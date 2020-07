Sony Xperia 10 II review

Als jij je dagen vult met het lezen van longreads, en dat formaat wil je ook op je smartphone, dan is deze review voor jou. De Sony Xperia 10 II is een lange smartphone met een vriendelijke prijs.

Sony kennen we al een tijdje. Zowel als camerafabrikant en als gamestudio. Die twee werelden komen doorgaans samen in de smartphonetak van het bedrijf. In deze review gaan we kijken of dat ook geldt voor de Sony Xperia 10 II. Met de Xperia 10 bracht Sony vorig jaar een lange smartphone voor een betaalbare prijs op de markt. Na het eerste succes is er nu de Sony Xperia 10 II. De vernieuwde versie heeft een meer premium-uitstraling en meer power.

De productie van smartphones loopt een beetje terug bij Sony, maar dat wil niet zeggen dat er niets uit komt. De Japanse fabrikant leek een beetje qua kwaliteit in te leveren maar nu is Sony weer helemaal terug. We gaan eens kijken hoe Sony de middenklasse van smartphones voor zich ziet.

Ontwerp

Het mag duidelijk zijn van de foto's hierboven dat de Sony Xperia 10 II geen doorsnee afmetingen heeft. Sony heeft al ongeveer een jaar smartphones op de markt laten komen met deze lange verhoudingen. Het beeldscherm heeft hierdoor een bioscoop-beeldverhouding. Maar laten we het eerst over de rest van de buitenkant hebben. Onder en boven het beeldscherm heeft SOny nog een zwart randje overgelaten. Boven het scherm zitten daar de selfiecamera, luidspreker, sensoren en een notificatieledje in. De balk aan de onderkant is er waarschijnlijk vooral voor de symmetrie van het toestel.

Alle knoppen van het toestel vinden we aan de rechterkant. Dat zijn de volumetoetsen en de vergrendeltoets. Die laatste dient overigens ook als vingerafdrukscanner om het toestel te ontgrendelen. De vingerafdrukscanner zit voor onze handen een tikkeltje aan de lage kant, maar dat stoort niet zo. Wat jammer genoeg ontbreekt is de sluiterknop voor de camera, die zie je doorgaans wel op Sony's toestellen maar hier helaas niet. Onderop vinden we een usb-c-aansluiting en op de bovenkant van het toestel de hoofdtelefoonaansluiting.

De behuizing is aan de zijkanten van plastic, al voelt het soms als metaal aan, terwijl de achterkant is voorzien van een ruime glasplaat. In de glasplaat vinden we ook het logo van de Japanse monoliet. Linksboven op de acherkant steekt de camerabult net iets uit de behuizing. Daardoor ligt het toestel niet vlak, maar gelukkig valt het wiebelen mee. Door de symmetrie van de Xperia 10 II ziet het toestel er strak en elegant uit. Ook de matte behuizing helpt daaraan mee.

Beeldscherm

Zoals gezegd is het beeldscherm een tikkeltje anders dan bij andere smartphones. Behalve dan die van Sony zelf. Al een aantal toestellen van Sony zijn gelanceerd met het 21:9-bioscoopscherm. Het gevolg van deze beeldverhouding is dus dat het toestel wat langwerpiger is dan de gemiddelde smartphone. Dat is niet voor iedereen weggelegd maar wij vinden het wel prettig. Het scherm heeft een diagonaal van 6 inch met horizontaal 1080 pixels en verticaal 2520. De FHD+-resolutie is eigenlijk wel een vereiste op een smartphone van dit formaat en dat gelooft Sony gelukkig ook.

De beeldverhouding is heel handig wanneer je veel leest op je smartphone. Je kunt er namelijk veel tekst op kwijt en ook extra veel van je WhatsApp-gesprekken bijvoorbeeld. Toch is het scherm vooral zo opgesteld om mediacontent af te spelen. De verhouding van 21:9 wordt namelijk niet zomaar een bioscoopverhouding genoemd. Films worden al heel lang gefilmd met deze beeldverhouding. Op de Xperia 10 II kun je dus films kijken zonder zwarte balken om de actie heen.

