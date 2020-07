Alcatel 1SE review

Een no-nonsense smartphone voor een voordelig prijsje? Alcatel zorgt voor je. We zijn met veel plezier aan de slag gegaan met de Alcatel 1SE om te kijken welke prestaties je in 2020 mag verwachten voor nog geen 100 euro.

Ben je op zoek naar een smartphone, maar ben je niet bereid om daar de hoofdprijs voor te betalen? Dan zit je bij Alcatel doorgaans goed. De meeste toestellen van Alcatel zijn niet zo aan de prijs. Dat betekent niet direct dat je er niets mee kunt beginnen; Alcatel levert prima producten. Een tijdje terug is de Franse fabrikant overgenomen door het Chinese TCL, de fabrikant van allerlei consumentenelectronica.

De Alcatel 1SE is ontworpen met het idee dat iedereen aan de slag moet kunnen met een smartphone. Voor de prijs van de Alcatel 1SE krijg je op papier nog best wat specificaties terug. Zo is het toestel bijvoorbeeld geschikt voor een dual-sim gebruiker, handig voor een zakelijke gebruiker die ook de persoonlijke telefoontjes met hetzelfde toestel wil beantwoorden. In deze review zijn we gaan kijken wat je precies voor je centen krijgt.

Ontwerp

Bij het openen van het doosje horen we nog heel zachtjes de eerste strofes van de Marseillaise terwijl de Mars van de Vrijwillgers op komt zetten. Het toestel dat gemaakt is door het Chinese TCL draagt de naam van het Franse TCL en daarnaast ook een micro-usb-aansluiting. De Alcatel 1SE bevindt zich in de laatste prijscategorie waar we die aansluiting tegenkomen. Het voordeel hiervan is dat vrij veel mensen waarschijnlijk nog wel zo een kabeltje hebben liggen als je even moet opladen, maar het is wel jammer dat je er niet mee kunt snelladen.

Aan de linkerkant van het toestel zit een glimmende Google Assistent-knop met daarboven de simsleuf terwijl we aan de rechterkant de vergrendeltoets en volumetoetsen tegenkomen. Achterop het toestel vinden we drie camera's en ook de vingerafdukscanner. Die micro-usb-poort zit zoals we gewend zijn onderop en tot slot vinden we bovenop de hoofdtelefoonaansluiting. De behuizing is van plastic, maar dat is niet zo verrassend. De Alcatel heeft geen premium feel, maar voor een smartphone van deze prijs voelt het toestel stevig aan. De 1SE is niet mega zwaar, maar het gewicht dat het toestel heeft voelt goed in de hand.

Beeldscherm

Het scherm van de Alcatel 1SE heeft een beelddiagonaal van 6,22 inch met horizontaal 720 pixels en verticaal 1520 pixels. Daarmee heeft het IPS LCD-scherm van de Alcatel 1SE een HD+-resolutie. Doorgaans hebben lcd-panelen een hogere helderheid dan oled-schermen, maar dat is bij de 1SE helaas niet het geval. In het directe zonlicht heb je best wat moeite om het scherm af te lezen en het bekijken van een serie of film kun je vergeten. Binnen is het scherm wel erg goed bruikbaar.

De kleuren worden door het scherm prima weergegeven en de kijkhoeken zijn uitstekend. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar op dit prijspunt is vrijwel ieder pluspuntje mooi meegenomen. Ook al zit er uit de doos geen screenprotector op het scherm, het veegt wel wat stroef en dat is in het begin even wat wennen. Na een paar dagen verrast het je echter niet meer. Zeker wanneer het je enige smartphone is.

Hardware en accu

De Alcatel 1SE is uitgerust met een Unisoc SC9863A. Dat is een chipset die we niet al te vaak tegenkomen. De enige categorie met Unisoc-chips is de laagste prijscategorie. Dat zegt wel al wat over de prestaties van de Alcatel 1SE, maar lang niet alles. Hoewel de prestaties niet daverend zijn, is het toestel niet per se heel traag. Zeker wanneer je niet al teveel van je toestel vraagt. Voordat we daar dieper op ingaan vertellen we nog even dat het toestel maar liefst 3GB werkgeheugen heeft en 32GB opslaggeheugen dat je kunt uitbreiden met een microSD-kaartje.

Bij het spelen van echt zware games stokt het spel een beetje. De meeste spelletjes en apps doen het echter meer dan prima. Af en toe zul je moeten wachten tot een app geopend is, maar dat is nooit lang en als de app eenmaal draait blijft deze stabiel. Door de hoeveelheid werkgeheugen kun je ook redelijk goed schakelen tussen apps. Voor de duidelijkheid, de 1SE loopt niet zo soepel als boter, maar het resultaat is helemaal niet onwerkbaar.

De Alcatel 1SE is uitgerust met een accu die een capaciteit heeft van 4000 mAh. Dat lijkt voor veel mensen een willekeurig getal zonder betekenis, maar de realiteit is dat dat best stevig is, zeker in een smartphone als dit. De processor van de 1SE is misschien niet mega vlot, maar daardoor wel zuinig. Voeg daaraan toe dat het scherm wat minder pixels heeft en je hebt een batterijbesparend combi te pakken. Je kunt prima twee dagen vooruit met de Alcatel 1SE en als je een beetje rustig aan doet haal je die derde dag ook makkelijk.

