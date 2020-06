Moto G8 Power review

Veel power in een voordelige verpakking. Dat is wat Motorola op tafel legt met de Motorola Moto G8 Power. Een toestel voor lange dagen zonder een stopcontact in de buurt. We zijn stevig aan de slag gegaan met het toestel met een focus op uithoudingsvermogen. Hieronder lees je onze bevindingen.

Motorola doet het al jaren goed in het middensegment. De Motorola G-toestellen krijgen ieder jaar veel bekijks en bieden ook steevast veel waarde voor de prijs. De benaming van de toestellen is al singds de eerste toestellen hetzelfde. De standaard versie van het toestel was de G(met een nummer erachter) en als je een groter toestel zocht kon je terecht bij de Plus-variant. Vaak verscheen daarnaast nog een versie met een grotere accu en een iets mindere camera als de Power-versie.

Dat is dit jaar allemaal een beetje omgegooid. Motorola heeft de G8 Power naar voren geschoven als de bij uitstek geschikte smartphone voor eigenlijk iedereen. Zij het vooral diegenen met een lichter budget wanneer het op een nieuwe smartphone aankomt. Als Nederlanders zijn we uiteraard altijd op zoek naar een goede deal; het liefst hebben we zo veel mogelijk power voor zo min mogelijk pecunia. Fabrikanten weten dat er in het budget- en middensegment veel consumenten zitten, vandaar dat het er zo druk is. We lichten de Moto G8 Power uit om te kijken of je nog wel verder moet kijken in dit segment.

Design

Het oog wil uiteraard ook wat en daarom beginnen we deze review met het design van het toestel. Over de voorkant van het toestel hebben we niet bijster veel te zeggen. Dat wil niet zeggen dat het tegenvalt, maar vooral dat het voor het overgrote deel overeenkomt met alle andere smartphones. De Moto G8 Power heeft een bijna voorkantvullend beeldscherm met daarin een klein gaatje in de lnikerbovenhoek om ruimte te bieden aan de selfiecamera. De randen om het beeldscherm heen zijn niet al te dik maar ze zijn ook niet direct dun te noemen. De Moto G8 Power is aan de onderkant uitgerust met een usb-c-aansluiting en aan de bovenkant vinden we een 3,5mm-jack om je koptelefoon aan te kunnen sluiten.

Achterop begint het echte verhaal van de Moto G8 Power. Het toestel is uitgerust met maar liefst vier camera's. Deze vinden we in de linkerbovenhoek. Het is overigens meteen duidelijk welke camera als hoofdsensor gebruikt wordt. Helemaal in de bovenhoek zit namelijk een grotere lens dan de anderen daaronder. Rechts van de hoofdcamera zit de flitser en in het midden van de bovenkant vinden we de vingerafdrukscanner met daarin het Motorola-logo. Het toestel voelt nogal plastic aan, en dat is het ook, maar dat is op dit prijspunt helemaal niet vreemd. Het voordeel hiervan is dat de kans groter is dat het toestel een val overleeft.

Beeldscherm

Waar de ogen tijdens het gebruik van een smartphone het meeste op vallen, is het scherm. Het beeldscherm van de Motorola Moto G8 Power is een 6,4 inch IPS LCD-paneel met een beeldverhouding van 19:9. Door de afwijkende beeldverhouding ziet ook het aantal pixels er op papier misschien wat gek uit. Het gaat hier om 2300 bij 1080 pixels voor een FHD+-resolutie. Het grote voordeel van IPS LCD is dat de pixels lekker fel kunnen worden. Hoewel het op de Moto G8 Power geen oogverblindende helderheid haalt, is het scherm wel goed leesbaar in de zon. Voor het kijken van een film of serie zul je toch in de schaduw moeten gaan zitten.

De kleuren op het scherm van de Motorola Moto G8 Power zien er keurig uit. Hoewel het zwart niet in de buurt komt van een oled-paneel kan de IPS LCD-technologie er nog prima mee door. Door de felheid van de pixels zijn overigens ook de kijkhoeken uitstekend, dat wil zeggen dat je zonder moeite met zijn tweeën een film of serie kunt kijken op het scherm van de Moto G8 Power, mits je uit de zon blijft uiteraard.