In de praktijk ziet dat er ook goed uit. Het oled-paneel geeft nogal diepe kleuren weer, maar het scherm kan wel redelijk helder. Daardoor kun je ook op een zonnige dag films kijken op dit toestel. Als een film veel donkere tinten heeft kun je hoe dan ook beter wachten tot het donker is. De kijkhoeken zijn in ieder geval goed, daardoor kun je dus ook samen kijken. De oled-techniek vergt wat minder van je accu dan een lcd-scherm, maar daarover later meer.

Hardware en accu

Het wegtikken van opdrachten in het brein van de Xperia 10 II gebeurt door een Snapdragon 665-procesor van Qualcomm. Deze processor komen we vaak tegen in de zogenaamde middenklasse maar zien we ook steeds vaker op een lager prijspunt. Vier kernen van de octa-core processor zijn geklokt op 1,8 GHz terwijl de andere vier het zware werk verrichten, die ztikken namelijk met 2 GHz. De processor wordt bijgestaan door 4GB werkgeheugen, dat lijkt misschien niet gigantisch maar is echt meer dan genoeg.

Dat technische verhaal is leuk, maar wat betekent het nou in de praktijk? Zolang je geen wilde plannen hebt om de hele dag de zwaarste games te spelen kun je keurig vooruit met de Xperia 10 II. Apps openen soepel en gedragen zich goed. Dankzij het werkgeheugen kun je ook prima multitasken. Dat is best handig gezien je makkelijk twee apps in splitscreen kunt gebruiken op het lange scherm.

Wat stroomvoorziening betreft is de Xperia 10 II uitgerust met een accu met een capaciteit van 3600 mAh. Dat is niet veel maar ook niet weinig. Dat is bijna exact gemiddeld. De software van Sony gaat al een hele tijd zuinig om met de stroomvoorziening en doordat de pixels van het scherm zich helemaal uit kunnen schakelen bij het weergeven van zwart is de grootste verbruiker ook nog eens aan de zuinige kant. Je kunt stevig vooruit met deze accu en bij doorsnee gebruik haal je de twee dagen. Als je het wat zuinger aan doet zul je rond de twee en een halve dag uitkomen.

Software

Bij GSMinfo.nl zijn we al jaren fan van de software die er draait op de Sony-smartphones. Vanaf het begin is de software niet overbeladen door bloatware. Bij het eerste gebruik staan er slechts een handjevol apps op het toestel. Ook Netflix en Facebook zijn al voor je geïnstalleerd, maar dat zijn dan ook de enige twee bloatapps. Verder is de software lekker minimalistisch in de uitstraling en soepel in het gebruik.

De Sony Xperia 10 II draait uit de doos op Android 10 en we verwachten dat er aan het begin van volgend jaar ook een update uitkomt naar Android 11. Er zit verder geen vaste lijn in de frequentie van updates bij Sony, maar de updates komen vaak genoeg om je goed veilig te houden. Verder biedt de skin van de Xperia 10 II een soepele en stabiele gebruikservaring waar je geen moeite mee zult hebben. Deze skin is redelijk goed aan de gebruiker aan te passen.

Camera

Sony maakt de camerasensoren voor de meerderheid van de smartphones op de markt. Dus niet alleen die van Sony. Fabrikanten als OnePlus, Huawei, Vivo en Motorola maken bijvoorbeeld vaker gebruik van Sony;s sensoren. Dat gebeurt niet alleen maar door de prijs, maar zeker ook vanwege de kwaliteit. De Xperia 10 II beschikt over drie sensoren aan de achterkant. Eén 12- en twee 8-megapixelcamera's. Daarmee kun je een groothoek en een telelens tot je beschikking hebben. Die telelens brengt alles tot twee keer dichterbij zonder kwaliteitsverlies en de groothoeklens geeft je 120 graden beeldmateriaal.

