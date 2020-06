Samsung Galaxy S20 5G review

Samsung heeft dit jaar de Galaxy S-serie gelanceerd. Doorgaans worden de S-toestellen van Samsung geprezen als een voorbeeld van alle mogelijkheden die Android te bieden heeft. We zijn gaan kijken of de Galaxy S20 daar dit jaar aan kan tippen.

Ongeveer een halfjaar na de indtroductie van een nieuwe versie van het Android-besturingssyseem lanceert Samsung haar nieuwe S-serie. Dit jaar was de S20-reeks aan de beurt met als hoofdmoot de Galaxy S20. Wij zijn aan de slag gegaan met de Galaxy S20 5G, maar het enige verschil met de reguliere Galaxy S20 is de mogelijkheid om verbinding te maken met 5G netwerken. De Galaxy S20 heeft nog twee grotere broers, de Galaxy S20 Plus en de Galaxy S20 Ultra die vooral qua camerawerk iets meer te bieden hebben maar tegelijkertijd . Tegelijkertijd betaal je daar ook de hoofdprijs voor.

De Galaxy S20 zit op een prettig kruispunt voor wat betreft specificaties en prijs. Dat is tenminste op papier zo. In deze review kijken we hoe het toestel zich daadwerkelijk houdt in het dagelijks leven en of de marketing buzzwords wel terecht zijn. We hebben de Galaxy S20 flink op zijn staart getrapt om te kijken of de smartphone het waarmaakt.

Ontwerp

De Samsung Galaxy S20 ziet er goed uit, laten we dat voorop stellen. Het toestel is aan alle kanten mooi afgerond, ook al is het scherm voor het eerst in jaren niet gebogen aan de randen. In onze ervaring betekent een vlak scherm dat je effectief meer gebruik van het scherm kunt maken, ook al ziet het er stoer uit als het gebogen is. Wij zijn aan de slag gegaan met de grijze variant. Deze ziet er goed uit, niet te zakelijk maar ook niet te serieus. De Galaxy S20 is het lot van de Bixby-knop bespaard gebleven. In plaats daarvan kun je ervoor kiezen om de vergrendeltoets lang ingedrukt te houden, of twee keer snel te drukken. Gelukkig kun je Bixby ook gewoon niet gebruiken.

Onderop het toestel zit in het midden een usb-c-poort met an de ene kant een luidspreker daarnaast en een microfoon aan de andere. De 3,5mm-aansluiting heeft niet op magische wijze zijn weg terug gevonden. Aan de rechtaerkant van het toestel zit de vergrendeltoets op een prettige hoogte met daarboven nog de volume toetsen. Achterop vinden we het camera-eiland waar een stevige batterij aan beeldvangers in verwerkt zit. Het klinkt een beetje gek, maar tussen al het geweld van toptoestellen met schermdiagonalen van meer dan 6,5 inch, voelt de Samsung Galaxy S20 aangenaam compact. Ook al weten we dat het hier een 6,2 inch toestel betreft.

Display

Het mag duidelijk zijn dat de Samsung Galaxy S20 een 6,2 inch beeldscherm heeft. Het gaat hier dan om een Dynamic AMOLED-display van Samsung zelf. Dit paneel heeft een WQHD+-resolutie van 3200 bij 1440, min de pixels die de selfiecamera in beslag neemt. Standaard staat het display echter ingesteld op 1080p. Het scherm heeft ook de mogelijkheid tot een 120Hz verversingssnelheid, al staat deze uit de doos uitgeschakeld en jammer genoeg kan dit niet worden geactiveerd bij de 1440p-resolutie. Je moet bij de S20 dus kiezen tussen een hoge resolutie en een hoge verversingssnelheid. Beide opties leveren een prettige ervaring, je moet alleen even voor jezelf bepalen wat de voorkeur heeft.

De schermen van Samsung scoren al jaren goed qua kleurweergave en kijkervaring. Dat is bij de Galaxy S20 niet anders. Het AMOLED-scherm geeft diepe kleuren weer, vooral de wat donkerdere tinten. Het scherm kan ook vrij fel worden, dat is wel zo fijn wanneer je op een zonnige dag door het park loopt of op het terras zit. De kijkhoeken vormen ook geen enkel probleem. We zijn geen giga-fans van het cameragat bovenin het scherm, daar blijft ruimte boven vrij die je effectief niet kunt gebruiken, behalve om een lollge achtergrond af te maken.