Software

De Alcatel 1SE draait op Android, het besturingssysteem van Google. Om specifiek te zijn op Android 10. Over dat besturingssysteem heen heeft Alcatel een eigen schil liggen. Deze spettert misschien niet al te hard maar is bovenal functioneel. Wat een beetje jammer is, is dat het toestel wordt geleverd met een lading bloatware. Dat wil zeggen dat er al een aantal apps op het toestel geïnstalleerd staan voordat je er als gebruiker mee aan de slag gaat.

Van een aantal apps is dat niet zo erg of gek. Gezien het besturingssysteem van Google is, snappen we dat YouTube, Gmail en Foto's al op het toestel staan. Nij Facebook, Netflix en Real Football is dat wat minder duidelijk. Als je deze apps wil verwijderen dan is dat ook mogelijk, maar dat je bij een gloednieuw toestel daar nog over moet nadenken is een beetje jammer. Wat beveilging betreft krijg je bij de Alcatel 1SE geen maandelijkse updates. Wel krijg je updates zodra deze beschikbaar zijn.

Camera

De camera van onze smartphone vinden we steeds belangrijker. Tenslotte geldt dat je met een betere camera in je smartphone, je ook minder spullen meeneemt op vakantie. Met de Alcatel 1SE zul je echter nog wel je compactcamera in kunnen pakken voor die reis naar de Bahama' s. De Alcatel 1SE is uitgerust met drie camera's. Een 13-megapixelhoofdcamera, een 5-megapixeldieptesensor om snel mee scherp te stellen, en tot slot een 2-megapixelmacrolens. Dat is een prima opstelling, zeker voor de prijs.

Het resultaat van die camera's valt dan ook niet tegen. We zeggen hiermee niet dat de foto's er beeldschoon uitkomen, maar om een foto via WhatsApp te delen of zelfs een beetje licht mee te Instagrammen zijn de camera's meer dan prima. De foto's zullen op een groter scherm wel snel door de mand vallen. Wat vooral opvalt is dat de contrasten wat moeilijk worden voor de camera's, totdat we de HDR-stand aanzetten. Het duurt dan iets langer om de foto te schieten maar het resultaat is er naar.

Voor filmen geldt eigenlijk hetzelfde als voor de foto's, behalve dat je hierbij helaas geen gebruik kunt maken van HDR. De contrasten zijn dus niet geweldig. Je kunt maximaal in 1080p, of Full HD, filmen en dat doe je met 30 beelden per seconde. Voor de meeste smartphones zou dat niet echt top zijn, maar als we de prijs van de Alcatel 1SE er nog eens bij pakken is het resultaat bijzonder.

Prijs-kwaliteitverhouding

Wanneer je op zoek bent naar een toestel in deze prijscategorie dan hecht je waarschijnlijk veel waarde aan het kopje prijs-kwaliteitverhouding. Begrijpelijk ook, je wil natuurlijk zoveel mogelijk smartphone voor je centen. We hebben een aantal toestellen naast de Alcatel 1SE gezet om een beeld te krijgen van de markt op dit prijspunt en om een aantal alternatieven te bieden.

Motorola zit op veel manieren in dezelfde markt als Alcatel. Motorola maakt ook smartphones voor de budgetklasse en de middenklasse. In die eerste vinden we de Moto E6 Play. Een voordelig toestel dat wat te bieden heeft. Dat kennen we ergens van, Alcatel doet dat namelijk ook. De Moto E6 Play is nog iets voordeliger dan de 1SE. Daarnaast heeft de Moto E6 Play wel een iets kleiner scherm en iets minder werkgeheugen.

Nokia weet ook wat het is om op deze prijzen te vechten. De Nokia 3.2 is de concurrent uit Finse handen. Bij De Nokia houd je misschien iets minder opslaggeheugen over, maar de Nokia 3.2 is wel onderdeel van het Android One-programma. Dat betekent dat het toestel sowieso 2 grote upgrades van het besturingssysteem krijgt en minimaal 3 jaar lang kan rekenen op beveiligingsupdates. De accu is even groot en het scherm zelfs iets groter.

Tot slot pakken we de Samsung Galaxy A20e erbij. Dit toestel is iets duiurder dan de Alcatel 1SE, maar niet zonder reden. De camera's van Samsung smartphones zijn doorgaans erg goed. Ook al is het aantal megapixels gelijk aan dat van de 1SE, de kwaliteit ligt ietsjes hoger. Daarnaast heeft de Galaxy A20e een Super AMOLED-beeldscherm. Dat geeft diepe en rijke kleuren, ook op een lage resolutie. De kijkervaring is dus wat beter bij de Samsung.

Conclusie

De Alcatel 1SE is stevig aan de tand gevoeld. Van de relatief onbekende processor tot de kwaliteit van het scherm hebben we iets te zeggen gehad. De Alcatel 1SE is een toptoestel voor de prijs, dat bovenal. Waar het scherm af en toe wat tegenvalt en ook de processor zo nu en dan stottert, weet het toestel toch maar mooi alles te draaien zonder al teveel klachten. De 1SE is niet zo vlot als de middenklasse toestellen, maar daar betaal je dan ook niet voor.

In deze review hebben we best wat geklaagd over de Alcatel 1SE, maar wanneer we dan een blik op het prijskaartje werpen is het allemaal niet zo bar en boos. Voor nog geen honderd euro haal je een meer dan competente smartphone in huis. Als je een smartphone zoekt die het simpelweg gewoon doet, dan is de Alcatel 1SE helemaal geen verkeerde optie.

+ Prijsbewust

+ Dualsim mogelijkheden

+ Verrassend vlot

- Lage resolutie scherm

- Micro-usbaansluiting