Honor 9X Review

Honor is inmiddels een vaste naam in Nederland. Niet geheel verbazingwekkend gezsien de constante stroom prijsvechters op de Nederlandse markt. Met de Honor 9X doet het Chinese bedrijf nog een gooi en in deze review kijken we hoe hoog de ogen zijn.

We horen in Nederland steeds vaker de naam 'Honor'. Dat is niet zo gek wanneer een fabrikant aan de lopende band nieuwe toestellen uitbrengt. Honor brengt al haar toestellen uit met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Dat kan Honor goed doen doordat het een dochteronderneming is van Huawei, daardoor hoeven er geen R&D-kosten te worden gemaakt. Ook pakt Honor de marketing van haar producten op een guerilla-wijze aan via online-reclame's in plaats van grote televisiecampagnes.

De Honor 9X heeft net als alle Honor-toestellen een boel te bieden voor de prijs onder aan de streep. Dat wil zeggen, gebaseerd op de informatie op papier heeft de Honor 9X een mooi aanbod. We zullen in deze review papier met de praktijk vergelijken en eens goed gaan kijken wat we uit de Honor 9X kunnen halen. Is de Honor 9X hét smartphone-cadeau voor de aankomende kerst?

Design

Het ontwerp van een smartphone vormt samen met het beeldscherm de meest bekeken onderdelen van een smartphone. Het is niet onbelangrijk hoe een smartphone eruitziet, vandaar dat we er eens goed naar gaan kijken. Wat opvalt is dat er aan de voorkant geen camera te vinden is. Dat lijkt een gekke zet in een tijd waarin selfies steeds belangrijker zijn. Niet gevreesd, er is een camera voor selfies, maar daar komen we later op terug. Het voordeel van deze situatie is dat de voorkant van de Honor 9X volledig scherm is; geen gekke regendruppels of extra randen.

Aan de achterkant is de Honor 9X voorzien van een stoer motief, Door de manier waarop Honor de achterzijde heeft ontworpen is er een grote 'X' te zien op de achterkant. Dit is niet altijd goed zichtbaar, maar wanneer je het ziet is het een stoere look. Midden op de achterkant zit een vingerafdruk op een fijne hoogte voor de wijsvinger. Ook vinden we drie camera's in de hoek. Onderop het toestel zitten een usb-c-poort en een hoofdtelefoonaansluiting.

Beeldscherm

Zoals gezegd vormt het beeldscherm van een smartphone een belangrijk onderdeel van hoe we een smartphone ervaren. Via het scherm komt de informatie immers naar de gebruiker toe. Wat dat betreft is de Honor 9X rijkelijk bedeeld. Het formaat is 6,59 inch van hoek tot hoek. Binnen die 6,59 inch bevinden zich 1080 bij 2340 pixels om een FHD+-resolutie te vormen. Het scherm maakt gebruik van IPS-LCD techniek, dat is wat minder zuinig en geeft minder diepe kleuren dan oled, maar gezien de prijs van de Honor 9X kunnen we dat ook niet verwachten.

Ondanks dat het scherm van de Honor 9X geen oled-paneel is, geeft het kleuren alsnog mooi weer. Daarnaast is het ook van belang dat het scherm een beetje fel kan worden. Dat is helaas niet in iedere situatie genoeg. Wanneer het scherm op 100% helderheid ingesteld staat is het onder veruit de meeste omstandigheden af te lezen. Dat lukt helaas niet altijd wanneer de zon volop schijnt. Toch zul je over het algemeen genoeg met het beeldscherm kunnen zien, zij het met een beetje moeite.

Hardware en Accu

Een smartphone kan niet zoveel zonder een processor en een accu. Ook het werkgeheugen is uiteraard van belang. Qua processor is de Honor 9X uitgerust met een Kirin 810-chip van Chinese makelij. De processor is gemaakt door Huawei, het moederbedrijf van Honor. De Kirin 810 is een meer dan capabele processor zonder al teveel toeters en bellen. Het rekenwerk gaat niet bliksemsnel, maar wel meer dan snel genoeg voor apps als FaceBook, WhatsApp of Instagram. De processor wordt bijgestaan door 4GB werkgeheugen; ruim voldoende om fanatiek te multitasken.

Het is natuurlijk ook van belang dat de Honor 9X de lichten aan kan houden. Vandaar dat het toestel is voorzien van een flinke accu. De accu van de Honor 9X heeft een capaciteit van maar liefst 4000 mAh. Dat zegt lang niet iedereen iets en dat is ook niet zo vreemd. 4000 mAh is meer dan genoeg power voor de gemiddelde gebruiker om het een dag vol te houden. Vaak hou je het zelfs bijna twee dagen vol wanneer je het een beetje rustig aan doet.

Software

Dat de Honor 9X redelijke hardware heeft zegt nog niet alles over de gebruikservaring van de smartphone. Een belangrijk deel van de ervaring komt van de software. Op de Honor 9X draait Android 9.0 Pie met daaroverheen Honors eigen EmotionUI. Of eigenlijk Huaweis EmotionUI. In dit geval is het versie 9.0, gelijk aan de Android versie. Het besturingssysteem heeft in principe alle toeters en bellen die je van een smartphone verwacht, en dan nog wat meer. Zo is bijvoorbeeld Honors Party Mode op het toestel geïnstalleerd. Daarmee kun je met meerdere Honor-toestellen gezamenlijk een heuze muziekinstallatie opzetten. Ideaal voor op een feestje.

