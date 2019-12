LG Q60 review

De LG Q60 is een goedkoop toestel. Maar is het ook een goed toestel? In deze uitgebreide review bespreken we de ins en outs van deze budgettopper. Hoeveel telefoon krijg je voor minder dan 200 euro?

Als je veel geld uit wil geven aan een smartphone, dan is de keuze reuze. Je kan een telefoon kopen met zes camera's, een enorme batterij die vijf dagen meegaat of eentje met loeisnelle hardware zodat je nooit een seconde moet wachten. Voor veel mensen is het aanschaffen van een telefoon echter een praktische overweging, waar ook vooral belangrijk is hoeveel geld je moet neertellen voor een toestel. We blijven tenslotte Nederlanders.

De LG Q60 springt overduidelijk in dat gat, met een aanschafprijs op moment van schrijven van deze review van zo'n 140 euro. Dat is sowieso geen geld voor een smartphone, maar LG weet wel een heel aantrekkelijk plaatje te schetsen met de Q60. In deze review gaan we kijken hoeveel waar je krijgt voor je geld. Daarbij kijken we naar de kwaliteit van het beeldscherm, hoe de driedubbele camera achterop presteert, hoelang de batterij het volhoudt en of de software fijn werkt.

Beeldscherm

Op de LG Q60 zit een 6.26 inch beeldscherm met Full HD+-resolutie. Zowel de boven- als onderkant van het scherm zit vrij dicht tegen de randen van de behuizing aan, gelukkig. Alleen bovenaan vinden we een kleine druppelvormige notch, die de frontcamera herbergt. De gebruikte schermtechnologie is LCD, wat betekent dat de maximale helderheid uitstekend is maar dat de kleurkwaliteit niet echt van hetzelfde niveau is als bij een OLED-scherm. Iets wat we bij deze prijscategorie ook niet bepaald mogen verwachten.

Hardware

De hardware van de Q60 is niet het snelste dat er momenteel op de markt is. De in de LG aanwezige Helio P22 is echter van voldoende kwaliteit om prima mee te werken. Haperingen zijn niet echt aan de orde op de Q60, al duurt alles natuurlijk wel wat langer dan bij de nieuwste Snapdragon. Met 64GB aan geheugen is het overigens prima toeven, zeker in dit segment. Het geheugen is ook nog uit te breiden met een microSD-kaartje, maar de meeste gebruikers zullen dat niet nodig hebben. Enthousiaste fotografen of mensen met een uitgebreide muziekbibliotheek kunnen we wel aanraden in zo'n kaartje te investeren, want 64GB krijg je na enige tijd wel vol.

Verder is de hardware van de Q60 aardig compleet; er mist niks dat we bij een moderne smartphone normaalgesproken zouden verwachten. Een vingerafdrukscanner op de achterkant, GPS en wifi, zelfs NFC ontbreekt niet op de Q60. Het toestel heeft zelfs een Google Assistant-knop op de zijkant. Dat had van ons dan weer niet gehoeven, maar gelukkig kan de knop zo worden ingesteld dat hij een actie onderneemt die jij zelf wil, ook als die actie geen actie is. Een ander klein minpunt wellicht is de aanwezige micro-usb poort. Dat had wat ons betreft inmiddels best een usb-c poort mogen zijn. Het is echter begirjpelijk dat LG daar voor dit prijspeil niet voor kiest.

Batterij

De LG Q60 gaat makkelijk een hele dag mee op een batterijlading. Als je een beetje zuing omspringt met het toestel, door het weinig te gebruiken, haal je twee dagen ook nog. Daarmee was de Q60 een prettige verrassing. De 3500 mAh sterke batterij helpt zeker bij het behalen van deze cijfers. Het is wel jammer dat het opladen nog steeds gaat via een micro-usb aansluiting. Het is inmiddels 2019, een usb-c aansluiting is wat ons betreft de enige juiste keuze nu.

Software

Wat software betreft heeft LG weinig verrassingen voor ons in petto. Op de LG Q60 krijg je dezelfde versie van Android 9 Pie die je op elke andere LG-smartphone krijgt. Dat betekent dat je een flink aantal extra apps hebt, een soms wat kinderlijk aandoende software-skin en een vlot werkend systeem. Hoewel de aanpassingen vooral van cosmetische aard zijn, heeft de software geen negatieve impact op de snelheid van het toestel, want die is prima op orde. Ook zijn we na een uitgebreide testsessie van de LG G8s ThinQ inmiddels gewend aan LG's interpretatie van Android, die over het algemeen best aardig is.

Op een update hoef je in dit segment waarschijnlijk niet te rekenen. Je zit dus opgescheept met Android 9, maar dat is zoals we hierboven al vermelden, absoluut geen straf. Beveiligingsupdates krijg je wel, dus onveilig hoef je je ook niet te voelen. Tenslotte kan je natuurlijk de functionaliteit van de Q60 uitbreiden met het enorme assortiment aan apps dat via de Google Play Store beschikbaar is.

Camera

Aan de achterkant van de LG Q60 zitten drie camera's. Dat kan wellicht de indruk wekken dat LG ook voor deze middenklasser heeft gekozen voor een opzet met een normale camera, een breedhoek en een telelens. Helaas, dat is niet het geval. De breedhoek en de normale camera zijn aanwezig, in respectievelijk een 5 megapixel en 16 megapixel sensor. De telelens ontbreekt. In plaats daarvan wordt de derde sensor (die slechts over 2 megapixel beschikt) niet actief gebruikt, maar als manier om scherptediepte-effecten in de portretmodus van de normale camera te bewerkstelligen.

