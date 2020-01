LG G8X ThinQ Dual Screen review

De LG G8X ThinQ Dual Screen is een opmerkelijk toestel. Het is voorzien van twee schermen. Hoe werkt dat in de praktijk? Moet je dit toestel aanschaffen? Deze en andere vragen beantwoorden we in deze uitgebreide review.

Let op onze woorden: opvouwbare toestellen gaan het helemaal worden in 2020. En is de LG G8X ThinQ dan de vonk die de brand start waarmee alle traditionele vormfactors teloor gaan? De toekomst zal het moeten uitwijzen, maar dat de G8X vernieuwend is, dat staat als een paal boven water. In deze review gaan we uitputtend bespreken wat nou exact de voor- en nadelen van dit toestel zijn, en of je er eentje moet gaan halen. We kijken daarbij uiteraard uitgebreid naar de toegevoegde waarde van het extra scherm, maar zullen de G8X ThinQ Dual Screen ook op de wat meer tradionele eigenschappen van een smartphone beoordelen, zoals camerakwaliteit en software.

We staan ook even apart stil bij wat de twee schermen betekenen voor je dagelijkse gebruik. We hebben de telefoon een maandje of twee gebruikt en kunnen inmiddels een aardig oordeel vellen over de gebruikersvriendelijkheid, de toegevoegde waarde en ook de nadelen van het hebben van twee schermen. Omdat we dat niet allemaal onder het kopje Beeldscherm willen proppen, hebben we daarvoor een extra stuk ingevoegd. Desalniettemin beginnen we bij het belangrijkste onderdeel van deze telefoon: het beeldscherm. Of beter gezegd, de beeldschermen.

Beeldscherm

De LG G8X ThinQ heeft als je hem uit de doos haalt slechts een enkel scherm. Dat er meer aankomt zie je echter op het moment dat je de doos krijgt, want het tweede scherm is in dezelfde verpakking gevat, in een apart doosje. De schermen zijn identiek aan elkaar, met als enige verschil dat het tweede scherm natuurlijk veel dunner aanvoelt omdat er niet nog een hele telefoon achter zit. Beide schermen zijn echter gewoon 6.39 inch groot en komen met een kleine inkeping. Het enige verschil is dat er bij het tweede scherm geen camera in de inkeping gemonteerd zit, wat vanwege de dikte van het paneel waarschijnlijk ook niet had gepast.

De resolutie van de schermen is niet enorm, maar zeker voldoende. Ze krijgen een Full HD+-resolutie mee, wat neerkomt op 2340 bij 1080 pixels. De techniek is oled, en dat is maar goed ook. Twee stroomslurpende lcd-schermen was geen feest geweest voor de batterijduur. Extra bonus is de kleurkwaliteit en het contrast, die bij oled altijd op orde zijn. Absoluut geen straf om naar te kijken, deze schermen dus.

Design

Een daverend applaus zal het design van de LG G8X niet gaan opleveren. Dat geklap is voorbehouden aan de vernieuwende Galaxy Fold en Huawei Mate X, die daadwerkelijk vouwbare schermen hebben. Of nou ja, klappen kan je met de G8X ook, dichtklappen welteverstaan. Het design doet natuurlijk weinig denken aan de klaptelefoons van weleer maar desalniettemin kan je de LG heerlijk dichtklakken na een voltooid telefoongesprek of een verzonden WhatsApp-bericht. Overigens is het design er wel zodanig op ingericht dat je ook prima kan bellen terwijl het toestel is dichtgeklapt.

Wat dat betreft straalt er wel van de G8X ThinQ af dat er over het ontwerp lang is nagedacht. Er zitten een aantal handigheden in die het dagelijks gebruik handig maken, maar daarover meer in het kopje dat rept over het Dual Screen. Als telefoon zelf, zonder het tweede scherm eraan, is de G8X opvallend doorsnee. Het is een glazen plak met fijne afgeronde randen rondom. Geen camerabobbel aan de achterkant, maar wel een 3,5mm koptelefoonaansluiting aan de onderzijde. Dat zijn designkeuzes van LG die ons persoonlijk wel bevallen.

