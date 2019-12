Sony Xperia 1 review

Sony is opnieuw begonnen met de benamingen van haar toestellen. De eerste kanjer in de nieuwe lijn heet de Xperia 1. In vergelijking met de vorige topper zijn er echter meer veranderingen geweest dan alleen de naam. We zijn met de nieuwe joker uit Japan aan de slag gegaan.

Een smartphonefabrikant die doorzet is Sony, de Japanse monoliet blijft stevig doorgaan met de ontwikkeling en productie van smartphones. Waar Sony eerder bekend stond om de innovatie die bij ieder toestel naar voren kwam, is dat in de laatste jaren een beetje weggezakt. Hoewel Sony wel de eigenzinnige, strakke ontwerptaal wist te behouden, bleef de vernieuwing een beetje uit. Of er met de Xperia 1 weer een nieuw vonkje is afgegeven gaan we ontdekken in deze review.

Op papier geven we de Xperia 1 een goede kans om ons te imponeren. Of dat in de praktijk lukt is altijd nog maar de vraag. Het toestel heeft een paar aspecten die we bij andere fabrikanten niet tegenkomen. Of dat een voordeel is voor Sony moet blijken. Het toestel schept in ieder geval hoge verwachtingen, net zo hoog als het beeldscherm.

Design

Wat het ontwerp van de Xperia 1 betreft is er wat vreemds aan de hand. Het toestel is in het geheel wat langer, maar niet breder geworden. Zoals we eerder zagen bij bijvoorbeeld de Xperia 10 is Sony helemaal overgestapt op het nog langere beeldscherm. De Xperia 1 heeft een scherm met een 21:9-beeldverhouding. Dat wil zeggen dat het scherm dezelfde breedte en lengte verhoudingen heeft als een bioscoopscherm. Door dat scherm is het toestel in verhouding wat langer dan andere smartphones, maar niet onhandig.

Zoals we van Sony gewend zijn heeft het toestel mooie rondingen en daardoor ligt het fijn in de hand. Wat gelukkig weer terug is bij deze Xperia 1 is een toets die aan de camera is toegewezen. Xperia-toestellen zijn haast altijd voorzien van een extra toets waarmee de camera kon worden gestart die daarna als sluitertoets fungeert. Daarnaast zitten er aan de rechterkant nog een vergrendeltoets, vingerafdrukscanner en twee volumetoetsen.

Aan de bovenkant zit niets, en aan de onderkant worden onze grote angsten bevestigd. Hoewel de Xperia 1 niet de eerste Sony is zonder 3,5mm-aansluiting hoopten we stiekem dat de Xperia 1 nog aan die wens kon voldoen. Wat we wel aantreffen aan de onderkant is een usb-c-poort waarmee het toestel snel kan worden opgeladen. Ook kun je via die poort met een verloopje alsnog je hoofdtelefoon aansluiten.

Display

Waar Sony het lang vol heeft gehouden met lcd-displays, is de Xperia 1 voorzien van een mooi 6,5 inch oled-paneel. Oled heeft als beeldschermtechnologie een paar grote voordelen ten opzichte van lcd. Zo gaan de pixels bijvoorbeeld helemaal uit wanneer ze een zwarte "kleur" moeten weergeven. Dat geeft de kleuren een bepaalde diepte en maakt vooral zwart tot "echt" zwart. Een ander voordeel is dat het flink wat stroom bespaart doordat pixels uberhaupt niet aan hoeven te gaan. Het scherm is trouwens een 4K-display, dat maakt series kijken een uiterst prettige bezigheid.

Dat het beeldscherm een andere beeldverhouding heeft is eventjes wennen, maar niet heel lang. Wanneer je nog een smartphone gewend bent met een 16:9-beeldverhouding is de sprong misschien wel wat groter dan wanneer je een 18:9-display dagelijks voor je hebt. Het scherm geeft kleuren mooi weer en het is ook vanuit alle hoeken goed te zien. Dat laatste wil zeggen dat je prettig met iemand anders samen een filmpje of wat foto's kunt bekijken zonder het toestel steeds te hoeven draaien.

Hardware en accu

Het kloppende, of tikkende, hart van de Xperia 1 is de Snapdragon 855. Een loeisnelle processor die is geklokt op 2,84GHz. Dat is dan wel de maximale snelheid die één kern heeft maar het belangrijkste is dat je er niets van merkt als gebruiker. Dat wil zeggen dat het toestel eigenlijk veel sneller is dan je door zult hebben. Apps openen zich snel en de menu's reageren heel vlot. Naast de processor heeft het toestel uiteraard ook werkgeheugen. De Xperia 1 is uitgerust met 6GB RAM om mee te multitasken. Meer dan genoeg lijkt ons.

Zoals eerder vermeld is het scherm van de Xperia 1 een oled-display. Dat bespaart kostbare procentjes die je aan het eind van de dag weleens nodig kunt hebben. De accu van de Xperia 1 heeft een capaciteit van 3330 mAh. Daarmee is de accu net zo groot als die van de Xperia XZ3, de voorganger van de Xperia 1. Door de processor en de energiezuinige software kun je het daar best een tijdje mee volhouden. Tijdens onze testperiode hadden we aan het einde van de dag nog ongeveer 30% procent over.

Software

Wat betreft software scoort Sony nagenoeg altijd goed. Helaas wordt er wel wat bloatware meegeleverd. Zo is het toestel standaard uitgerust met een Fortnite Installer, via die app kun je Fortnite dus installeren, en verder heb je er niet zo veel aan. Je kunt deze installer niet verwijderen, maar wel uitschakelen. Datzelfde gaat op voor Facebook. Wanneer je dat uit de weg hebt is de interface van Sony prettig in de omgang. Menu's zijn overzichtelijk en het toestel is goed te personaliseren.