Hardware en accu

Wat rekenkracht betreft komen we de eerste echte tekenen tegen dat de Motorola Moto G8 Power niet gemaakt is om in de hogere smartphone-regionen mee te strijden. Dat wil echter niet zeggen dat de G8 Power een langzame processor heeft. De Moto G8 Power is uitgerust met een Snapdragon 665 van fabrikant Qualcomm. Hoewel de processor ietsje ouder is, kunnen we niet om de prestaties heen. Daarnaast is de processor ook nog eens aan de zuinige kant, waardoor de accu alleen maar nog langer door kan.

Naast de keurige processor heeft de Moto G8 Power ook 4GB werkgehegen. Dat lijkt misschien niet zoveel wanneer de grote jongens met minimaal het dubbele worden uitgerust. We willen je graag verzekeren dat 4GB niet weinig is, zeker wanneer je de prijs van de Moto G8 Power erbij haalt. Qua opslaggeheugen mag de Moto G8 Power met 64GB aan de slag. Mocht dat niet genoeg zijn dan is dat eenvoudig uit te breiden met een microSD-geheugenkaartje.

Het belangrijkste aspect aan de Motorola Moto G8 Power is waarschijnlijk toch wel de accu. Het toestel heeft niet voor niets de toevoeging Power gekregen. De stroom is niet onbeperkt, maar in smartphoneland zijn er weinig devices met een grotere accu. De Moto G8 Power is uitgerust met een stevige 5000 mAh accu waar je makkelijk twee dagen mee vooruit kunt. We hebben het stevig getest en als je het een klein beetje rustig aan doet kun je zelfs drie dagen gebruik maken van het toestel zonder in de buurt van een stopcontact te komen.

Software

Een paar jaar geleden is Motorola een beetje opnieuw begonnen met haar software-ondersteuning. Waar eerst veel vragen bestonden rond de ondersteuning voor de langere termijn, is Motorola daar steeds duidelijker over geworden. De Motorola G8 Power wordt standaard geleverd met Android 10 en blijft voorlopig nog ondersteuning ontvangen. De Moto G8 Power is helaas geen onderdeel van het Android One-programma, in tegenstelling tot veel andere smartphones van Motorola.

De uitkomst is dat je met de Motorola Moto G8 Power wel een update naar Android 11 kunt verwachten en een aantal beveiligingsupdates onderweg, maar tegen het einde van 2022 zullen die updates waarschijnlijk ophouden. De versie van Android die op het toestel draait is wel zeer schoon. Dat wil zeggen dat er weinig onnodige troep op het toestel is geïnstalleerd en Motorola heeft weinig aan Google's interface veranderd. Slechts een paar toevoegingen, zoals de Moto-gebaren, vinden we terug op het toestel.

Camera

We hebben eerder al vermeld dat er op de achterkant van de Moto G8 Power maar liefst vier camera's te vinden zijn. Het lijkt misschien wat vreemd, maar je kunt er als gebruiker slechts drie gebruiken om afbeeldingen vast te leggen. De vierde camera dient als dieptesensor om ervoor te zorgen dat je snel en nauwkeurig kunt scherpstellen. Dat werkt in de praktijk trouwens goed, al weten we niet hoe het zou gaan zonder die vierde camera.

De andere drie schieters, een 16- en twee 8-megapixelcamera's, schieten prima plaatjes. Dat geldt extra gezien de prijs van de Moto G8 Power. Dat gezegd hebbende zouden we nog steeds een losse camera meenemen op vakantie om écht mooie foto's mee te maken. De groothoek en de macrolens zorgen ervoor dat je een grote variatie in je foto's kunt aan kunt brengen door verschillende brandpuntsafstanden te gebruiken. De kwaliteit van die twee bijzondere standen is echter wel wat lager dan van de hoofdsensor.