Hardware en accu

De Galaxy S20-serie wordt voorzien van een kanjer van een processor. De S20 heeft in Nederland een Exynos 990-chipset met 8GB werkgeheugen en in het geval van het specifieke toestel dat we testen is dat 12GB werkgeheugen geworden en ook is daar een 5G-modem aan toegevoegd. De naam van de processor boeit je misschien niet zoveel maar we kunnen erover vertellen dat deze nogal vlot is.

Alle apps, en ook zware games, draaien moeiteloos op de Galaxy S20. Tijdens het uitvoeren van een update of het langdurig spelen van intensieve games kan het toestel wel een beetje warm worden, maar je zult er niet je vingers aan branden. Het verschil tussen 8 en 12GB werkgeheugen merk je in het dagelijks leven niet, maar wanneer je je smartphone wil gaan gebruiken als desktop computer via Samsung DeX is het misschien dat beetje extra waard.

Wat stroomvoorziening betreft heeft de Samsung Galaxy S20 zat in huis. Met een accucapaciteit van 4000 mAh kun je goed vooruit met een volle lading. Concurrerende toestellen hebben misschien een iets grotere accucapaciteit, maar ook een groter scherm. In de praktijk merken we dat de S20 het makkelijk een dag volhoudt bij doorsnee gebruik en aan het einde van zo een dag hebben we gemiddeld nog 35 procent over. Als je het een beetje rustig aan doet kun je dus net de twee dagen halen. Het is natuurlijk allemaal afhankelijk van je instellingen en gebruik; wanneer je het scherm instelt op 1080p met de standaard 60Hz dan kun je er langer mee doen dan op WQHD+ of op 120Hz.

Software

De Samsung Galaxy S20 draait op Android 10 en krijgt later dit jaar waarschijnlijk al de update naar Android 11. Over het besturingssysteem hebben veel fabrikanten hun eigen laag software heenliggen. Bij de Samsung Galaxy S20 gaat het dan om OneUI 2.0. Dat brengt eigen icoontjes met zich mee en een eigen aangepast instellingenmenu. Daarnaast brengt OneUI 2.0 ook een aantal voorafgeïnstalleerde apps met zich mee. Je kunt deze apps doorgaans verwijderen maar het zijn er gelukkig niet zo veel.

Wat beveiliging betreft heeft Samsung een boel over zich heen gekregen, terwijl dat erg overdreven is. Samsung zorgt voor regelmatige beveiligingsupdates en ook voor grote updates van het besturingssysteem. Het werkt soepel op de Galaxy S20, van de menu's tot de animaties. Bixby is nog wel aanwezig als een app, maar niet meer als constant terugkerende nachtmerrie.

Camera

Voor veel Nederlanders is het steeds belangrijker dat hun smartphone ook mooie foto's kan maken, zowel van dichtbij als van veraf. Daarvoor kun je prima terecht bij de Samsung Galaxy S20. De groothoek, reguliere en 3x zoomlens maken foto's van uitstekende kwaliteit. De foto's zijn soms een klein beetje oververzadigd, maar dat is naderhand nog aan te passen. Waar de Galaxy S20 wat kleine probleempjes tegenkomt is op de echt lange afstand. Je kunt tot 30x inzoomen met de Galaxy S20 maar daarvoor lever je wel kwaliteit in.

Vanaf 4x kun je het in laag licht al een beetje zien, maar zelfs in de volle zon verlies je kwaliteit bij 10x zoom en meer. Dat zat er wel in, en de kwaliteit is niet dramatisch, maar wij zouden er zelf voor kiezen om dichterbij te gaan staan om meer kwaliteit te behouden. Over laag licht gesproken, dat kan de Galaxy S20 prima. Ook daarbij zouden we overigens zo dicht mogelijk bij de hoofdlens blijven. De camera-app is duidelijk en overzichtelijk en biedt meer mogelijkheden met een klein beetje speurwerk.

