Huawei P40 Pro review

De presentatie en lancering van de Huawei P40 Pro vonden plaats in vreemde tijden. De hele online presentatie had als doel het introduceren van een klasse smartphone met wereldse camera's. Op het eerste gezicht is dat zeker gelukt, in deze review gaan we iets dieper op de P40 Pro in om de camera, en de rest van het toestel, aan meer situaties bloot te stellen.

Het zijn vreemde tijden voor ons allemaal, maar voor Huawei is het misschien nog net wat vreemder. Naast de quarantaines en geannuleerde evenementen waar andere fabrikanten ook mee te maken hebben, heeft Huawei nog steeds last van het handelsverbod van de Verenigde Staten. Een bizarre situatie voor de Chinese netwerk- en technologiegigant. Toch laat Huawei zich niet zomaar uit het veld slaan. De plannen zijn een beetje aangepast maar gaan gewoon verder.

Dit voorjaar leverde dat bijvoorbeeld de Huawei P40 Pro op. De P-serie van Huawei staat bekend om de intense focus op verbeeldingsvermogen. De camera's van de smartphones uit de P-serie scoren iedere keer weer hoge ogen. Dat komt door de stevige sensoren, een samenwerking met Leica, en een flinke dosis AI en fotoverwerking. Er is natuurlijk meer om naar te kijken wanneer je in de markt ligt om een nieuwe smartphone uit te zoeken en dat is dan ook precies wat we hier doen.

Design

Om te beginnen zullen we eens kijken naar de uitstraling van de Huawei P40 Pro. Als je het toestel aanschaft is het fijn wanneer het toestel herkenbaar is als jouw telefoon. Het helpt ook wel wanneer het toestel er een beetje leuk uitziet. Nederlanders houden het namelijk gemiddels anderhalf jaar met hun smartphone uit, daarom wordt het uiterlijk vaak meegenomen in de aanschaf van een nieuw toestel.

De Huawei P40 Pro heeft aan de voorkant vooral een strak en haast zakelijk ontwerp. In ee tijd waarin smartphones steeds langer worden, lijkt de P40 Pro gek genoeg net iets langer te zijn totdat we er een andere smartphonenaast houden. In de praktijk is ons opgevallen dat het toestel erg geschikt is voor het lezen van long reads.De P40 Pro is opvallend zwaar voor het formaat. Daardoor voelt het toestel aan de ene kant een beetje als een lompe bak technologie, en aan de andere kant draagt het bij aan het premium-gevoel van het toestel.

De achterkant is in ons geval voorzien van grijs melkglas en dat heeft een mooie en zachte glans. Een stevige onderbreking in het glas is de cameraheuvel. Deze is zo fors dat we het geen bult meer kunnen noemen. In deze heuvel zitten een aantal puike camerasensoren en lenzen, waarover later meer. De bult voel je soms wanneer je het toestel in je hand hebt maar het valt vooral op wanneer je het toestel op tafel legt. De P40 Pro zal nooit vlak kunnen liggen, behalve met een dik hoesje.

Alle knoppen van de P40 Pro zitten aan de rechterkant van het toestel. Het gaat ook maar om drie toetsen die in twee knoppen zijn onderverdeeld. Eén knop is de vergrendelknop en de andere knop vormt de volumebesturing. Huawei presenteerde samen met het toestel ook de digitale assistent Celia. We zijn blij dat we hier mogen schrijven dat de P40 Pro geen aparte knop heeft om deze assistent op te roepen. Aan de onderkant van de P40 Pro vinden we nog de usb-c-aansluiting, simsleuf en de multimedia speaker. Al met al een strak afgerond toestel.

Beeldscherm

Hoewel het uiterlijk van een smartphone belangrijk is, wil het oog doorgaans nog wat meer. Het beeldscherm is toch het onderdeel waar je ogen zich het meest mee bezig zullen houden. Dan is het wel van belang dat her scherm prettig is om naar te kijken. Bij de P40 Pro is dat zeker het geval. Het scherm heeft een diagonaal van 6,58 inch en de resolutie is een beetje afwijkend van standaardresoluties. Het licht gebogen oledpaneel van de Huawei P40 Pro telt horizontaal 1200 pixels en verticaal 2640. Daarmee is het scherm net iets scherper dan een Full HD+-beeldscherm.

Het scherm van de P40 Pro is voor het formaat meer dan scherp genoeg en de kleurweergave is keurig. Doordat pixels zich volledig uit kunnen schakelen worden kleuren dieper weergegeven. Ook doet de Huawei P40 Pro mee met de trend van hogere verversingssnelheden. Waar een standaard beeldscherm met 60 keer per seconde ververst, doet het scherm van de P40 Pro dat met 90 keer per seconde. Het lijkt een klein verschil maar als we de P30 Pro er naast houden dan is het verschil stevig. Lekker soepel scrollen door je tijdlijn dus.

