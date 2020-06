Xiaomi Poco F2 Pro review

De Chinese fabrikant Xiaomi is al een tijdje bezig met een opmars door Europa. Nu ook Nederland de onverdeelde aandacht van de fabrikant heeft gekregen komt dat mooi samen met de lancering van de Poco F2 Pro. We zijn met het toestel aan de slag gegaan. Hieronder lees je onze review.

De kans is groot dat je in de markt bent voor een nieuwe telefoon, anders zou je deze review niet lezen. In plaats van de gangbare merken dacht je bij jezelf; ik ga eens op avontuur in smartphoneland. Wanneer je voorbij de Samsung- en Apple-bomen het bos intuurt kom je al gauw Xiaomi tegen. Wereldwijd is Xiaomi namelijk best wel een big deal. In Nederland zijn we nog niet zo gewend aan het merk. In deze review gaan we kijken of de Xiaomi Poco F2 Pro daar verandering in kan brengen.

De Poco F2 Pro is op papier een toptoestel voor een prettig prijsje. Dit soort toestellen komen we vaker tegen en meer dan eens blijkt er dan iets aan de hand te zijn waardoor die prijs zo laag kan worden gehouden. Bij de Poco F2 Pro lijkt daar echter geen sprake van te zijn. We gaan het toestel flink aan de tand voelen om te merken hoe stevig de Xiaomi Poco F2 Pro in zijn schoenen staat.

Design

De Xiaomi Poco F2 Pro is wat anders dan andere toestellen, zeker als je aan de slag gaat met de blauwgroene variant. De uitstraling heeft een modern tintje door het gebrek aan een zichtbare selfiecamera en door de vormgeving van de camerabult op de achterkant. Bij het ontwerpen van het toestel hebben de designers waarschijnlijk naar een ballon gekeken. Het enige vlakke stuk van het toestel is het scherm.

Onderop zit de usb-c-aansluiting tussen de luidspreker en de simsleuf in. Aan de rechterkant vinden we de volumetoetsen en de vergrendeltoets. Op de bovenkant vinden we een 3,5mm-aansluiting en daar zit ook de selfiecamera. Deze schuift uit de behuizing wanneer deze nodig is. Ook licht de bovenkant van de selfiecamera op tijdens het opladen, dit werkt ook als notificatieledje, iets wat bij steeds meer telefoons wordt weggelaten.

Beeldscherm

Doordat de selfiecamera uit de behuizing schuift wanneer dit nodig is, hoeft er in het beeldscherm geen ruimte vrij te worden gehouden voor een lens. Het beeldscherm is daardoor voorkantvullend en dat is wel zo prettig. De Poco F2 Pro heeft een AMOLED-scherm met een diagonaal van 6,67 inch. Het gaat om een 60Hz scherm met 2400 bij 1080 pixels, dat komt dus uit op een FHD+-resolutie. Onder het scherm zit ook een vingerafdrukscanner, die kan heel vlug zijn als je je vinger precies op de juiste plaats houdt, maar over het algemeen wil je ook snel je vinger op de scanner leggen en dan duurt het ietsje langer.

Het scherm kan stevig fel worden en wanneer je binnen bent is het dan ronduit onprettig om naar het scherm te kijken. Dat wil zeggen dat je in de zon goed kunt zien wat er zich op het scherm afspeelt. De contrasten kunnen diep worden dankzij de oled-technologie en de kleuren kunnen heel levendig worden, al heeft het scherm bij bepaalde apps een bepaalde fletsheid. Het scherm is in ieder geval lekker groot en je kunt er dus op multitasken zonder met je ogen te hoeven knijpen.

Hardware en accu

Hoewel de stukjes hierboven zeker van belang zijn, gaat de Poco F2 Pro hier pas echt punten scoren. Het toestel is uitgerust met een Snapdragon 865 van Qualcomm. Deze chipset is sneller dan menig smartphonegebruiker en je zult dus niet snel behoefte hebben aan meer. Wat we wel even moeten vermelden is dat deze chipset het ook mogelijk maakt om verbinding te maken met 5G-netwerken. Het enige probleem daarmee is dat we die voorlopig nog niet kunnen gebruiken in Nederland.