Over het filmen met de Motorola Moto G8 Power hebben we het nog niet gehad maar eigenlijk geldt daarvoor hetzelfde verhaal. Wanneer je het bij de hoofdsensor houdt, en de standaardzoomafstand, dan kun je er prima mee uit de voeten. Wanneer je groothoeklens, maar vooral de macrolens, gebruikt dan zal je kwaliteit teruglopen. Dat neemt niet weg dat je er duidelijke beelden mee op kunt halen om aan vrienden en familie te laten zien.

Prijs-kwaliteitverhouding

Hoewel de Motorola Moto G8 Power scherp geprijsd is, is het niet de enige smartphone waarvoor dat het geval is. Wanneer je in dit segment op zoek bent naar een smartphone wil je uiteraard weten wat je nog meer voor je centen kunt krijgen. Zoals eerder gezegd is het vrij druk in dit segment, vandaar dat we niet alles op zullen noemen. Wel pakken we er een aantal concurrerende toestellen bij om een betere inschatting te maken van de prijs-kwaliteitverhouding van de Motorola Moto G8 Power.

Als eerste concurrent presenteren we de Sony Xperia L4. Het grootste pluspunt van de L4 is ook meteen het grootste minpunt. Het beeldscherm van de Xperia L4 heeft een HD+-resolutie, maar doet dat wel met bijzonder veel flair. Het scherm van de Xperia L4 is namelijk langer dan dat van andere smartphones. De camera's van de Xperia L4 hebben misschien minder megapixels maar dat wil niet zeggen dat de kwaliteit veel lager is. Sterker nog, de resultaten van beide toestellen zijn redelijk vergelijkbaar. De L4 is van deze twee een goede keuze als je van longreads houdt.

Een andere stevige uitdager van de Motorola Moto G8 Power is de Nokia 6.2. In tegenstelling tot de Moto G8 Power wordt de Nokia 6.2 wel geleverd met Android One. Dat wil zeggen dat je langer op ondersteuning kunt rekenen bij de Nokia. De selfiecamera van de Moto G8 Power is een tandje beter, maar verder is er weinig verschil tussen de toestellen. Het is vooral de keuze tussen een ruime accu in de Nokia 6.2 of een joekel van een accu in de Moto G8 Power.

Tot slot behandelen we de Honor 9X. De Honor 9X heeft vooral de overhand wanneer het op de camera aankomt. De 9X mag te koop lopen met een 48-megapixelhoofdcamera om heldere foto's mee te maken. De foto's worden geschoten met 12 megapixels, maar bevatten wel degelijk meer detail. De accu van de Honor 9X is misschien niet zo groot als die van de Moto G8 Power, maar met 4000 mAh hou je het ook wel een tijdje vol.

Conclusie

Op het einde van een review bekijken we alle punten die voorbij zijn gekomen en hopen we in het kort op zoveel mogelijk vragen antwoord te geven. Bij de Motorola Moto G8 Power komt de conclusie erop neer dat we het toestel zeker kunnen aanraden. Wanneer je op zoek bent naar een smartphone die niet al te prijzig is maar tegelijkertijd wel de hele dag, en meer, mee kan zonder dat je een oplader erbij hoeft te pakken dan kun je opgelucht adem halen; je bent er. Zoals gezegd kun je op de Moto G8 Power rekenen wanneer je de hele dag onderweg bent.

Als je iets meer wil, zoals een smartphone die echt mooie foto's maakt, een smartphone die draadloos oplaadbaar is of een smartphone met een premium-behuizing, dan kun je beter nog iets verder zoeken. Veel meer minpunten kunnen we niet zo gauw vinden. Je zult met de Moto G8 Power niet gauw het gevoel krijgen dat het toestel te langzaam is, al kan dat in zware apps wel eens gebeuren. Toch zul je niet lang hoeven wachten op je content. Al met al een keurige smartphone voor een prettige prijs.

+ Poepie veel power

+ Prachtig prijsje

+ Prettig zonder poespas

- Geen camerawonder

- Plastic fantastic