Hoe is de kwaliteit van de camera dan? Tsja, die is prima, maar niet heel erg verheffend. In perfecte omstandigheden weet de Q60 best parels te produceren, maar zodra het een beetje meer een uitdaging wordt, zakt de camera nogal door het ijs. Met wat tegenlicht, diffuus licht of weinig licht, is het worstelen met de Q60. Dat zien we wel meer bij toestellen in deze prijscategorie, dus erg verrassend is dat niet. De hoop die we koesterden toen we de drie camera's achterop het toestel zagen zitten, was desalniettemin snel verdampt. Zelfs de belichting in een onregelmatig verlicht trappenhuis bleek teveel voor de automatische modus.

Filmen kan ook met de LG Q60. Dat treft dezelfde manco's als de fotocamera, maar dan in bewegend beeld. Je kan filmen in Full HD; 4K wordt niet ondersteund. Heel zinvol lijkt dat ook niet, gezien de resolutie van het scherm. Het is helaas niet mogelijk met meer dan 30 frames per seconde te filmen, wat gepassioneerde filmers ook niet als muziek in de oren zal klinken. Het zijn de beperkingen die horen bij een toestel uit deze prijsklasse.

Prijs/kwaliteitverhouding

Veel geld kost de LG Q60 niet. Vreemd genoeg is het toestel sinds we begonnen met het schrijven van deze review wel ietwat gestegen. Waar het toestel eerst nog 120 euro kostte bij een enkele aanbieder, was hij in aanloop naar Black Friday opeens 145 euro. Dat is op moment van schrijven alweer gezakt naar 130 euro, maar goed de prijzen vergelijken bij dit toestel loont. Dan rest nog de vraag: wat krijg je voor dat geld nog meer als je op zoek bent naar een smartphone?

De meest voor de hand liggende concurrent is misschien wel de Motorola Moto E6 Play. Dat toestel kost 100 euro en biedt, net als de LG Q60, enorm veel waar voor zijn geld. Bij de Motorola is dat vooral gaan zitten in een strak, sober design met prima hardware en dito software. Je levert qua hardware voor deze prijs wel op een aantal dingen in, zoals opslagruimte en cameraprestaties. Ook is het toestel zelf, en daarmee ook de batterij, wel een stukje kleiner, al hoeft dat niet altijd een nadeel te zijn.

Uit China komt de concurrentie in de vorm van de Honor 9X. Dat toestel heeft vrijwel gelijkwaardige specificaties als de LG Q60. Het scherm is een klein beetje groter, krijgt een iets betere resolutie mee en de hoofdcamera heeft wat meer megapixel. De prijs van de Honor 9X ligt wel een fractie hoger dan bij LG, maar daar krijg je dus eerdergenoemde zaken voor terug. Het is de vloek van deze prijscategorie; met een kleine extra investering krijg je al snel een aardige verbetering.

Die verbetering manifesteert zich echter niet altijd op hardware-gebied. De Nokia 6.2 komt qua specificaties zo goed als geheel overeen met de LG Q60, maar de software van de Nokia is dat juist niet. Nokia werkt met een behoorlijk kale Android, en krijgt bovendien vlot updates naar nieuwe versies. De prijs van dit toestel ligt wel ietwat boven die van de Q60, maar daar krijg je dus vooral een soepeler werkende software voor terug, en niet zozeer een hardwarematig voordeel.

Conclusie

Als je de LG Q60 voor het eerst in je handen hebt, en je moet een instinctieve waardeschatting maken, kom je vrijwel nooit uit op het bedrag dat de Q60 daadwerkelijk kost. Dat is een compliment voor de prijs/kwaliteitverhouding die LG hier te berde brengt. Behalve die prijs/kwaliteitverhouding gaan er nog een paar andere dingen goed bij de Q60, maar het is geen verhaal zonder minpunten. Voor het negatieve gedeelte van deze review gaan we naar de camera.

Die is eigenlijk behoorlijk teleurstellend. Zeker, bij deze prijs mogen we geen topcamera verwachten, maar met een drietal camera's achterop hadden we toch iets meer verwacht. Feit blijft dat de Q60 ongeveer in lijn presteert met andere telefoons in zijn prijscategorie. Dat is an sich geen minpunt, maar onze verwachtingen waren bij het zien van de camera-opstelling toch hoger.

Er zijn ook een aantal onderdelen waar de LG onze verwachtingen juist overtreft. Zo vinden we de bouwkwaliteit van het toestel, het flinke scherm aan de voorkant en de rest van de aanwezige hardware erg prettig. De vlot werkende vingerafdrukscanner aan de achterkant draagt duidelijk bij aan het kwaliteitsgevoel. De Q60 is een uitstekend functionerende smartphone, die bovendien aardig compleet is. Voor de camera hoef je deze telefoon niet te kopen, maar de rest heeft LG dik in orde. En dat voor een uitstekende prijs, niet te vergeten!

+ Prijs is erg scherp

+ Fijn scherm, vlotte hardware

+ Ziet er premium uit

- Camera valt wat tegen

- Nog steeds micro-usb