Dual Screen

Hardwarematig is de LG G8x eigenlijk een normale telefoon met een tamelijk heftig accessoire. Bij aanschaf krijg je dat er altijd bij en het toestel is ook niet los aan te schaffen. Het toestel schuift in het hoesje dat het tweede scherm daarnaast ook nog is en werkt via usb-c. Aan de onderkant is echter niet wederom een usb-c aansluiting te vinden maar in plaats daarvan is er een propriëtaire magnetische aansluiting die nog het meest wegheeft van de eerste generatie Magsafe-adapters. Van LG krijg je uiteraard een verloopstukje, naar usb-c, alsook een snellader die lekker vlot laden ondersteunt. Heb je dat verloopstukje niet bij je, zal je dus op usb-c aangewezen zijn. Of draadloos laden, want dat ondersteunt de G8x ook.

Het schanier is stevig en werkt bovendien erg fijn. Je kan de LG openklappen, en het toestel in de boekvorm gebruiken. Wil je echter met twee duimen op het toetsenbord typen, dan kan je het scherm ook helemaal naar de achterkant doorklappen. Het tweede scherm gaat dan helemaal uit en je gebruikt dan alleen het hoofdscherm. Op die manier kan je telefoneren, al kan dat zoals we al eerder vemeldden ook met het toestel dichtgeklapt; er zit een spleet in het tweede scherm zodat het geluid ongehinderd vanaf de speaker je oorschelp kan bereiken. Een ander bijkomend voordeel van het schanier is dat het vrijwel onmogelijk is de telefoon op de fiets met 1 hand te gebruiken; goed voor de verkeersveiligheid!

Een nadeel van het dubbele scherm is overigens wel dat het formaat van de telefoon tamelijk dramatisch toeneemt. Qua hoogte en breedte is het al geen enorm feest, maar de vrij forse dikte deed ons het meest denken aan de omvangrijke Cat S61. In je broekzak past het in principe prima, maar dan heb je wel flinke zakken nodig. En echt comfortabel zit het dan ook niet. Bewaar je je telefoon altijd in een tas, dan is het wat minder van belang.

Softwarematig is echter de meeste winst geboekt bij het gebruik van het tweede scherm. Alles wat je op het ene scherm kan, kan ook op het andere scherm. Daarmee is écht multitasken op Android nu echt een feit. Links je volledige schermvullende agenda en rechts het groepsgesprek waarin je een datum probeert te prikken voor dat vriendenweekend met die ene persoon die nooit kan. Links op WhatsApp je Feyenoord-gezinde vrienden plagen terwijl je op het andere scherm ziet dat Ajax wéér heeft gescoord. Op het linkerscherm naar je favoriete YouTuber kijken terwijl je rechts nu.nl/achterklap open hebt. Met de G8X ThinQ Dual Screen kan het.

Wil je een app liever op het andere scherm hebben? Veeg met drie vingers de app eenvoudig van het ene naar het andere scherm. Uiteraard kan je op beide schermen ook snelkoppelingen plaatsen naar apps die dan ook op dát scherm openen. Je kan zelfs instellen dat een app automatisch opent op het tweede scherm, op het moment dat je het toestel ontgrendelt. Wij hadden op een gegeven moment daar WhatsApp standaard staan. Mega-handig.

Daar houdt het echter niet op. Het toetsenbord heeft ook een flinke douw gekregen van LG en geeft het dubbele scherm daarmee nog een extra dimensie. Met een eenvoudige toets boven het toetsenbord kan je namelijk snel een screenshot nemen van het andere scherm en die gelijk doorsturen. In een verhitte discussie open je dus eenvoudig op het andere scherm Wikipedia en screenshot je de pagina waarop staat dat dik-diks echt een soort hert zijn.

Helemaal fijn is het wanneer je lange teksten moet typen. Je draait de LG een kwartslag en drukt op de knop die het toetsenbord naar het onderste scherm verplaatst. Op het bovenste scherm heb je nu alle ruimte om te lezen wat je aan het schrijven bent terwijl het onderste scherm wordt gevuld door een toetsenbord met enorm grote toetsen. Het is nog net iets te klein om je typecursus van de middelbare school volledig tot zijn recht te doen komen, maar sneller gaat het met dit toetsenbord hoe dan ook.

