpijl krijg je ook nog eens de komende tijd gratis een Sony koptelefoon ter waarde van 250 euro bij. Deze WH-1000XM3 is bepaald geen straf en maakt de Sony tot een gegarandeerde keuze als je nog niet zo'n koptelefoon bezit maar er wel een wil. Dit moet je overigens wel vlot doen, want de actie loopt tot en met 2 augustus.

Niet iedereen heeft echter een koptelefoon nodig en voor die mensen is de Sony wellicht niet persé de meest verstandige keuze. Dat heeft vooral te maken met de behoorlijk forse prijs die men voor de Xperia 1 II vraagt. Zoals je in het kopje Prijs/Kwaliteit kan lezen is er voor dat geld (en voor minder dan dat geld) een behoorlijk goede smartphone te halen. We kunnen ons voorstellen dat Sony de prijs van het toestel omlaag gooit als de actie met de koptelefoon is afgelopen, maar dat is op dit moment nog niet goed te voorspellen.

Wat we wel durven voorspellen is dat mensen die een Sony Xperia 1 II aanschaffen, nu of in de toekomst, daar geen spijt van zullen krijgen. Het is een ontzettend compleet toestel dat met zijn unieke vormfactor echt meerwaarde weet te bieden ten opzichte van de concurrentie. Ook al mag het nu dan nog niet de beste deal zijn die er in de smartphonemarkt te vinden is, als Sony in de toekomst met de prijs gaat zakken zou het zomaar eens kunnen zijn dat we deze Xperia 1 II heel vaak in de handen van mensen gaan terugzien.

+ Camera's werken uitstekend

+ Toestel is bloedsnel

+ Vormfactor biedt meerwaarde

- Prijs best fors