Wat een beetje jammer is aan het beeldscherm van de Huawei P40 Pro is dat er stiekem nog relatief dikke zwarte randen om het scherm heenzitten. Wat ons echt een beetje dwarszat toen we het toestel pas net in gebruik hadden is de selfiecamera. Toen deze in een notch verwerkt zat viel het ons amper op, maar nu het scherm wel de hele voorkant van het toestel beslaat, valt de brede streep door het scherm wel op. Het grote nadeel hiervan is dat je eigenlijk niet zoveel hebt aan de ruimte boven de camera-uitsnede, dat is een beetje zonde.

Hardware en accu

Over de prestaties van de P40 Pro hebben we helemaal niets te klagen. In het hart van het toestel tikt een Kirin 990 5G uit Huawei's eigen stal. Dat de processor razendsnel is hadden we al wel verwacht, dat kan Huawei best. Wat we ook uit de naam van de processor kunnen aflezen is dat het toestel een 5G-antenne heeft. Dat is handig in de zin dat je het netwerk meteen kunt testen zodra het beschikbaar is voor jouw provider, tot die tijd kun je in ieder geval aan de slag met het huidige 4G.

De processor heeft 8GB aan werkgeheugen erbij gekregen om ervoor te zorgen dat multitasken ook zonder zuchten of steunen gaat. Bij geen enkele van de geïnstalleerde apps hebben we gestotter of vertraging kunnen merken. We vinden ook een Wi-Fi ax-module in het toestel en deze maakt het mogelijk om gebruiok te maken van Wi-Fi 6. Dat is bliksemsnel draadloos internet. Daar kun je echter alleen van proeven als je ook toegang hebt tot een router met dezelfde functionaliteit.

Huawei scoort eigenlijk altijd goed wanneer het op accuduur aankomt. Dat komt niet direct door de omvang van de accu's in Huawei's smartphones, maar dat helpt wel. De P40 Pro is uitgerust met een 3800 mAh accu. Hoewel dat fors is, was de accu van de P30 Pro 400 mAh groter. Wel is het zo dat de P40 Pro geen rekening hoeft te houden met Google's onderliggende services. In onze test kwam de P40 Pro tot een prima resultaat. Als je het toestel niet te zwaar belast haal je de twee dagen met gemak.

Software

De software is eigenlijk het pijnpuntje van de Huawei P40 Pro. We kunnen er een lang verhaal van maken, en dat zullen we hieronder ook nog wel doen, maar het komt erop neer dat veel apps die je op Android en iOS misschien gewend bent het niet zomaar doen op de Huawei P40 Pro. Huawei heeft wel een app-winkel op het toestel geïnstalleerd genaamd Huawei App Gallery. Wat hierin opvalt zijn de talloze imitatie-apps. Dan bedoelen we de apps die bijzonder veel lijken op officiële populaire apps.

Huawei is in mei van 2019 op de zogeheten Entity List van de Verenigde Staten geplaatst. Dat wil zeggen dat alle Amerikaanse bedrijven sindsdien is verboden om met het Chinese bedrijf te handelen. Een uitzondering op die regeling is dat vooraf goedgekeurde producten nog wel gewoon verhandeld mogen worden. Dat wil zeggen dat de Google-ondersteuning voor bijvoorbeeld de Huawei P30 Pro wel doorloopt, maar dat Google niet meer heeft mogen helpen bij de P40 Pro en eerder de Mate 30 Pro.

Op de apps na werkt de software van Huawei meer dan keurig. Het wordt snel genoeg duidelijk dat Huawei voor alle onderdelen verantwoordelijk is bij de Huawei P40 Pro. Je hebt namelijk voor vrijwel iedere app op het toestel een Huawei-id nodig. Je maakt het jezelf makkelijk wanneer je bij de eerste installatie van het toestel een Huawei-id aanmaakt. De andere optie is dat je met nagenoeg iedere app moet worstelen om toch toegang te krijgen. De software op de Huawei P40 Pro zorgt er overigens voor dat je nog langer met de accu vooruit kunt.

Camera

De camera is waar de Huawei P40 Pro alleen maar zessen gooit. Dan hebben we het over het aantal ogen op dobbelstenen en dus niet over een score uit tien. Huawei werkt al jaren samen met Leica om haar camera's te ontwikkelen en dat is te merken. Vooral op de P-serie levert Huawei flink wat camera kwaliteiten. De P40 Pro is daarop dus geen uitzondering. Als hoofdcamera heeft de P40 Pro een 50-megapixelcamera die kanjers van foto's schiet, een 40-megapixelgroothoekcamera, een 12-megapixeltelefotolens en een 3D ToF-camera.