Hardware

De LG G8x ThinQ Dual Screen wordt aangedreven door een behoorlijk vlotte Qualcomm Snapdragon 855-chipset. Die is krachtig genoeg om ook twee apps op twee verschillende schermen aan te sturen want je merkt geen enkele hapering op het linkerscherm als je op het rechter met iets intensiefs bezig bent. Grafisch is het ook geen probleem; de G8X speelt moeiteloos twee video's in Full HD af tegelijkertijd. Een spelletje op het ene scherm doen terwijl je op de andere een video kijkt? Geen enkel probleem.

Verder zit er alles qua hardware op de G8X wat je maar van een moderne smartphone kan wensen. Wat dat betreft lever je weinig comfort in. Draadloos laden wordt ondersteund, NFC zit erop en alle andere belangrijke zaken zoals 5GHz-wifi en 4G op alle mogelijke frequenties zijn aanwezig. Helaas ontbreekt 5G, maar dat houdt de telefoon wel scherp geprijsd en het accuverbruik binnen de perken.

Wat het batterijverbruik betreft, daar waren we vooraf een beetje bezorgd over. Het zijn immers twee schermen, wat natuurlijk zeker zijn weerslag heeft op het verbruik. Wat dat betreft waren we eigenlijk blij verrast. Het is prima mogelijk om met de G8X een dag door te komen. Twee dagen is nog een beetje een uitdaging, maar we vinden het an sich best een prestatie dat het toestel het met twee schermen zo lang uithoudt. Wat ook helpt is dat LG standaard een snellader meelevert, dus opladen gaat ook redelijk vlot.

Software

Zoals we al onder het kopje aangaande het Dual Screen schreven, is er nogal wat specifieke software toegevoegd aan Android door LG. Daarmee wordt de gebruikersvriendelijkheid van de telefoon flink verbeterd, maar in de basis draait er natuurlijk gewoon Android op. Android 9 om precies te zijn, en onze verwachting is dat een update (gezien de vele aanpassingen van LG) wel even op zich zal laten wachten. Het zou immers ook zonde zijn als alle handigheidjes met een update naar Android 10 zouden verdwijnen.

Qua apps is LG redelijk in lijn gebleven met wat het levert op de LG G8s ThinQ. Je krijgt een aantal handige apps, en ook een aantal apps die er wat ons betreft niet op hadden gehoeven. Android is verder slechts licht aangepast, al heeft het de menustructuur van de instellingen wel enigszins veranderd. Met de aanpassingen van LG kunnen wij in de praktijk prima leven.

Camera

Op de achterkant van de LG G8x zit een tweetal camera's. Dat is eentje minder dan achterop de G8s, die verder vrijwel hetzelfde is als de G8x. Bij de G8x heeft LG de zoomlens achterwege gelaten, om zodoende de prijs van het toestel te kunnen drukken. De groothoek is wel gebleven en daar zijn we blij mee, want daarmee kan je echt leuke foto's maken. De 'reguliere' camera is ook geen straf. Deze is voorzien van een maximale resolutie van 12 megapixel. Het maken van foto's en video's met de G8x is daarmee absoluut geen straf. Hieronder vind je een aantal voorbeeldofoto's.

Video's schieten met de G8x kan natuurlijk ook. Dat gaat met dezelfde resolutie, maar aangezien de beeldschermen zijn voorzien van een Full HD-resolutie is het wat ons betreft het handigst om ook in die resolutie te filmen. Dat gaat best soepel, zoals je uit het onderstaande beeld kan zien.

Prijs/kwaliteitverhouding

Op moment van schrijven kost de LG G8X ThinQ om en nabij de 800 euro. Daarmee is het absoluut geen goedkope telefoon, maar je krijgt er dus wel twee schermen bij. Als je dat meeneemt en kijkt naar de prijs van andere vouwbare toestellen, is dat juist nog relatief goedkoop. De Galaxy Fold kan je direct bij Samsung bestellen voor iets meer dan 2000 euro. De Huawei Mate X is in Nederland niet te krijgen. Het toestel vergelijken is dus lastig, aangezien er weinig vergelijkingsmateriaal is. Daarom vergelijken we de G8X met de variant zonder vouwbaar scherm (de G8s), de Galaxy Fold en de OnePlus 7T Pro, als alternatief voor de G8X als je ongeveer hetzelfde geld uitgeeft.

