Apple iPhone SE (2020) review

De Apple iPhone SE kwam in 2016 uit en kent nog steeds een trouwe schare fans. Niet zo gek, want de eerste budget-iPhone was betaalbaar en compact. Inmiddels zijn we vier jaar verder en volgt Apple voor de iPhone SE 2020 hetzelfde recept.

De iPhone SE (2020) is eigenlijk een iPhone 8 die weer up-to-date gemaakt is voor 2020. Hij heeft een nieuwe Apple A13 Bionic-chip gekregen, dezelfde snelle chip als in de iPhone 11-serie. Verder heeft hij wat extra werkgeheugen, is de software achter de camera verbeterd en is de oplaadsnelheid iets omhoog gegaan. De basisversie kost €489; precies wat je ook voor een nieuwe iPhone 8 betaalt. Die keuze is dus makkelijk gemaakt. Samen met SmartphoneMan kijken we hoe dat uitpakt als we wat dieper op de details ingaan.

Natuurlijk bestaat de markt uit meer dan de tweeënhalf jaar oude iPhone 8, en moet de iPhone SE 2020 ook zijn mannetje staan tegenover de prima moderne Android-smartphones die je voor dit geld kan kopen. Dat lukt goed, zoals je in deze review leest en in de video kunt zien.

Design

De Apple iPhone SE (2020) heeft precies hetzelfde ontwerp als de iPhone 8. Aan de ene kant betekent dat dat de smartphone er nogal verouderd uitziet. Hij heeft stevige balken aan de boven- en onderkant van het scherm, dat is niet meer van deze tijd. Als je niet anders gewend bent is het echter ook niet storend.

De keerzijde is dat het ontwerp van de iPhone SE (2020) zo over komt waaien uit het topsegment. Dat betekent dat hij prachtig afgewerkt is, waterbestendig is en gebouwd is uit mooie materialen. Wie door de grote schermranden heen kan kijken heeft aan deze iPhone dus een mooie en luxe smartphone. Functioneel heeft het oudere ontwerp trouwens ook een voordeel: onder het scherm zit een oude vertrouwde homeknop met Touch ID. Dat is nog steeds een van de snelste en meest betrouwbare manieren om een smartphone te ontgrendelen.

Het oudere ontwerp betekent ook dat de iPhone SE (2020) lekker handzaam is. Hij heeft een scherm van 4,7 inch. Nog steeds net iets te groot om helemaal makkelijk met één hand te bedienen, maar het gaat een stuk beter dan bij de meeste moderne smartphones. Veel handzamer dan dit ga je een smartphone tegenwoordig niet krijgen.

Beeldscherm

Net als het ontwerp, toont het beeldscherm van de iPhone SE (2020) duidelijk zijn leeftijd. Het is een 4,7-inch Retina-scherm, wat erop neerkomt dat de smartphone een resolutie van 750 x 1334 pixels heeft. Net iets meer dan HD+, wat je tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar op smartphones onder €200 tegenkomt.

Dat het scherm van de iPhone SE minder scherp is dan dat van andere smartphones in deze klasse is zeker zichtbaar. Maar ook hier geldt: als je niet anders gewend bent is het niet echt storend. Bovendien is de beeldkwaliteit verder wel erg goed. Ondanks de gebruikte ips lcd-techniek is het contrast behoorlijk goed en ook de kleurweergave is uitstekend. Dankzij True Tone wordt de witbalans geoptimaliseerd voor het beschikbare omgevingslicht en ook dat is fijn.

Hardware en accu

Waar de iPhone SE (2020) echt uitblinkt is met zijn hardware. De A13 Bionic-chip die erin zit is een van de snelste mobiele processoren van dit moment, en dat is gezien de prijs van nog geen vijfhonderd euro erg netjes. Het is bovendien de beste beschikbare chip in een iPhone op het moment, waardoor je er zeker van kan zijn dat alle toepassingen die voor iOS bestaan voorlopig goed werken op de iPhone SE (2020).

Hardwarematig zit het dus wel goed met de iPhone SE. Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn: er lijkt iets mis met de optimalisatie van de software waardoor apps soms even blijven hangen. Het is niet dramatisch en we denken dat het wel opgelost wordt in een van de vele updates die Apple voor deze iPhone SE (2020) zal uitrollen. Slordig is het echter wel.

De accu van de iPhone SE (2020) is met zijn 1821mAh niet bijzonder groot, maar gelukkig gaat iOS er goed mee om. Ook als je hem intensief gebruikt is de accu voldoende om de dag mee door te komen. Er zijn zeker smartphones die meer marge hebben en makkelijker bijvoorbeeld een weekendje weg zonder lader overleven. De batterij van de iPhone SE (2020) is dus voldoende, maar niet een van zijn sterkere kanten.

Dat geldt ook voor de laadfunctie. De smartphone ondersteunt wel draadloos laden en dat is fijn. De laadsnelheid ligt echter niet erg hoog. Via de kabel laadt het toestel met maximaal 18W op, draadloos gaat dat met 7,5W. De meegeleverde kabel heeft zelfs een laadsnelheid van maar 5W, waarmee het ruim 2 uur duurt om de smartphone op te laden.

Software

Net als alle iPhones is de SE (2020) gebaseerd op iOS 13. Daar zullen we niet al teveel in detail op ingaan, want die software is sinds de release van de iPhone 11-serie niet echt veranderd.

Over het algemeen kunnen we stellen dat iOS erg prettig en eenvoudig werkt. Zeker als je andere Apple-apparaten hebt is het de moeite waard om voor een iPhone te kiezen: met functies als Airdrop en Continuity kun je de iPhone SE (2020) naadloos laten samenwerken met je Mac of iPad.

