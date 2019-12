Motorola One Zoom review

Ben je toe aan een telefoon met meerdere camera's? Misschien zelfs één met vier camera's? De Motorola One Zoom is zo een smartphone. In deze review nemen we het toestel eens goed onder de loep.

Het maken van foto's en filmpjes is de gewoonste zaak van de wereld geworden met de komst van smartphones die voorzien zijn van kanjers van camera's. Al een paar jaar worden smartphones ook uitgerust met meerdere camera's. Motorola gooit een duit in het zakje met de Motorola One Zoom; een smartphone die voorzien is van maar liefst 4 cameralenzen op de achterkant. Iedere lens vervult een andere functie, maar uit de naam van het toestel valt al af te leiden dat fotograferen centraal staat bij deze smartphone.

Toch is de Motorola One Zoom meer dan alleen een camera. In deze review kijken we naar het toestel als geheel, dus ook naar de camera-kwaliteiten. De bult achterop de Motorola One Zoom geeft aan dat Motorola haar best heeft gedaan om het toestel niet alleen eigenzinnig te ontwerpen, maar écht een eigen identiteit te geven. We bespreken en bekijken het toestel vanuit alle richtingen om te kijken wat je onder aan de streep overhoudt.

Design

Zoals al aangegeven heet de Motorola One Zoom een eigenzinnig uiterlijk. Aan de voorkant van het toestel valt dat niet zo op. Van voren is het toestel veelal scherm met een paar zwarte randen daaromheen. Aan de rechterkant van het toestel vinden wel alle knoppen die op het toestel plaats hebben gekregen. Dat zijn de vergrendeltoets en de volumetoetsen. Op het eerste oog lijken de knoppen wat een de hoge kant te zitten, maar zolang je rechtshandig bent valt dat in de praktijk best mee.

Onderop het toestel vinden we een usb-c-aansluiting en een hoofdtelefoonaansluiting, waarvan we blij zijn dat er nog smartphones zijn die dat hebben. Dat klinkt tot nu toe allemaal redelijk gebruikelijk, maar dan komen we bij de achterkant van het toestel. Daar zit een redelijk forse en rechthoekige bult. In die bult vinden we de vier camera's van het toestel, waar we het later meer over zullen hebben. Onder de camera's maar nog wel op de bult zit een meldingsled in de vorm van het Motorola-logo, een leuk detail en stiekem ook erg handig. Het is even wennen, maar wij vinden het toestel er in ieder geval goed uitzien.

Beeldscherm

Het beeldscherm van de Motorola One Zoom is redelijk doorsnee, en tegelijkertijd best bijzonder. Doorsnee zijn de selfie-notch aan de bovenkant en de hoeveelheid pixels. De Full HD+-resolutie van het oled-paneel is er een die we vaker tegenkomen, maar daar is niets mis mee. Het is fijn om bij een scherm met een 6,4 inch diagonaal een hoge resolutie te hebben. Verder zorgt het oled-paneel ervoor dat kleuren diep worden weergegeven doordat pixels zichzelf helemaal uit kunnen schakelen, in tegenstelling tot lcd-displays.

Dat het scherm van oled gebruik maakt is al een bijzonder tintje, maar wat het pas echt apart maakt is de vingerafdrukscanner. Misschien is al wel opgevallen in het stuk hierboven dat we die nog niet hebben genoemd, twerijl je dat wel mag verwachten bij een smartphone in deze prijscategorie. De vingerafdrukscanner bevindt zich namelijk achter het beeldscherm. Je kunt je duim, of welke andere vinger dan ook, op het scherm houden om met je vingerafdruk het toestel te ontgrendelen. Dat hebben we vaker gezien als we eerlijk zijn, maar niet vaak bij deze prijs.

Hardware en accu

Een smartphone kan prima functioneren zonder camera's, hoofdtelefoonaansluiting of tegenwoordig zelfs zonder usb-poort. Nou heeft de Motorola One Zoom dat allemaal, maar de aanwezigheid van de processor is niet optioneel. Nou heeft de One Zoom gelukkig een keurige processor die zorgt dat alles blijft tikken. De Snapdragon 675-processor is een uitstekende chip die goed scoort qua energieverbruik en ook qua prestaties. Het is uiteraard niet de allersnelste processor, maar voor deze prijscategorie is de processor uitstekend.