Wat filmen betreft kunnen we eigenlijk het stukje hierboven herhalen. De kwaliteit is uitstekend en het filmen op 4K met 60 beelden per seconde en je kunt zelfs filmen in een 8K-resolutie met 30 beelden per seconde. Dat hebben we wel gedaan maar dat kunnen we maar moeilijk laten zien. Het is er voorlopig vooral voor de toekomst. Dat neemt niet weg dat je in erg hoge kwaliteit kunt filmen met de Samsung Galaxy S20.

Prijs-kwaliteitverhouding

De Galaxy S20 is natuurlijk niet de enige smartphone die er is, anders zou het ook maar saai zijn. We zetten de Galaxy S20 naast wat concurrentie om te kijken hoe goed het aanbod van Samsung daadwerkelijk is. We tonen wat concurrentie in de Android-hoek waar Samsung zich bevindt, maar het zou niet eerlijk zijn om Apple buiten te sluiten. De Galaxy S20 heeft zoals je hierboven leest veel te bieden, maar wat kan de rest?

Als eerste laten we een Android-kanjer zien. De

heeft een bijzonder aanpasbare versie van Android 10 lopen en ook is het toestel altijd klaar voor 5G-netwerken. Dankzij de razendsnelle processor en het 90Hz beeldscherm komt je content zeer soepel in beeld. De OnePlus 8 is helaas niet draadloos oplaadbaar en hoewel de foto's meer dan prima zijn, zijn die van de S20 toch echt wat beter. Qua aanschafprijs zit je bij de OnePlus 8 wel weer beter.

Apple heeft met de iPhone 11 een krachtige smartphones op de markt gezet in meerdere aspecten. De software is strak, de processor loeisnel en de camera uitstekend. Als je al een iPhone gebruikt in het dagelijks leven dan is overstappen een makkie. Wanneer je van een Android-toestel afkomt zal het wat wennen zijn in het begin. Na een tijdje weet je echter niet anders. Wat jammer is bij de iPhone 11 is dat het geheugen niet uitbreidbaar is met een microSD-geheugenkaartje. Je moet van tevoren dus goed uitzoeken hoeveel ruimte je nodig denkt te hebben.

Tot slot bespreken we de Google Pixel 4 XL. Op dit toestel draait de puurste vorm van Android 10 zoals Google deze bedoeld heeft. Google lijkt bezig te zijn om net als Apple haar eigen toestellen jarenlang te ondersteunen qua software, maar ook qua hardware is de Pixel 4 XL een interessant toestel. Met een snelle processor en een uitstekende camera kun je met alle plezier filmen, gamen en foto's schieten. De Pixel 4 XL is ook nog eens wat goedkoper dan de S20.

Conclusie

De Samsung Galaxy S20 kan voor iedereen een heel geschikt toestel zijn. De markt is stevig naar de duurdere kant geschoven en daarmee komt de S20 gek genoeg aan de hoge kant van het middensegment terecht. De camera en het beeldscherm zijn, wanneer we alles in ogenschouw nemen, de grootste pluspunten van de Samsung Galaxy S20. De accu en het ontwerp volgen kort daarachter. Het grootste obstakel dat we met de Galaxy S20 zijn tegengekomen is dat je moet kiezen tussen een hoge resolutie of een hoge verversingssnelheid.

De Galaxy S20, en specifiek de Galaxy S20 5G-versie, is een smartphone waar je een behoorlijke tijd mee vooruit kunt. Van de camera die in een mega hoge resolutie kan filmen tot de extra snelle Wi-Fi 6 verbindingen kun je nogal even vooruit. De snelheid van de processor zal geen problemen opleveren voor de gebruiker en door de vormgeving en het gewicht van het toestel zit het ook wel goed. Als je nou echt nog meer power of cameramacht nodig hebt kun je altijd kijken naar de Galaxy S20 Plus of de S20 Ultra.



+ Schitterend display

+ Kanjer van een camera

+ Lichtgewicht

- Resolutie of Hz keuze

- Af en toe een tikkeltje warm