De Poco F2 Pro wordt in twee varianten geleverd. De een is uitgerust met 128GB aan opslaggeheugen en 6GB werkgeheugen terwijl de iets duurdere versie is voorzien van 256GB opslaggeheugen en 8GB werkgeheugen. In de praktijk ga je die 2GB verschil in het werkgeheugen niet merken. Als je graag filmt met je smartphone dan zou die 128GB nog wel eens een kleine beperking kunnen vormen na een jaartje. Het is bij de Poco F2 Pro handig om hier voor de aanschaf over na te denken, het opslaggeheugen is namelijk niet uit te breiden met een geheugenkaartje.

Als je de hele dag door moet en eigenlijk de hele dag je telefoon nodig hebt dan kun je goed vooruit met de Poco F2 Pro. De accucapaciteit van het toestel is 4700 mAh en dat is best stevig. Als je het rustig aan doet haal je zelfs twee volle dagen met het toestel maar doorgaans zul je aan het eind van dag één toch maar je oplader opzoeken zodat je de dag erop ook weer 100% hebt. De accu is wel snel op te laden, maar helaas niet draadloos. Gezien de prijs van dit toestel hadden we dat ook niet verwacht, maar wel gehoopt.

Software

Na de hoogtepunten van de hardware presenteren we onder dit kopje de minpunten van de software. Laten we vooropstellen dat alles werkt, wanneer je eenmaal gevonden hebt waar je iets kunt aanpassen. De User Interface van Xiaomi lijkt een klein beetje op die van andere Android-toestellen maar niet erg veel. Als je dus overstapt vanaf een Android-smartphone naar de Poco F2 Pro zul je even door een aanpassingsperiode heen moeten. MIUI wordt trouwens wel geleverd met bijzonder veel bloatware, dat zijn apps die de fabrikant van tevoren al installeert op het toestel, of je dat nou wil of niet. Het kan even duren voordat al deze apps van je toestel verwijderd zijn, maar daarna kun je wel relatief schoon beginnen.

Wat betreft de veiligheid van de software heeft Xiaomi een prima geschiedenis. Het updatebeleid van Xiaomi is niet vastgelegd, behalve bij enkele Android One-toestellen waarbij de fabrikant wel mee moet werken. De kans is groot dat de Poco F2 Pro een update zal ontvangen naar Android 11, maar daarover biedt Xiaomi geen uitsluitsel. Wanneer we kijken naar de voorganger, de Pocophone F1, dan gaan we er vanuit dat de F2 Pro voorlopig wel ondersteund wordt.

Camera

Het lijkt wel een sandwich van plus- en minpunten. We zijn namelijk weer terug bij een pluspunt van de Poco F2 Pro. Het toestel is uitgerust met 5 camera's waarvan de meerderheid achterop te vinden is. De selfiecamera die omhoog schuift uit de behuizing is er een van 20 megapixels en deze schiet strakke selfies. De lichteffecten bij het omhoogschuiven van de camera kunnen nog worden vergezeld door geluidseffecten als je dat zou willen, maar dat wordt na een keer of 2 wel wat veel.

Achterop zitten dus nog vier camera's. Het gaat om een 64-megapixelhoofdcamera die wordt bijgestaan door een 13-, een 5-, en een 2-megapixelcamera. Die laatste is er alleen om diepte te meten. De Poco F2 Pro schiet met een groothoek-, ultragroothoek- en macrolens plaatjes die er prima mee door kunnen op dit prijspunt. De hoofdcamera spant de kroon, bij de andere lenzen lijkt er af en toe wat kwaliteit verloren te gaan maar deze schieter presteert goed, mits er voldoende licht aanwezig is.