De processor wordt geholpen door 4GB werkgeheugen om ervoor te zorgen dat je lekker kunt multitasken op het grote scherm. De processor helpt ook bij het verwerken van de foto's en filmpjes, gelukkig dus maar dat de One Zoom daar helemaal klaar voor is. Verder heb je minimaal 128GB opslaggeheugen in de One Zoom. Dat lijkt giga-veel, maar als je de camera's flink gaat gebruiken kan dat geheugen zo vollopen, zeker gezien het besturingssysteem en al je apps ook nog flink wat ruimte in beslag kunnen nemen. Mocht het niet genoeg zijn dan kun je het altijd uitbreiden met een microSD-geheugenkaart.

Het is natuurlijk ook wel prettig wanneer je smartphone het een beetje vol kan houden. Van belang is het dan ook dat je een flinke accu hebt. Dat zit bij de Motorola One Zoom wel goed. De accu, met een capaciteit van 4000 mAh, houdt een dagje fanatiek fotograferen prima vol. Wanneer je een beetje rustig aan doet met het toestel kun je er met gemak twee dagen uithalen. Daarbij komt het zuinige oled-beeldscherm overigens ook van pas.

Software

Wat software betreft is de Motorola One Zoom prima uitgerust. Gek genoeg maakt de Motorola One Zoom echter geen onderdeel uit van het Android One-programma, iets wat bij eigenlijk alle andere Motorola One-toestellen het geval is. Dat wil niet zeggen dat de software op de Zoom slecht is, maar hij wordt niet zo vaak bijgewerkt als de naam misschien doet vermoeden. Het toestel loopt op Android 9.0 Pie en krijgt in de toekomst updates "wanneer dat nodig wordt geacht", binnen een beperkte termijn.

Met Android 9.0 Pie kunnen we echter nog prima uit de voeten, zeker gezien de nette Motorola userinterface. Motorola heeft doorgaans op haar toestellen zonder Android One ook een prettige skin en dat is bij de One Zoom niet anders. Er zit weinig franje aan het uiterlijk van het besturingssysteem en ook in de menu's is alles gestroomlijnd. Wat dat betreft staat de software vrij dicht bij Google's eigen skin. Weinig op aan te merken dus.

Camera

Dan zijn we na alle voorgerechten aangekomen bij het hoofdgerecht van deze review. Bij een smartphone met vier camera's is er vaak meer om naar te kijken dan alleen die camera's. Wanneer een toestel echter een fotografieterm in de naam heeft staan, dan staan we wat langer stil bij de camera van het toestel. Eerst het technische gedeelte. De One Zoom heeft een 48-megapixelhoofdcamera die foto's van 12 megapixels schiet via Quad Bayer technologie. Daarbij worden van vier opgevangen pixels één superpixel gevormd om zo tot beter detail en betere belichting te komen.

Naast de hoofdknaller heeft de One Zoom ook een 16-, een 8- en een 5-megapixelcamera op de achterkant zitten. De 16-megapixelschieter dient als ultragroothoekcamera, de 5-megapixelcamera is aanwezig om dienst te doen als dieptesensor zodat er scherp en snel kan worden scherpgesteld. Dan hebben we alleen nog de 8-megapixeltelelens over aan de achterkant. Deze biedt een 3X optische zoom met beeldstabilisatie, niet alleen handig voor het maken van close-up foto's dus. Op de voorkant zit een 25-megapixelselfiecamera die prima werk levert.

De echte vraag bij een camera-centrische smartphone is natuurlijk hoe de foto's uit de bus komen. Het antwoord daarop is wat genuanceerder dan in één woord te vangen is vanwege de verschillende camera's. De hoofdcamera maakt scherpe foto's die gevuld zijn met kleur, ook bij wat minder licht. De telelens doet het op 3X zoom keurig, behalve wanneer het ietsje donkerder is, dan komt er een beetje een waas over de foto heen. Niet per se storend, maar dat hadden we graag iets anders gezien. De groothoek maakt leuke foto's maar wel met duidelijk minder scherpte dan de 48-megapixelhoofdcamera.

