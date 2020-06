CAT S52 review

De Cat S52 is een toughphone. Tegelijkertijd is het ook een smartphone. Wat biedt een telefoon die deze twee werelden verenigt? Je leest het in deze review van de Cat S52, een toughsmartphone.

Liet je vroeger je telefoon vallen, was dat geen probleem. Je pakte je Nokia op van de betonnen vloer waar je hem zojuist op had laten kletteren en ging verder met je leven. Deed je hetzelfde met je glimmende Samsung een paar jaar later? Dan kon je gelijk langs een van de talrijke reparatiewinkels die als paddenstoelen uit de grond schoten. Mensen zijn nou eenmaal onhandig en telefoons zijn er de afgelopen tien jaar niet bepaald steviger op geworden.

Wat gold voor valschade gold in mindere mate ook voor waterschade. Een Nokia deed het na een paar dagen gewoon weer, ook al zat er nog wat water achter het scherm. Een smartphone kon je gelijk doorspoelen als je zo ongelukkig was hem in de toiletpot te laten vallen. Mensen die nostalgisch terugverlangen naar de tijd dat telefoons waren ingesteld op hun klunzigheid moeten deze review met iets meer dan gemiddelde aandacht lezen, want het toestel dat we hier onder de loep nemen kon wel eens het antwoord zijn op al hun vragen.

De Cat S52 biedt namelijk alle geneugten die je van een moderne smartphone mag verwachten, maar dan in een ouderwets stevig jasje. Dat betekent dat je met een gerust hart kan bellen terwijl het regent en zonder zweten kan appen op de wc. Het betekent dat je de telefoon kan toewerpen aan diegene die vraagt of hij hem even mag lenen. Het betekent dat je je telefoon niet op het strand hoeft laten liggen als je gaat zwemmen. Wat het nog meer betekent lees je in deze uitgebreide review.

Beeldscherm

Op, of beter gezegd in de Cat S52 zit een 5.65 inch beeldscherm verwerkt. We zeggen bewust 'in', want er zit een flinke rand om het toestel heen die boven het scherm uitsteekt. Nadeel daarvan is dat er wat makkelijker rotzooi achter blijft hangen, voordeel is dat het toestel vrijwel nooit direct op het scherm valt. Omdat het hier een toughphone betreft heeft Cat er ook nog een laag Gorilla Glass overheen gelegd, dus krassen doet het scherm evenmin.

De resolutie van het scherm is niet erg indrukwekkend; je moet het doen met 720 pixels in de breedte en 1140 pixels in de hoogte. Dat is voldoende om alles scherp weer te geven maar we hadden toch liever de wat gebruikelijkere Full HD-resolutie gezien. Het scherm is wel een IPS-LCD, wat betekent dat de helderheid lekker hoog kan. Zo kan je het toestel ook prima aflezen in de felle zon, al hebben we wel de indruk dat de flinke hoeveelheden bescherming die in het scherm verwerkt zitten wel een licht dimmend effect hebben.

Net als alle touchscreens heeft het scherm op de Cat S52 wat moeite met het bedienen onder water, maar dat ligt meer aan de touchscreentechniek dan aan de Cat. Bij de meeste telefoons speelt het echter geen rol omdat de telefoon nooit in een plas water zal liggen, maar dat is bij de Cat S52 natuurlijk anders. Cat zegt wel een speciale ondersteuning te hebben voor wanneer je natte vingers hebt maar daar hebben wij in de praktijk weinig van gemerkt.

Design

Voor verfijnd design hoef je de Cat S52 niet aan te schaffen. We zeggen verfijnd, want het is wel degelijk een slim ontwerp. De Cat is vrij dik, met forse randen en een achterkant die aan de onderzijde een ribbelpatroon heeft. Daardoor ligt het toestel altijd stevig in je handen, ook al is het nat of vies. De flinke randen om het toestel helpen daar overigens ook bij. Bovenaan de achterkant zit het logo van Cat in het toestel gestanst. De achterkant bestaat verder uit de camera met flitser en de in een verzakking gemonteerde vingerafdrukscanner.

Aan de zijkanten van het toestel zitten links en rechts een drietal torx-schroeven die het toestel bij elkaar houden en het geheel een soepele industriële look geven. Aan de linkerzijde zit bovendien een klepje dat is voorzien van de nodige rubbers, waarachter een sim-kaart en een microSD-kaartje gestopt kan worden. Aan de rechterzijde vinden we traditiegetrouw de aan/uit-knop en de volumeknoppen. Bovenop het toestel is een 3,5mm koptelefoonaansluiting gesitueerd en onderaan een usb-c aansluiting. Wat wil een mens nog meer?

