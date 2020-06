Nokia 5.3 review

Als je graag een smartphone hebt die doet waar een smartphone voor gemaakt is, dan zit je bij Nokia sowieso goed. Als je dat zoekt op een lagere prijs dan kom je gauw uit bij de Nokia 5.3. In deze review gaan we kijken wat je precies krijgt voor je geld en hoe dat in de praktijk gaat.

Nokia is al weer een tijdje terug in het land van de mobiele telefonie. Het Finse merk is in 2017 met haar eerste Android-smartphone op de markt gekomen en inmiddels is de fabrikant met de eigenwijze ontwerptaal druk bezig geweest met de productie van misschien wel de breedste line-up in smartphoneland. Vanaf de herstart onder moederbedrijf HMD Global heeft Nokia gemiddeld één toestel per maand op de markt gebracht. Dat is uitzonderlijk veel, maar krijgen de smartphones wel genoeg aandacht van de fabrikant?

Als je ieder jaar zo veel smartphones produceert dan kan het toch eigenlijk niet zo zijn dat de kwaliteit van de toestellen steevast hoog is? Toch zijn we tot op heden nog niet teleurgesteld door Nokia en hoewel er zeker verschillen zitten in de bouwkwaliteit van de verschillende smartphones is dat doorgaans te verklaren door het verschil in prijspunt. De Nokia 5.3 is het nieuwste toestel in de 5-lijn, een smartphone-reeks met prijzen in het ruime budgetsegment. Toch lijkt de Nokia 5.3 behoorlijk wat te bieden voor dat geld. We kijken in deze review of dat in de praktijk standhoudt.

Design

Nokia heeft een geheel eigen stijl wat het ontwerp betreft. Als je tien smartphones op tafel legt van tien fabrikanten dan pik je de Nokia 5.3 er zo uit. Dat komt niet alleen door het Nokia logo onder het scherm en op de achterkant. Het scherm aan de voorkant vangt uiteraard veel aandacht maar we gaan het eerst even over de rest van het toestel hebben. Zo is de behuizing van plastic. Dat geeft een wat minder premium gevoel, maar het scheelt weer in de prijs en ook in de koeling van het toestel.

Aan de rechterkant van het toestel zitten alle besturingsknoppen van de Nokia 5.3. Hier vinden we de volumetoetsen en de vergrendeltoets. Die laatste knop heeft een notificatieled ingebouwd die knippert bij berichten of opgelicht blijft tijdens het opladen. Het is in de praktijk erg fijn om zo'n lichtje te hebben en in de Nokia 5.3 zit deze mooi verwerkt. Aan de linkerkant van het toestel zit nog de Google Assistant-knop. Wat deze doet is vrij vanzelfsprekend; je roept er de Google Assistant mee op. We vinden het een beetje jammer dat je de knop nergens anders voor kunt instellen, maar de Assistent is best handig van tijd tot tijd.

Zoals gezegd komen we op de achterkant het Nokia logo tegen, midden op de behuizing. Boven het logo komen we een fijngeplaatste vingerafdrukscanner tegen met daarboven de camerabult. In die bult zitten maar liefst vier lenzen met in het midden de flitser, waarover later meer. Die vingerafdrukscanner kun je gebruiken om bijvoorbeeld de notificatiebalk naar beneden te halen. Het is een kleine toevoeging, maar een erg fijne.

Beeldscherm

Zoals gezegd zal je voor het grootste deel naar het beeldscherm van de Nokia 5.3 kijken. Dan is het wel fijne als het scherm prettig is om je ogen op te richten. Wat formaat betreft loopt de Nokia 5.3 in zevenmijlslaarzen. Het scherm heeft een diagonaal van 6,55 inch van hoek tot overstaande hoek. Binnen de rechthoek aan de voorkant vinden we 720 x 1600 pixels. Dat geeft een HD+-resolutie en bijna 270 pixels per inch (ppi). Dat is geen gigantisch hoge resolutie en het beeld is dan ook niet mega scherp.