Voor filmen geldt eigenlijk hetzelfde als voor het maken van foto's. Doorgaans is de kwaliteit erg goed, met dipjes hier en daar. De camera-menu's kunnen wat verwarrend zijn en zo af en toe moet je iets langer zoeken voordat je vindt wat je zocht. Toch is de camerasoftware nogal compleet. Je kunt in vrijwel iedere resolutie filmen. Zelfs tot 6 minuten in 8K. Dat raden we echter alleen aan wanneer je een statief gebruikt en van plan bent om echt stevig gebruik te maken van die beelden. Het neemt namelijk behoorlijk wat ruimte in op je telefoon en er zijn niet zoveel schermen waarbij je daadwerkelijk iets aan die resolutie hebt. Tenzij je er in wil gaan croppen.

Prijs-kwaliteitverhouding

Bij de aanschaf van iedere smartphone raden we aan om rond te kijken wat er nog meer te verkrijgen is binnen je budget. We hebben een aantal telefoons naast de Poco F2 Pro gehouden met om en nabij dezelfde prijs of specificaties om te kijken wat er nog meer beschikbaar is. Je wil natuurlijk een tijdje vooruit kunnen met je nieuwe telefoon, dan is het wel zo prettig als het toestel ook bevalt.

Als eerste tegenkandidaat schuiven we graag de Apple iPhone SE (2020) naar voren. Het gaat hier om een smartphone met een heel ander besturingssysteem, maar wel een erg fijn besturingssysteem. Bij de iPhone SE (2020) ben je verzekerd van lange ondersteuning van je smartphone. Ook is de processor in de SE (2020) loeisnel en qua camera kun je je hart ophalen. Eigenlijk is 5G het enige dat je mist in de iPhone SE (2020), en daar kun je voorlopig toch geen gebruik van maken.

Voorzien van dezelfde processor is er de OnePlus 8. Met de Snapdragon 865 kan ook de OnePlus 8 verbinding maken met 5G-netwerken. Wat bij de Poco F2 Pro een klein minpuntje is, is bij de OnePlus 8 een gigantisch pluspunt. De software van de OnePlus 8 is namelijk heel fijn aan je wensen aan te passen en het toestel biedt nog meer moois. Zo heeft de OnePlus 8 een 90Hz beeldscherm voor een soepele gebruikservaring en de camera mag er ook wezen. Je moet alleen net ietsje dieper in de buidel.

Tot slot presenteren we graag de Samsung Galaxy S10. Dat is inderdaad niet het meest recente S-toestel, maar de Galaxy S10 kan nog makkelijk mee met de besten. Met een prima processor en uitstekende camera is de Galaxy S10 een geduchte concurrent. Samsung is ook sprongen vooruit gegaan in de software-ondersteuning. Daar kun je voorlopig wel op rekenen. Ook hier mis je 5G-connectiviteit, maar eigenlijk mis je daar dus niets aan.

Conclusie

De Xiaomi Poco F2 Pro is een uitstekend toestel, zeker voor de prijs. Dankzij de beestachtige chipset heb je voorlopig niets te wensen qua snelheid in dit toestel. Je bent hiermee ook meteen voorbereid op het snellere 5G waar we al zo lang op wachten. Daar zit eigenlijk net de crux bij dit toestel. Er zijn veel alternatieven die vergelijkbare prestaties bieden, alleen geen 5G-netwerken kunnen gebruiken. In Nederland hebben we daar voorlopig nog geen mogelijkheid toe. Dat wil niet zeggen dat de Poco F2 Pro niet in Nederland past, de camera en accu zijn ronduit top te noemen en de prijs is nog steeds een prettig puntje.

Je zult bij de Poco F2 Pro wel even aan de software moeten wennen, of je nou van een iPhone of een ander Android-toestel afstapt. Wanneer je al een Xiaomi in gebruik hebt zal het uiteraard moeiteloos gaan. Het is veel speuren naar wat je zoekt, maar als je dat eenmaal gewend bent gaat dat prima. Al met al kun je goed vooruit met de Xiaomi Poco F2 Pro, ook al liggen de praktische pluspunten ergens anders dan je ze misschien zou verwachten.

+ Niet al te prijzig

+ Supersnelle chipset

+ Camera van jewelste

- 5G is nog onbruikbaar

- Software is niet intuïtief