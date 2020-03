Nokia 6.2 review

Nokia zet sinds de wederopstanding stevig door met het uitbrengen van smartphones. De Nokia 6.2 is één van de strijders die door het Finse HMD Global wordt ingezet om in het middensegment te vechten.

Nokia blijft maar smartphones uitbrengen. Je gaat je haast afvragen of het Finse bedrijf HMD Global wel genoeg tijd heeft om bij ieder toestel iets moois neer te zetten. In deze review kijken we niet naar alle Nokia-smartphones maar wel naar de Nokia 6.2. Op papier is het toestel een keurige smartphone, maar in deze review kijken we verder dan papiertjes. We gaan de Nokia 6.2 eens goed aan de tand voelen. Van Nokia verwachten we een aantal dingen die ook in de Nokia 6.2 terugkomen. Dan hebben we het over een eigenzinnig ontwerp en Android One. Wat we daarmee bedoelen lees je hieronder.

Design

Hoewel de Nokia 6.2 vrij veel te bieden heeft, willen we even goed stilstaan bij het ontwerp van de Nokia 6.2. Het toestel is strak ontworpen met een aluminium behuizing die tussen twee glasplaten in zit. De versie die wij hebben getest is zwart en daarmee is de aluminium behuizing ook zwart gemaakt. Dit zorgt ervoor dat het toestel er zeer elegant uitziet. Normaal zou de camerabult op de achterkant misschien een beetje afleiden van het ontwerp maar in het geval van de Nokia 6.2 voegt het daadwerkelijk iets toe.

Wat misschien een beetje verwarrend is bij het eerste gebruik is dat er aan de rechterkant een vergrendeltoets zit terwijl het even lijkt alsof deze links zit. De knop aan de linkerkant van de Nokia 6.2 is de Google Assistent-knop. Rechts dus de vergrendeltoets met daarboven de volumeknoppen. Achterop vinden we een vingerafdrukscanner onder de camerabult en onderop zit een usb-c-oplaadpoort. Op de bovenkant van het toestel komen we nog een hoofdtelefoonaansluiting en dat vinden we fijn, dat is namelijk geen vanzelfsprekendheid meer.

Beeldscherm

Veruit de meeste smartphone-gebruikers kijken gedurende de dag het meest naar hun scherm, in plaats van naar de achterkant. Best belangrijk is het dus hoe het scherm eruit ziet en functioneert. De Nokia 6.2 heeft geen 6,2 inch beeldscherm, maar een 6,3 inch display. Dat scherm werkt met IPS LCD-technologie en dat betekent dat je het scherm ook in de felle zon kunt aflezen, mits het scherm op de hoogste helderheid wordt ingesteld. Doordat het om een IPS LCD-paneel gaat zijn ook de kijkhoeken goed.

Aan de bovenkant van het scherm zit een kleine inkeping. Dit is waar de selfiecamera inmiddels al een tijdje wordt geplaatst door fabrikanten. Je verliest hiermee een heel klein beetje scherm, waardoor het niet helemaal rechthoekig is. Bij het scrollen door je tijdlijn merk je hier niet veel van doordat de inkeping net zo ver naar beneden komt als de notificatiebalk. Bij het spelen van games of afspelen van filmpjes mis je een klein beetje van het scherm, al kun je er ook voor kiezen om de filmpjes minder groot af te spelen.

Hardware en accu

Wat hardware betreft kun je het een stuk slechter treffen dan de Nokia 6.2. In het hart van deze smartphone draait een Qualcomm Snapdragon 636. De kans is groot dat je deze processor niet kent, simpelweg omdat vrij weinig mensen een smartphone zoeken op basis van de processor. Deze chip levert keurige prestaties tegen een relatief zuinig verbruik. Dat wil zeggen dat je best even kan doen met de accu, waarover later meer. De Nokia 6.2 is uitgerust met 4GB werkgeheugen en dat lijkt misschien niet veel als je toestellen voorbij ziet komen met 8- of 12GB werkgeheugen, maar de praktische werkelijkheid is dat je het verschil niet echt zal merken.

De Nokia 6.2 is meer dan vlot in het gebruik en je zult niet gauw het idee hebben dat je smartphone traag is. Als je heftige games speelt of 24/7 op social media te vinden bent zul je trouwens wel merken dat je accu wat sneller leeg gaat. Dat is natuurlijk niet zo gek maar wanneer je het toestel standby houdt, dus wel aan maar vergrendeld, valt ons op dat het toestel het erg lang volhoudt. De accu heeft een capaciteit van 3500 mAh en dat zouden we omschrijven als een mooi gemiddelde in de smartphonemarkt. Daarmee hou je het met doorsnee gebruik makkelijk een dag vol en met een beetje zuinigheid kun je er prima twee dagen mee vooruit.

Software

Wat software betreft kunnen we hier hetzelfde schrijven als bij elke andere Nokia-smartphone die eind 2019 is gepresenteerd. Ieder toestel is namelijk uitgerust met Android 9.0 Pie en de beveiligingsupdates kun je maandelijks verwachten. Deze toestellen, zoals bijvoorbeeld de Nokia 7.2 maken allemaal deel uit van het Android One-programma. Dat wil zeggen dat de toestellen 3 jaar lang worden voorzien van beveiliginsupdates en ook nog eens twee grote systeemupdates mogen ontvangen. Je kunt met de Nokia 6.2 dus best een tijdje vooruit. Na die periode is het toestel nog prima te gebruiken, je hoeft alleen geen updates meer te verwachten. Dat wil overigens niet zeggen dat je geen updates meer ontvangt, het zou alleen zomaar kunnen dat het ophoudt.