Camera

De camera van de iPhone SE (2020) is eenvoudig maar goed. Achterop de smartphone zit één lens met een 12-megapixelsensor erachter. Geen zoom- of groothoekcamera zoals we in veel andere smartphones vinden dus. Daarmee lever je wat in qua flexibiliteit, maar gelukkig krijg je er heel veel kwaliteit voor terug.

De foto’s die de iPhone SE (2020) schiet zijn in bijna alle omstandigheden mooi. Ze hebben een goede dynamische range, mooie kleuren en veel details. Dat geldt ook voor de video’s van de smartphone, die hij maximaal in 4K-resolutie met 60fps maakt. Zowel de beeld- als geluidskwaliteit van die video’s behoren tot de top van deze klasse.

Er is één situatie waarin de camera van de iPhone SE (2020) niet zo goed scoort. De smartphone heeft geen nachtmodus en heeft daarom moeite om voldoende licht binnen te krijgen. Als het echt donker is komt er simpelweg niks op beeld; als er wel wat licht aanwezig is dan legt de smartphone nog wel iets vast maar worden foto’s eerder bewogen en vaag dan bij smartphones die wel een nachtmodus hebben. Dat is jammer.

Tot slot de selfiecamera: die heeft een resolutie van 7 megapixel en hoewel dat niet erg veel is, maakt hij mooie en detailrijke foto’s. Vooral de kleuren van de selfies die je met de iPhone SE (2020) maakt winnen het van menig Androidsmartphone in deze klasse.

Prijs-kwaliteitverhouding

De Apple iPhone SE (2020) kost €489 en is daarmee voor een iPhone erg betaalbaar. Zelfs de meeste oudere iPhones gaan nog steeds voor meer geld over de toonbank. De Androidmarkt ziet er heel anders uit, en biedt voor rond de €500 een aantal heel goede opties.

Als je wat meer te besteden hebt en een nieuwe iPhone wilt, is de Apple iPhone 11 voor zo’n €750 eigenlijk de beste volgende stap. Voor de €250 die je daar extra aan uitgeeft krijg je een smartphone die vooral veel moderner overkomt. Hij heeft een 6,1-inch scherm met veel kleinere randen en ruilt Touch ID in voor Face ID. De hoofdcamera van de iPhone 11 verschilt niet veel van die van de iPhone SE, maar de 11 heeft een extra groothoekcamera om bijvoorbeeld grote gebouwen, landschappen en groepen mensen op de foto te zetten.

Ben je niet gebonden aan iOS, dan kun je voor zo’n €500 een veel moderner toestel kopen. Cameraliefhebbers kunnen terecht bij de Google Pixel 4, die net wat meer dan vijfhonderd euro kost. Net als de iPhone SE (2020) maakt die kwalitatief erg goede foto’s met zijn 12-megapixel hoofdcamera. Als aanvulling daarop heeft hij een 16-megapixel zoomcamera, dat mist de iPhone. Ook heeft de Pixel 4 duidelijk kleinere schermranden en een scherper en vloeiender oledscherm. De iPhone SE is sneller en vanwege iOS wat eenvoudiger in gebruik.

Een andere goede optie is de OnePlus 7T. Die heeft een groot 6.5-inch amoledscherm met een verversingssnelheid van 90Hz, een strak en modern ontwerp en een driedubbele camera met naast de hoofdlens een zoom- en groothoeklens. De Oxygen OS-schil van OnePlus is weliswaar niet zo eenvoudig en snel als iOS op de iPhone SE (2020); qua ondersteuning en gebruiksgemak komt het voor een Androidsmartphone wel het dichtst in de buurt.

Ook Samsung heeft een goed alternatie voor de iPhone SE (2020): de Samsung Galaxy S10 Lite. Ondanks zijn naam is hij niet veel simpeler dan de Galaxy S10, maar kost hij met zijn prijskaartje van ongeveer €500 wel duidelijk minder. De Galaxy S10 Lite heeft een grote 4500mAh-accu die supersnel kan opladen en een scherp 6,7-inch super amoledscherm. Dat zijn duidelijke voordelen tegenover de iPhone. Daar staat tegenover dat de S10 Lite wat minder snel is dan de iPhone SE (2020) en een camera heeft die weliswaar uitgebreider, maar kwalitatief minder is. Ook het formaat kan een struikelblok zijn tegenover de iPhone SE (2020).

Conclusie

Je kunt de iPhone SE (2020) op twee manieren benaderen. Je zou kunnen vinden dat het een hopeloos ouderwetse smartphone is en vooral een goedkope poging van Apple om nog wat extra geld te verdienen aan de productielijn van de iPhone 8.

Toch zien wij de iPhone SE (2020) liever als een goedkoop alternatief voor wie een snelle en degelijke iPhone wil. Hij concurreert direct met wat oudere nieuwe iPhones en de duurdere refurbished modellen. Tegenover die toestellen heeft de iPhone SE (2020) een groot voordeel: hij is hardwarematig moderner en wordt langer ondersteund.

Om tot die lage prijs te komen heeft Apple een aantal concessies gedaan: het ontwerp is verouderd, het scherm is niet zo scherp en de batterij had wat beter gekund. Los van dat laatste zijn het echter geen dingen die erg storend zijn in het dagelijks gebruik. Daar staat tegenover dat de iPhone SE (2020) belangrijkere zaken als de prestaties, het gebruiksgemak en de camera wel heel erg goed voor elkaar heeft. Dat laatste is wat ons betreft veel belangrijker en maakt de Apple iPhone SE (2020) tot een absolute aanrader.

+ Handzaam en gebruiksvriendelijk

+ Krachtige hardware

+ Uitstekende camera

- Verouderd ontwerp

- Lage schermresolutie