Foto's maken is leuk, maar wat nou als je liever filmt? Dan kun je ook bij de One Zoom aankloppen. Je kunt filmen in 4K met 30 beelden per seconde met de One Zoom. Bij het filmen staat de beeldstabilisatie standaard aan. Daarbij worden de randen van wat de camera ziet een beetje afgesneden zodat de camerasoftware een extra soepele opname kan maken. Tijdens het filmen in de camera-app ziet het er soms misschien nog wel wat schokkerig uit, maar wanneer je de filmpjes terugkijkt werkt de stabilisatie prima.

Prijs-kwaliteitverhouding

Als je op zoek bent naar een nieuwe telefoon dan zul je vast weten dat de Motorola One Zoom niet de enige smartphone is die binnen dit prijsbereik valt. Gezien de gemiddelde Nederlander anderhalf jaar met een smartphone rondloopt, is het wel prettig om eens te kijken wat er allemaal is. Nu zijn er teveel telefoons om ze allemaal erbij te pakken in deze review, maar we hebben een aantal kanshebbers naast de One Zoom gezet.

Als eerste tegenkandidaat is er de Nokia 7.2. De Nokia 7.2 heeft dezelfde hoofdcamera als de One Zoom, al heeft de Zoom nog wat meer lenzen om mee te helpen. De Nokia 7.2 draait echter wél mee met het Android One-programma en is daarmee verzekerd van 3 jaar beveiligingsupdates en twee grote updates van het besturingssysteem. Verder heeft de Nokia 7.2 een iets kleiner scherm dat gebruik maakt van lcd-technologie. Dat betekent dat het scherm iets meer stroom verbruikt maar wel feller kan.

De tweede tegenoptie is wat anders dan je misschien zou verwachten in dit rijtje. De Fairphone 3 heeft vergelijkbare prestaties maar wel een kleiner scherm en wat minder camera's. De Fairphone heeft een andere insteek dan de meeste smartphones. Het idee achter de Fairphone is dat je flink wat jaren met het toestel vooruit kunt. Nagenoeg ieder onderdeel is te vervangen met instructies van Fairphone zelf. Hiermee probeert Fairphone de hoeveelheid electronisch afval in de wereld te verminderen.

Tot slot is er de Xiaomi Mi 9. Xiaomi is in Nederland een wat minder bekend merk, maar daardoor niet minder interessant. De Mi 9 is wat lichter voor je portemonnee maar levert betere prestaties. De processor is vlotter dan die in de One Zoom en de Mi 9 beschikt eveneens over een oled-paneel van bijna 6,4 inch. De 128GB aan opslaggeheugen in de Mi 9 kan niet worden uitgebreid de Mi 9 heeft een camera minder dan de One Zoom, al zullen de camera's van de Mi 9 niet tegenvallen.

Conclusie

De Motorola One Zoom heeft een prima camera. Je kunt in principe je compactcamera thuis laten wanneer je op vakantie zolang je je Motorola One Zoom meeneemt. Toch begrijpen we het ook wanneer je toch nog een losse comaera inpakt. Om de camera heen heeft Motorola een keurige smartphone gebouwd; de software is strak en schoon en de hardware is uiterst geschikt voor dit toestel.

Met de Motorola One Zoom haal je een smartphone in huis waar je een flinke tijd mee voorruit kunt. Van de ruime hoeveelheid opslaggeheugen tot het scherpe beeldscherm met diepe kleuren. Hoewel het jammer is dat de Motorola One Zoom geen onderdeel uitmaakt van het Android One-programma, ook al hoort het toestel wel bij de One-toestellen van Motorola. Wat we nog even willen benadrukken is dat de One Zoom er zeer goed uitziet.

+ Camera kwaliteit

+ Oogstrelend design

+ Strak scherm

- Geen Android One

- Beetje beefy