Het design laat zich echter niet het beste op het oog beoordelen, maar in extreme omstandigheden. Water is geen probleem voor de Cat S52, net als stof en andere smerigheid. Het toestel van een zekere hoogte laten vallen is ook geen probleem, want de Cat is stevig. Erg stevig. Een val van 1,5 meter op keiharde tuintegels levert een klein krasje op de zijkant op maar niets meer dan dat. Het idee is dat je er zelfs met een Caterpillar-graafmachine overheen kan rijden, in de ultieme synergie tussen de producten van Cat. We hadden even geen graafmachine voorhanden dus een praktische test daarvan moesten we helaas achterwege laten.

Hardware/Yardware

In de Cat S52 zit geen enorm krachtige chipset maar de Helio P35 is ook weer niet ondermaats. Met acht rekenkernen en bijgestaan door 4GB werkgeheugen kom je nog een heel eind. Met 64GB opslagruimte zit je standaard niet heel ruim, maar zoals je hierboven al kon lezen is dat probleem eenvoudig op te lossen met een microSD-kaartje. Verder zitten er alle dingen op de Cat die je van een moderne smartphone mag verwachten.

Er zijn een aantal dingen aan de hardware die we bijzonder waarderen. De meest opvallende daarvan is de vingerafdrukscanner achterop. Die miste nog bij het high-end model van Cat, de Cat S61. Dat maakte dat je de telefoon toch minder makkelijk ontgrendelde, want een vingerafdrukscanner werkt snel én intuïtief. Het stevige beeldscherm met Gorilla Glass is een ander onderdeel van de hardware (letterlijk hard) waar je elke dag weer plezier van hebt.

Het maakt de Cat S52 de ideale hardware voor als je graag buiten bezig bent. Je wil dan toch niet al te lang op je telefoon bezig zijn, maar wel dat hij het altijd onder alle omstandigheden doet. Hij doet het bovendien lang want de batterij in de Cat houdt het aardig lang vol. Zeker als je het toestel niet al te frequent gebruikt hou je het gemakkelijk twee dagen vol. Dat is ook een voordeel van de iets minder krachtige hardware; die gebruikt niet zoveel stroom. De telefoon veel gebruiken buitenshuis heeft wel een enigszins negatief effect op de accu, omdat de helderheid van het scherm dan vaak maximaal moet staan om het scherm nog af te lezen. Dat kost uiteraard stroom.

Software

Op de Cat S52 draait een vrij sobere versie van Android 9 Pie. We durven niet te zeggen of er nog een update naar Android 10 aan zit te komen maar wel dat de hardware in dit geval prima met de software overweg kan. Er zitten geen onnodige tierlantijnen aan de Cat en dat houdt het systeem lekker vlot. Uit de doos komt er ook niet een sloot aan onnodige software mee, die je eerst allemaal moet installeren. Dat wil overigens niet zeggen dat Cat helemaal niks meelevert, zeer zeker niet.

Op het homescreen vind je standaard een snelkoppeling genaamd 'Toolbox'. Daarin staan alle apps die de gemiddelde agrariër/bouwvakker/timmerman/deelnemer aan 'Help Mijn Man Is Klusser' nodig kan hebben. Het is een sympathieke toevoeging en tevens een soepele manier om direct meerwaarde te bieden voor mensen die over het algemeen een Cat-telefoon aan zullen schaffen. De meeste van deze apps zijn uiteraard ook in de Google Play Store te vinden, die ook op het toestel zit.

Verder blinkt de software vooral uit in het niet uitblinken. Het is allemaal erg sober. Je krijgt in het begin van het gebruik niet gelijk zesduizend vragen op je afgevuurd over mogelijke instelingen en nieuwe features. Dat is bij smartphones van Huawei, Samsung en LG wel anders. In plaats daarvan wacht de Cat gewoon af wat je er mee gaat doen, en dat is het dan. Prettig.

Camera

Achterop de Cat S52 zit een enkele camera. Die beschikt over een weinig indrukwekkende 12 megapixel. Het is een klassieke smartphone-camera. Bij aardig licht weet hij best prima foto's te maken, maar bij mindere belichting holt de kwaliteit achteruit. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van hoe de camera presteert.

Bij de eerste paar foto's valt goed te zien dat de Cat S52 heel aardig in staat is een scherpe, kleurechte foto te maken. Bij een beetje bewolking en/of beweging, zoals bij de foto van de drie huizen naast elkaar, is het resultaat gelijk een stuk minder indrukwekkend. Ben je een fanatiek amateurfotograaf, dan kan je de Cat S52 wellicht het beste overslaan. Wil je af en toe ergens een foto van maken? Dat kan prima met de Cat, zolang je geen al te flitsende resultaten verwacht.