Als we heel eerlijk zijn verwachtten we ook geen giga scherp resolutie op dit prijspunt en in de praktijk merk je het niet heel goed tenzij je het toestel naast een smartphone legt met een hogere resolutie of wanneer je ongezond dichtbij het scherm komt. Wat we vaker zien bij toestellen in deze prijsklasse is dat het scherm niet echt fel kan worden en helaas is dat bij de Nokia 5.3 ook het geval. Dat levert eigenlijk alleen problemen op in helder zonlicht en de keerzijde is dat je in het donker, met het blauwlichtfilter aan, erg prettig van het scherm kunt lezen.

Hardware en accu

Snelheid is belangrijk, maar snelheid is ook relatief. De processor in de Nokia 5.3 is een Snapdragon 665 en hoewel je het met deze prijs misschien niet zou verwachten is dat best een rappe chipset. Je zult niet gauw het gevoel krijgen dat de Nokia 5.3 langzaam is of wordt. De chip zal moeiteloos apps openen en draaien en zelfs gamen kan geen kwaad. Door de plastic behuizing merk je het niet wanneer het toestel heet zou worden, waardoor je zelfs bij zware games het toestel goed kan vasthouden.

Naast de Snapdragon 665 heeft de Nokia 5.3 ook nog 4GB werkgeheugen waarmee je goed kunt multitasken. Je ziet ook smartphones met 8- of zelfs 12GB werkgeheugen, maar dat is eigenlijk nogal overbodig. We hebben tijdens onze tests bijna geen haperingen ontdekt en het toestel heeft soepel gepresteerd. Pas bij echt zware apps en games merkten we dat het even wat minder soepel ging.

Wat de stroomvoorraad betreft is de Nokia 5.3 goedbedeeld. De accu van de Nokia 5.3 heeft namelijk een capaciteit van 4000 mAh. Daarmee kun je een flinke tijd vooruit. Dat wordt nog geholpen door de lagere resolutie van het scherm. Twee dagen red je prima bij doorsnee gebruik en als je wat gas terugneemt kom je waarschijnlijk zelfs tot het einde van dag drie. Dan hebben we het over een gemiddelde werkdag zonder al teveel smartphonegebruik.

Software

Wat de software op de Nokia 5.3 betreft zouden we zo een stuk uit een andere Nokia-review kunnen kopiëren, maar zo lui zijn we gelukkig niet. De Nokia 5.3 draait net als bijna ieder ander toestel van Nokia mee met het Android One-programma. De Nokia 5.3 draait standaard op Android 10. Vanwege het Android One-programma krijgt het toestel sowieso twee grote updates van het besturingsyssteem en drie jaar lang beveiligingsupdates. Dat wil niet zeggen dat het daarna voorbij is, maar daar ben je van gegarandeerd.

Wat uitstraling betreft komt de software niet alleen overeen met andere Nokia-smartphones maar ook met de toestellen van Google zelf. In het geval van Nokia=smartphones willen we het niet zo graag hebben over een software-schil omdat het besturingssysteem nagenoeg identiek is aan hoe Android door Google is ontworpen. Dat betekent dat alles te vinden is waar je het zou wachten en dat alle apps uit de Google Play Store moeiteloos draaien.

Camera

Zoals gezegd heeft de Nokia 5.3 op de achterkant vier cameralenzen zitten met in het midden de flitser. Wat aantal megapixels betreft komen we op een totaal van 22 op de achterzijde, maar zo werkt het natuurlijk niet. De opstelling bestaat uit een 13-megapixelhoofdcamera met een groothoeklens, een 5-megapixelcamera met een ultragroothoeklens, een 2-megapixelcamera met een macrolens en tot slot een 2-megapixelcamera die gebruikt wordt om diepte te meten en zo goed scherp te stellen.

Het resultaat is zoals je misschien zou verwachten. Er zijn smartphonecamera's die beelden scherper en mooier vastleggen, maar er zijn er waarschijnlijk nog meer die het slechter doen dan de Nokia 5.3. Alle camera's werken samen om je veel flexibiliteit te geven in welke situatie je je ook bevindt. Het verschil tussen de verschillende lenzen is in kwaliteit merkbaar maar op dit prijspunt ziet het er goed uit voor de Nokia 5.3. Bij veel licht zijn de foto's goed en bij wat minder licht merk je dat je bij minder licht foto's maakt.