Op papier klinkt dat allemaal goed, maar hoe is de kwaliteit echt? Onder ideale omstandigheden met veel natuurlijk licht presteert de Xperia 10 II keurig. Als de contrasten echter iets te groot zijn dan is dat niet goed in één afbeelding te vangen. Dat komt doordat het toestel geen HDR-foto's schiet. Toch zul je in de meeste situaties prima foto's nemen, al raden we wel aan om op vakantie nog een extra camera mee te nemen.

Natuurlijk kun je niet alleen maar foto's maken met de Xperia 10 II. Filmen gaat ook met gemak en zelfs in 4K. Dan blijf je wel beperkt tot 30fps, maar toch flim je in 4K. Filmen kan in meerdere resoluties maar wat opvalt is dat je in 4K en Full HD ook kunt filmen in een 21:9 beeldverhouding, zo kun je dus je eigen film schieten. Mocht je dat toch met meer beelden per seconde willen doen dan kun je in Full HD wel met 60fps filmen. Wat de kwaliteit betreft geldt voor het filmen hetzelfde als voor het maken van foto's; het ziet er goed uit maar de contrasten geven nog wat issues.

Prijs-kwaliteitverhouding

Voor deze prijs kun je best nog wat smartphone krijgen, met nog wat centjes over voor andere leuke dingen. Toch is de Xperia 10 II natuurlijk niet het enige toestel in deze prijscategorie. Onder dit kopje zetten we een aantal smartphones naast de Sony Xperia 10 II om een beter beeld te geven van de concurrentie. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de prijs en specificaties van de toestellen.

Als eerste bespreken we de Samsung Galaxy A71. Om te beginnen is de Galaxy A71 een stukje groter dan de Xperia 10 II. Waar de Xperia 10 II een schermdiagonaal heeft van 6 inchm is dat bij de Galaxy A71 een diagonaal van 6,7 inch. Daar kun je dus heel goed mediacontent op kijken. Ook zijn de processor en het werkgeheugen iets steviger in de Samsung. Mocht je echter je smartphone makkelijker in je broekzak willen doen raden we de Xperia 10 II aan.

De volgende concurrent is de Xiaomi Mi Note 10 Lite. Dat is een hele mond vol maar zo vaak hoef je de naam van je telefoon niet te noemen. Het toestel is vergelijkbaar qua formaat maar een stuk zwaarder. Dat komt door een wat groter scherm en een joekel van een accu. Het grootste voordeel van de Mi Note 10 Lite is dat je erg lang vooruit kunt. Je kunt ook op een goede camera rekenen.

Tot slot hebben we nog een wat ouder toestel om te introduceren. De LG G8s is misschien niet het nieuwste toestel, maar nog steeds een krachtige smartphone. De G8s heeft een razendsnelle processor, veel geheugen en een mooie camera. De updates voor de G8s zullen minder vaak komen, maar dat maakt het toestel niet onbruikbaar. De accu is bijna even groot als die van de Xperia 10 II maar zal door de flinke power ietjse minder lang meegaan.

Conclusie

De Xperia 10 II heeft op papier veel te bieden voor mensen die graag films kijken of lange verhalen lezen. Daar houdt het echter niet op. Sony komt niet meer zo vaak met grote aankondingen als een aantal jaar geleden, maar het lijkt erop dat de focus van het bedrijf daardoor beter tot zijn recht komt. De Xperia 10 II ziet er goed uit en het oog wil ook wat. Het 21:9 oled-scherm helpt daar ook zeker een handje, de camera ietsje minder.

De Xperia 10 II biedt in deze categrorie een prettig toestel zonder selfiecameragaten of andere opsmuk. Je hebt wel een iets dikkere rand om het scherm heenzitten, maar dat maakt eigenlijk niet uit. De glazen achterkant voelt premium aan en de software werkt strak met de gebruiker mee. Zolang je niet op zoek bent naar een draadloos oplaadbaar toestel met een monstercamera haal je met de Xperia 10 II alles in huis.

+ Soepel design

+ Fijne software

+ Mooi scherm

- Geen cameraknop

- Geen renpaard