Prijs/kwaliteit

De Cat S52 is een vrij uniek product. Er zijn genoeg echt stevige telefoons maar die zijn vaak niet tevens smartphone. Deze toestellen zijn wel net zo stevig als de Cat S52 maar bieden niet de sloot aan functies die je bij een moderne smartphone krijgt. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen slimme toughphones zijn, maar ze zijn wel dungezaaid. Ter vergelijking nemen we ook een toestel dat eenzelfde prijs heeft als de Cat S52 maar niet de bijkomende stevigheidsaspecten.

Een logische concurrent komt uit de stallen van RugGear. De RG850 is in alle opzichten een stevige smartphone te noemen. Het toestel is voorzien van Android, heeft een Qualcomm-chipset aan boord en is stof- en waterdicht. Bovendien is het nog valbestendig ook, net als de Cat. Er zijn ook een aantal verschillen. Omdat de specificaties van de RG850 een stukje minder indrukwekkend zijn, is de prijs ook significant lager. Ook betreft het hier een ietwat gedateerd toestel, dus je werkt wel met een wat oudere versie van Android.

Geef je vrijwel hetzelfde bedrag uit aan een telefoon maar besluit je niet een toughphone maar een normale smartphone te kopen, dan kom je uit bij de tamelijk excellente LG G8s ThinQ. Dat toestel is net als de Cat S52 waterdicht maar heeft uiteraard niet de stevigheid van laatstgenoemde. Wel beschikt de G8s over flink vlottere hardware en uiteraard wat betere camera's. Tegelijkertijd is de LG ook ongeveer 40 euro goedkoper. Investeer die 40 euro in een superstevig hoesje en je hebt misschien wel dezelfde stevigheid die de Cat biedt, alleen dan niet ingebouwd in de telefoon.

Een belangrijke concurrent voor de Cat S52 komt echter uit eigen stal. We hebben het dan over de indrukwekkende Cat S60. Dat toestel heeft alle stevigheid die je je maar kan wensen en bovendien nog een aantal andere trucjes in huis. Zo zit er een warmtezoekende camera in de S60. Het is wel een flink ouder toestel, dus Android is niet bepaald up-to-date en echt snel is de S60 ook niet. Je hebt echter wel net iets meer features die sommige mogelijke klanten zeer kunnen waarderen.

Conclusie

De Cat S52 is een indrukwekkend toestel. Het combineert een aantal zaken die we niet vaak in een telefoon gecombineerd zien. We hebben het dan natuurlijk over de behoorlijke stevigheid en de vlotte hardware die de Cat S52 kenmerken. Eerst even wat over die stevigheid. Het is fijn eindelijk een telefoon te testen die een klunzige eigenaar overleeft. Het laten vallen van de Cat S52 is geen enkel probleem, waar je hem ook laat vallen. Is dat in een plas modder, in de vijver of in de wc, het is simpelweg een kwestie van oppakken en gaan. Al zouden we het toestel in dat laatste geval wel even grondig afspoelen, maar dat terzijde.

Tegelijkertijd brengt Cat met de S52 een smartphone in omstandheden waar smartphones normaliter niet lang overleven. Ga je een week kamperen en hiken in de Zwitserse Alpen, dan is de kans dat je Cat S52 dat overleeft veel groter dan wanneer je een glimmende iPhone 11 meeneemt. Soit, met die laatste maak je wel mooiere foto's maar daar heb je niks aan als het ding in duizend stukken uiteen spat als je hem uit je handen laat glippen op Mont Tendre.

Toch hebben we ook wel wat aan te merken op de Cat S52. Het is dan wel een smartphone, maar we hadden het wel kunnen waarderen als Cat er iets vlottere hardware in had gemonteerd. Ook vinden we het prijspunt optimistisch; je kan voor hetzelfde of zelfs iets minder geld ook een erg vlotte smartphone kopen en het bedrag dat je bespaart investeren in een hoesje van hoge kwaliteit. Daarmee krijg je misschien niet de stevigheid die de Cat etaleert, maar benader je het wel een stuk meer. Bovendien kan je dat hoesje dan eraf halen als je terug bent uit Zwitserland en loop je niet de rest van de tijd met een halve baksteen in je broekzak.

Al met al is de Cat S52 dus wel een goede smartphone, maar is hij wel redelijk gericht op een select publiek. Ben je een enorme kluns, dan is dit misschien de telefoon voor jou. Heb je een actief beroep waarbij je veel in de buitenlucht bezig bent maar wil je wel alle geneugten van een moderne smartphone in je broekzak? Ook dan kunnen we je de Cat S52 van harte aanraden. Voor de gemiddelde consument lijkt het echter net niet helemaal de ideale propositie, vanwege eerder genoemde argumenten.

+ Overleeft een atoomramp

+ Vingerafdrukscanner is fijne toevoeging

+ Batterij gaat lekker lang mee

+ Hadden we al gezegd dat'ie stevig is?

- Niet goedkoop

- Camera valt wat tegen