Je kunt natuurlijk ook filmen met de Nokia 5.3 en dat kan met een maximale resolutie van 4K. Wat resoluties betreft kun je op dit toestel kiezen tussen 4K, 1080p en 720p maar helaas kun je niet kiezen hoeveel beelden per seconde je opneemt, dat staat vast op 30 fps. Toch zijn we in een smartphone die minder dan 200 euro kost al blij dat je in 4K kunt filmen. Voor de kwaliteit geldt hetzelfde als bij de foto's. Het resultaat is keurig maar niet geweldig. Het vinden van de juiste contrasten is het grootste probleem, maar het scherpstellen gaat goed.

Prijs-kwaliteitverhouding

Het is erg druk op de smartphonemarkt maar rond de prijs van de Nokia 5.3 is het nog vele malen drukker. Wanneer je op deze prijs naar een smartphone zoekt wil je zeker weten dat wat je uitzoekt ook hoort bij wat je wil. Vandaar dat we nog een aantla smartphones naast de Nokia 5.3 hebben gehouden om eens te kijken wat nog een paar andere opties zijn. Hierbij hebben we gekeken naar de specificaties maar zeker ook naar de prijs.

Als eerste concurrent kijken we naar de Motorola Moto G8 Power. Power in de naam duidt in dit geval niet op een supersnelle processor, maar wel op een grote accu. De Moto G8 Power heeft 20% meer accucapaciteit dan de Nokia 5.3 en dezelfde processor. Daar komt bij dat het scherm van de G8 Power een hogere resolutie heeft. Dat laatste zorgt ook voor een hoger stroomverbruik.

Oppo gooit ook een duit in het zakje met de Oppo A9 (2020). De A9 (2020) heeft ook al dezelfde processor als de Nokia 5.3 en de Moto G8 Power. De resolutie is gelijk aan die van de Nokia 5.3 maar het scherm is ietsje kleiner. De Oppo A9 komt standaard met 128GB opslaggeheugen, dat is twee keer zoveel als de Nokia 5.3. Ook heet Oppo de A9 (2020) een 48-megapixelhoofdcamera gekregen en een 5000 mAh accu. De A9 draait als enige in deze lijst niet op Android 10 maar op Android 9.0 Pie. Daar komt wel een update voor uit.

Tot slot bespreken we de Samsung Galaxy A21s, de derde telefoon in deze vergelijking met een 5000 mAh accu en de tweede met een 48-megapixelcamera. Hoewel je je niet blind moet staren op megapixels, zijn de prestaties van deze sensor erg goed op dit prijspunt. De A21s komt wel maar met 32GB opslaggeheugen en hoewel dat uit te breiden, is het minder om mee te beginnen.

Conclusie

De Nokia 5.3 is op bepaalde aspecten hetzelfde als veel andere smartphones in deze prijsklasse. De grote aantrekkingskracht van dit soort smartphones is de prijs-kwaliteitverhouding. Je krijgt best wat smartphone voor de vraagprijs. De Nokia 5.3 past perfect in dit straatje. Voor nog geen 200 euro krijg je vier camera's, een keurige processor, ruim opslaggeheugen en een accu waar je op kan rekenen. Daarbovenop is de software van de Nokia 5.3 goed geregeld en je bent verzekerd van updates van het besturingssysteem.

Natuurlijk is het niet alleen maar hosanna, anders zouden fabrikanten geen smartphones verkopen van meer dan 1000 euro per stuk. De camera levert bijvoorbeeld keurig werk, maar het is nog geen vervanging voor je compactcamera wanneer je op vakantie gaat of wanneer je écht een strakke foto wil schieten. Als je van mobiele gaming houdt dan is de processor ook niet wat je de soepelste spelervaring geeft. Al met al kun je als gemiddelde gebruiker je hart ophalen met de Nokia 5.3 en zul je niet zo heel snel iets tekort komen.

+ Prachtig prijsje

+ Groot scherm

+ Strakke software

- Geen Full HD-scherm

- Geen super fantastische camera