Beginnend met de LG G8S ThinQ, daarmee krijg je eigenlijk een vrijwel identieke telefoon, op dat tweede scherm na. De software is vrijwel identiek, de hardware iets minder. Zo krijg je bij de G8S een extra camera achterop en zijn de verhoudingen van het toestel iets anders. De toestellen zijn desalniettemin qua specificaties redelijk vergelijkbaar. Het grote verschil zit in de prijs. Omdat de G8s niet komt met een extra scherm, kost hij fors minder. Wil je alles wat de G8X te bieden heeft maar hoef je geen extra scherm, dan is de G8S een meer dan uitstekend alternatief.

Wil je wel veel schermoppervlak, dan is je enige andere optie de Samsung Galaxy Fold. Dat toestel kan je bij Samsung zelf aanschaffen voor iets meer dan 2000 euro. Voor dat geld kan je bijna drie LG G8X-toestellen aanschaffen. Verschil is wel dat er geen rand tussen de twee schermen zit; de Fold heeft aan de binnenzijde een groot aaneengesloten scherm. De vraag of je dat de meerprijs waard vindt, kan je het beste zelf beantwoorden.

Voor het geld dat je neertelt voor de G8X kan je natuurlijk de variant zonder tweede scherm kopen en veel geld besparen. Maar wat voor toestel krijg je als je het budget voor de G8X aanwendt voor een toestel met maar 1 scherm? In dat geval kom je waarschijnlijk uit bij iets als de OnePlus 7T Pro. Dat is een van de beste Android-telefoons die er op dit moment te krijgen is. Je krijgt weliswaar 1 scherm, maar dat heeft dan wel een superieure resolutie en verversingssnelheid. De chipset in het toestel is ook moderner, en de camera beter. Geen tweede scherm dus, maar verder streeft de 7T Pro de G8X op alle fronten voorbij.

Conclusie

De LG G8X ThinQ Dual Screen is een markant toestel. Het is een beetje de tussenstap tussen de huidige vormfactor (de G8S) en wat door velen wordt omschreven als de vormfactor van de toekomst, met de Galaxy Fold. Het zou een makkelijk verwijt zijn om te zeggen dat de telefoon daardoor hinkt op twee gedachten. Dat zou miskennen wat de G8X eigenlijk is, namelijk een geinige innovatie die daadwerkelijk poogt iets toe te voegen wat betreft gebruikerservaring. De kern van de vraag of dit een goede aanschaf is, is natuurlijk of die toevoeging geslaagd is.

Wat dat betreft is het niet makkelijk een antwoord te geven, want het is zowel ja als nee. Ja, het is handig om twee schermen te hebben en ja, de manier waarop LG het inkleedt is allebehalve slecht. Zeker na een tijdje gebruiken merk je dat de LG G8X echt wat toevoegt aan je dagelijkse smartphone-gebruik. Sommige zaken zijn nou eenmaal makkelijker als je meer scherm hebt. Dat probleem weet de G8X vrij goed op te lossen.

Tegelijkertijd zijn er ook een aantal negatieve punten te bedenken. Zo is het toestel wel erg groot geworden. Dat is niet alleen onhandig wanneer je het toestel niet gebruikt en moet opbergen, maar ook als je het gebruikt. Bedienen met 1 hand zit er in de meeste gevallen gewoon niet in. Dat is jammer, want waar het functionaliteit en gebruiksgemak aan de ene kant toevoegt met het tweede scherm, neemt het die ook weer af aan de andere kant door het grotere formaat.

Al met al vinden we de G8X ThinQ Dual Screen een handige telefoon, die wel zo zijn beperkingen kent. Het toestel is zeker een uitkomst als je vaak tussen apps aan het wisselen bent of langere teksten op je telefoon moet typen. Of de LG daarmee voor jou geschikt is, hangt dus af van de manier waarop je je smartphone placht te gebruiken. De telefoon is niet voor iedereen geschikt, maar ook zeker niet voor niemand.

+ Twee schermen, tweemaal zoveel lol

+ Vlotte hardware aan boord

+ Software erg op orde

- Flink apparaat

- Geen zacht prijsje