Zoals gezegd is de camera de hoofdmoot wanneer het op de Huawei P40 Pro aankomt. Dat mag ook nog eens extra duidelijk worden door het verhaal hierboven. Het echte bewijs zit echter in de resultaten. De foto's die we met de P40 Pro hebben gemaakt in de volautomatische stand zijn al bijzonder scherp en door Huawei's AI en fotoverwerking spatten de kleuren ook van het scherm. We kunnen het er nog heel lang over hebben, maar hieronder hebben we de testshots verzameld, dan kun je het zelf beoordelen.

Wat filmen betreft kun je ook flink aan de slag met de Huawei P40 Pro. Uiteraard met dezelfde cameraknallers. Wel is het zo dat er bij het filmen wat minder opties zijn dan bij het maken van foto's. Bij filmen kun je de resolutie selecteren, een beeldverhouding uitzoeken en het aantal beelden per seconde. Ook kun je filters uitzoeken, die staan bij Huawei garant voor urenlang plezier. De kwaliteit van de videos is overigens uitstekend. Hieronder een voorbeeld.

Prijs-kwaliteitverhouding

De Huawei P40 Pro is een prestatiebeest. Daardoor is het prijskaartje uiteraard ook niet al te vriendelijk voor je portemonnee. Reden te meer om eens te kijken wat voor toppers je allemaal voor een vergelijkbaar bedragkunt vinden. Boven een bepaald bedrag kunnen we een aantal dingen tegen elkaar wegstrepen. Op dit prijspunt zijn er bijvoorbeeld geen langzame toestellen en ook de beeldschermen zijn allemaal van topklasse. Eens kijken dus waar de toestellen zich mee onderscheiden.

Als eerste concurrent zetten we een zeer grote naam naast de Huawei P40 Pro. De Samsung Galaxy S20 Plus is een zeer populair toestel, en niet zonder reden. De S20 Plus is voorzien van uiterst goede camera's, een spetterend beeldscherm en een strtak besturingssysteem. Dat laatste is een belangrijk punt gezien de S20 je wél het gemak biedt van de Google Play Services en toegang tot de Google Play Store. Daarnaast is de S20 Plus op het moment van schrijven ook ietsje voordeliger.

Als volgende toestel bekijken we een toestel uit 'het andere kamp'. We zetten ook graag de iPhone 11 pro naast de P40 Pro. Om te beginnen doen we dat omdat het iOS-besturingssysteem van Apple zeer soepel werkt en goed integreert met andere Apple-producten. Daarnaast zijn de camera's van de iPhone 11 Pro uitmuntend. De drie lenzen achterop de iPhone 11 Pro maken spectaculaire foto's en de A13 Bionic-processor verwerkt deze ook nog eens mooi en snel. Al met al biedt de iPhone 11 Pro een mooi totaalpakket.

Als laatste bespreken we een toestel van een merk dat we niet zo vaak tegenkomen. De Oppo Find X2 Is uitgerust met alles wat je van een smartphone zou willen, en meer. Het beeldscherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz, heeft een hoge resolutie en heeft het kleine selfiecameragat ver naar de zijkant zitten. De processor in de Find X2 is loeisnel en kan net als die in de P40 Pro verbinding maken met 5G-netwerken, wanneer deze daadwerkelijk in Nederland beschikbaar zijn. De camera loopt wat achter op de rest, maar de software is zeer fijn.

Conclusie

De Huawei P40 Pro is een smartphone die van bijna alle gemakken voorzien is. Wat alleen jammer is voor de telefoon met een verzengend snelle processor is dat de software-kant van het toestel niet zo vlekkeloos is als we hadden gehoopt. Whatsapp is wel te installeren, maar dan moet je gaan frutselen met bestanden of ervoor kiezen om je hele back-up te laten schieten. Als je Google Maps of Apple Maps gewend bent dan zul je daar vanaf moeten, maar het grootste gemis kom je toch wel tegen in Gmail en Google Photos.

Als je de software opzij kunt zetten hou je een strak toestel over met bijzondere en indrukwekkend specificaties. De P40 Pro is qua snelheid niet bij te benen en vooral de foto's die je met het toestel kunt maken zijn schitterend. Met de P40 Pro in je handen hoef je je camera nooit meer mee te nemen, tenzij je foto's van je telefoon zou willen maken. De accu van de de P40 Pro hoef je ook eigenlijk geen rekening mee te houden, deze houdt het wel vol.

+ Kanjer van een camera

+ Megasnel

+ Dagenlange accu

- Google-loos bestaan

- Beperkt beeldscherm