Op de Nokia 6.2 staat niet al teveel traditionele bloatware geïnstalleerd. Geen gare games of reis-apps bedoelen we dan. Er staan echter wel, niet geheel verbazingwekkend, vrij veel Google-apps op het toestel vooraf geïnstalleerd. Dan hebben we het niet alleen over apps als Gmail en Google Photo's, maar ook over Google's Podcast-app en een app om je Google One-abonnement te beheren. Naar onze smaak is dat iets te veel reclame voor de zoekgigant. Na ongeveer een week met het toestel rond te hebben gelopen vroeg de Nokia 6.2 overigens ook of we het toestel aan vrienden zouden aanraden. Dat doen we graag, maar het ontvangen van een enquête op je smartphone voelt een beetje vies.

Camera

Voor veel Nederlanders is de camera een belangrijk onderdeel van een smartphone. Dat is ook heel begrijpelijk gezien we er zo aan gewend zijn om ieder moment vast te kunnen leggen. Gelukkig is de Nokia 6.2 voorzien van een prima camera-setup. De Nokia 6.2 heeft zoals gezegd een stevige bult op de achterkant. We zijn erg blij dat deze bult zich in het midden van de achterkant bevindt en niet aan de linker of rechterkant. Zo blijft het toestel vlak liggen wanneer je het op tafel legt. Maar laten we het vooral over de camera's hebben.

Het gaat aan de achterkant om drie camera's. Van die drie is er één de zogeheten hoofdcamera. Daarmee worden standaard de foto's en filmpjes genomen, tenzij er een andere modus wordt geselecteerd. In het geval van de Nokia 6.2 is die hoofdcamera een 16-megapixelcamera. Het aantal megapixels zegt niet alles over een camera, maar het is wel een belangrijke indicator. De camera van de Nokia 6.2 stelt ons niet teleur, zeker niet na de hulp van de 8-megapixelgroothoekcamera. Daarmee maak je keurige foto's van bijvoorbeeld grote groepen.

Dan kun je ook nog filmpjes schieten met de Nokia 6.2, zoals het een smartphone betaamt. Dat kan in 1080p en met 30 beelden per seconde. Dat zal niet voor iedereen iets betekenen maar het houdt dat je in Full HD-resolutie kunt filmen. Dat gebeurt dat wel zonder al teveel poespas. De beeldstabilisatie is electronisch en dat werkt simpelweg niet zo goed als optisch. Desalniettemin film je met de Nokia 6.2 met speels gemak leuke beelden. De kwaliteit is niet briljant maar kan er goed mee door, zeker wanneer je de filmpjes eigenlijk alleen deelt met vrienden en familie om op de telefoon af te spelen.

Prijs-kwaliteitverhouding

De Nokia 6.2 is natuurlijk niet de enige smartphone is deze prijscategorie. Sterker nog, dit prijspunt is misschien wel voorzien van de ruimste keuze. Dat betekent dus dat de Nokia 6.2 flink wat concurrentie heeft. We zetten een aantal toestellen naast de Nokia 6.2 om te kijken hoe het toestel zich plaatst tussen deze tegenstand. Je wil namelijk wel weten wat er allemaal beschikbaar is voordat je een knoop gaat doorhakken.

De eerste tegenkandidaat is een geduchte tegenstander. De Motorola Moto G8 Power heeft, zoals de naam doet vermoeden, een boel power in huis om het toestel aan te houden. De G8 Power heeft een flinke accu aan boord met maar liefst 5000 mAh capaciteit. Daarnaast mag de processor er ook zeker wezen. Wat camera's betreft is de G8 Power redelijk te vergelijken met de Nokia 6.2, dus het is vooral een kwestie van voorkeur.

De Oppo A9 (2020) heeft alles in zich om het jaar 2020 goed door te komen. Nogal logisch wanneer het jaartal in de naam staat. De A9 (2020) heeft een groot scherm met een wat lagere resolutie. Het nadeel hiervan is dat je wat scherpte mist, maar het voordeel is dat het toestel langer meegaat. De A9 (2020) heeft echter ook een accu met een capaciteit van 5000 mAh, dus je kunt bijzonder lang door je feeds scrollen met dit toestel.

Tot slot bespreken we de Xiaomi Mi A3. De Mi A3 heeft net als de Oppo A9 (2020) een HD+ resolutie. De Mi A3 heeft een 48-megapixelsensor waarmee het toestel mooie plaatjes schiet en scherp filmt. Je kunt vrijwel alles met dit toestel, behalve je High Definition-content op het toestel zelf terugkijken. De selfiecamera van de Mi A3 is er een met 32 megapixels, je zult er dus altijd scherp opstaan met dit toestel.

Conclusie

De Nokia 6.2 is bovenal een mooie smartphone. Ondanks de betaalbare prijs voelt het toestel stevig aan en ziet het er ook nog elegant uit. De combinatie van een glanzende achterkant met een matte behuizing komt goed uit de verf. Dat de camerabult op de achterkant in het midden van het toestel zit is ook prettig, daardoor kun je het toestel op tafel leggen zonder gewiebel. Op het besturingssysteem van de Nokia 6.2 is weinig aan te merken, zeker gezien het toestel onderdeel uitmaakt van het Android One-programma.

Qua hardware is de Nokia 6.2 geen krachtpatser, maar valt het ook zeker niet tegen. Wanneer je het toestel gebruikt waarvoor het gemaakt is, zul je weinig issues tegenkomen. Pas wanneer je het toestel harder op zijn staart trapt merk je een paar remblokken. Al met al krijg je flink wat smartphone voor je euro's, en dat in een mooi pakketje.

+ Elegant design

+ Voordelig

+ Keurige accu

- Niet al te krachtig

- Dikke randen om het scherm