De Xperia 1 draait op Android 9 Pie en krijgt in ieder geval een update naar Android 10 en over beveiligingsupdates hoef je je ook geen zorgen te maken. Verder heeft Sony ook een paar leuke en handige apps toegevoegd niet misschien technisch gezien bloatware zijn, maar waar we geen klachten over hebben. Zo is het toestel weer uitgerust met de 3D Creator waarmee je van gezichten en voorwerpen 3D-scans kunt maken die rechtstreeks naar de 3D printer kunnen. Ook heeft de Xperia 1 een Cinema Pro-app waarmee je vrij professioneel videocontent kunt opnemen. Erg handig wanneer je een content creator bent.

Camera

Wat het aantal camera's betreft heeft Sony de enkele lens nu definitief losgelaten. Jaren hield Sony vast aan het gebruik van een enkele camera op de achterkant van het toestel maar bij de Xperia 1 zijn het er drie. Alle drie de lenzen hebben een sensor erachter liggen van 12 megapixels. De lenzen zelf zijn echter nog wel verschillend van elkaar. Het gaat hier om een standaardlens, een groothoeklens en een telelens met twee maal zoom.

Het resultaat is bij Sony doorgaans een beetje twijfelachtig. Sony maakt camera's van hoge kwaliteit, voor zowel smartphones als voor echte camera's. Bij de eigen toestellen is het echter van wisselend succes. Bij de Xperia 1 is het overigens hartstikke raak. De camera maakt heldere foto's zonder al teveel ruis en het zoomen gaat uitstekend. De groothoeklens geeft helaas wel een fors fisheye-effect. Dat wil zeggen dat het beeld wordt vervormd. Over het geheel zijn de fto's van keurige kwaliteit.

Wat filmen betreft is Sony ook een stapje verder gegaan. Naast dat je in de standaard camera-app gewoon kan filmen in 4K tot 60 beelden per seconde, heeft Sony nog een camera-app toegevoegd. De app heeft een professionele uitstraling en wanneer je het een-en-ander van cinematografie weet kun je hele mooie beelden vangen met de Xperia 1. Handmatige focus, bestandsformaat en stabiel beeld zijn slechts een paar van de camera-bonussen die de Xperia 1 heeft.

Prijs-kwaliteitverhouding

Hoe prettig de Xperia 1 ook is, het is natuurlijk niet de enige smartphone. Naast de Xperia 1 is er nog een flinke markt te ontdekken. We hebben een aantal smartphones naast de Xperia 1 gezet om te kijken waar de voor en nadelen van deze toestellen liggen. Aan de hand van de komende alinea's kun je dan een keuze maken. Mocht je nog vragen hebben dan kunnen we deze altijd voor je beantwoorden.

Als eerste concurrent is er de onbekroonde keizer van de Android-wereld. De Samsung Galaxy S10 is van alle gemakken voorzien en zal je in nagenoeg alle aspecten bijhouden. De processor is, net als die van de Xperia 1, razendsnel. De camera van de Galaxy S10 is misschien wel iets beter dan die van de Xperia 1, maar de Xperia 1 heeft geen gat in het scherm zitten. Qua prijs komen ze op het moment van schrijven erg dicht bij elkaar.

De volgende kanshebber is nu nog ietsje duurder dan de Xperia 1, maar de twee zullen steeds dichter bij elkaar komen. De Google Pixel 4 wordt uit de doos geleverd met Android 10 en volgens menigeen is de versie van Android op de Pixel-toestellen zoals Android bedoeld is. Het scherm van de Pixel 4 is kleiner en wat minder scherp, maar dat laatste merk je haast niet op dit formaat. De Xperia 1 en de Pixel 4 draaien op dezelfde processor en beschikken over evenveel werkgeheugen. Wel is de camera van de Pixel 4 wat beter.

Aan de andere kant van de software-muur bevindt zich de Apple iPhone 11. Dit toestel is eveneens iets duurder dan de Xperia 1, maar je krijgt wel wat voor dat verschil. Een ijzersterke camera, razendsnelle A13 Bionic-processor en een beeldschoon scherm. Wanneer je van ANdroid af komt dan is het wel even wennen aan het iOS-besturingssysteem van de iPhone. Toch helpt Apple je goed mee bij het aanpassen.

Conclusie

Het meest sprekende aan de Xperia 1 is het beeldscherm, dat is haarscherp en door de oled-technologie zijn de kleuren ook mooi diep. Het is even wennen aan de lengte van het scherm, maar eenmaal gewend werkt het zeer prettig. Nog een voordeel van dat scherm is dat er geen gat in het beeld zit, zelfs geen kleine notch voor de selfiecamera. Die camera is, net als de camera's op de achterkant, goed in wat deze doet. De vingerafdrukscanner aan de zijkant van het toestel zit prettig voor de duim, maar niet wanneer je linkshandig bent.

De processor is loeisnel en je zult echt veel moeite moeten doen om deze bij te houden. Standaard krijg je ook genoeg opslaggeheugen bij de Xperia 1, maar mocht je meer nodig hebben dan kun je altijd uitbreiden. Iets wat niet bij ieder toestel het geval is. Met de accu kun je vrolijk je dag aan zonder je zorgen te maken over hoeveel procenten je nog hebt. Met de Xperia 1 kun je voorlopig goed vooruit. Je kijkt films op de volle resolutie zonder zwarte balken. Wie wil dat nou niet?

+ Schitterend beeldscherm

+ Keurige camera

+ Supersnelle processor

- Plaatsing vingerafdrukscanner niet voor iedereen

- Niet draadloos oplaadbaar