Het toestel is het moment van schrijven voorzien van Google's Augustus-beveiligingsupdate. Officieel komt een update 'wanneer dat nodig is'. De verwachting is dat het toestel de eerste twee jaar na lancering ongeveer eens per kwartaal een beveiligingsupdate zal krijgen. Of de Honor 9X een update naar Android 10 mag verwachten is de vraag. Doorgaans is dat echter niet het geval bij de wat voordeligere smartphones.

Camera

Dan zijn we inmiddels belandt bij één van de grootste pluspunten van de Honor 9X; de camera. Eigenlijk moeten we zeggen camera's omdat er niet alleen drie camera's op de achterkant zitten, er zit er nog één verscholen in de behuizing van de Honor 9X. Zoals gezegd zie je de camera niet direct, maar wanneer je de selfiecamera nodig zult hebben, is deze er voor je. Zodra je in de camera-app de selfiecamera oproept schuift deze uit de behuizing omhoog. Dat is best een stoer trucje om ervoor te zorgen dat je het hele beeldscherm kan blijven gebruiken. Het gaat om een 16-megapixelcamera die keurige selfies schiet.

De drie camera's achterop doen echter het zware werk qua fotografie. Het gaat om een 48-, 8- en een 2-megapixelcamera. Die laatste camera wordt niet echt gebruikt om foto's te maken, maar dient puur als dieptesensor. De 8-megapixelcamera heeft een ultragroothoeklens om op een mooie manier landschappen op beeld te vangen en groepsfoto's te nemen. De hoofdschieter is een 48-megapixelcamera.

Dat klinkt heel heftig, maar deze sensor maakt foto's van 12 megapixels. Daarin wordt wel meer detail gevangen. De foto's komen goed uit de bus, zelfs in situaties met wat minder licht. Honors camera-app is in staat om scenes te herkennen waarbij de camera bepaalde aspecten van de foto aanpast om mooiere beelden te vangen. Mocht je dit niet zien zitten, dan is dit ook eenvoudig uit te schakelen.

Filmen kan natuurlijk ook met de Honor 9X. Jammer genoeg niet ik 4K, maar wel in 1080p, of Full HD, en wel met 60 beelden per seconde. 60 beelden per seconde zorgt voor soepele opnames maar toch moet je het toestel goed stilhouden. Hoewel er sprake is van beeldstabilisatie werkt deze niet altijd even goed. Verder is ons opgevallen dat er bij 60 fps wat probleempjes opdoken met het scherpstellen. Bij 30 beelden per seconde was dit euvel niet aanwezig. Het zou kunnen dat dit in een toekomstige update nog wordt rechtgetrokken.

Prijs-kwaliteitverhouding

De Honor 9X is natuurlijk niet de enige smartphone en ook zeker niet het enige toestel met een aantrekkelijke prijs. Reden te meer om een aantal toestellen naast de 9X te zetten om een vergelijking te maken. De grootste pluspunten van de Honor 9X zijn zoals aangegeven de camera en de prijs. We kiezen dus een drietal toestellen uit die met dezelfde voordelen komen.

De eerste concurrent die we naast de Honor 9X zetten is eveneens een toestel van Chinese makelij. De Xiaomi Mi A3 is uitgerust met dezelfde 48-megapixelcamera als de Honor 9X. Ook al zitten er zeker verschillen in de software die de twee fabrikanten gebruiken, de resultaten liggen erg dicht bij elkaar. Bij de Mi A3 krijg je een 'schone' Android-ervaring doordat het toestel deel uitmaakt van het Android One-programma. Wel is het scherm van de 9X een stukje groter.

Samsung is uiteraard een grote naam in smartphoneland. Naast de S- en Note-toestellen maakt het bedrijf ook budgettoestellen als de Galaxy A30s. De A30s is wat handzamer dan de 9X en ook 20% lichter. Toch is het scherm van de Galaxy A30s niet heel veel kleiner dan dat van de Honor 9X. De resolutie bij de A30s is wel ietsje lager al maakt de A30s weer gebruik van een Super AMOLED-paneel. Dat geeft diepe kleuren weer en is ook een tikje zuiniger.

Tot slot is er de Motorola Moto G8 Plus. Een hele mond vol, maar gelukkig hoef je de naam van je smartphone niet vaak uit te spreken. De Motorola Moto G8 Plus heeft dezelfde hoofdcamera als de Honor 9X, maar het toaal bij de G8 Plus ligt met 4 camera's achterop hoger dan bij de Honor 9X. Die extra camera is een Time-of-Flight camera die ervoor zorgt dat het scherpstellen met de G8 Plus snel en nauwkeurig gebeurt.

Conclusie

De Honor 9X is een smartphone die er goed uitziet en fijn in de hand ligt. Het 'X'-patroon op de achterkant is stoer genoeg om op te vallen, maar ingetogen genoeg om het niet te overdrijven. Doordat de camera zich in de behuizing bevindt in plaats van op de voorkant is er mooi de ruimte voor een volledig en ongestoord scherm van 6,59 inch. Dat is flink, maar zo voelt het niet. De processor in het toestel is niet de allersnelste, maar zeker ook niet langzaam. De 9X krijgt zijn taken gedaan.

Qua camera's heeft de Honor 9X niet veel te klagen. Bij minder licht zou het toestel iets nauwkeuriger kunnen scherpstellen en ook bij het filmen met 60 beelden per seconde zou dat iets stabieler mogen zijn. Wellicht dat dit met een toekomstige update nog wordt bijgewerkt. Over de accu hebben we niets te klagen; de krachtbron laadt ook snel op mocht het toch nodig zijn. Tot slot is de software-skin iets persoonlijks dat in onze ogen ietsje anders had mogen zijn.

+ Camera prestaties

+ Scherp scherm

+ Lange accuduur

- EmotionUI-skin

- Updatebeleid