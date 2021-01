Xiaomi verbannen door Amerikaanse overheid

Xiaomi zijn we steeds beter gaan leren kennen. Nu is het bedrijf op een zwarte lijst gekomen van de Verenigde Staten. Hopelijk kunnen we het merk de komende jaren nog wel op de smartphonemarkt tegenkomen.

Nadat Huawei inmiddels alweer anderhalf jaar geleden op de zwarte lijst van de Amerikaanse overheid werd geplaatst, de zogeheten Entity List, heeft nu ook Xiaomi daar een plekje op verworven. Xiaomi is niet het enige bedrijf dat nu aan deze lijst is toegevoegd, maar wel één van de beter bekende merken. Xiaomi is de laatste jaren gigantisch gegroeid. In het verre Oosten was Xiaomi al een grote speler maar de laatste tijd is het merk ook in Europa en de VS vaker opgedoken.

Xiaomi is zonder daadwerkelijke bewijsvoering toegevoegd aan de lijst. De reden voor het uitbannen van Xiaomi-producten zijn sterke vermoedens van de Amerikaanse overheid. Die vermoedens zouden betrekking hebben op de banden die Xiaomi heeft met de Chinese overheid. Volgens de VS is Xiaomi voor een deel staatseigendom, al ontkent Xiaomi deze berichtgeving stellig. Er wordt door Xiaomi aangegeven dat het bedrijf geen eigendom is van de Chinese overheid en dat er ook geen toezicht plaatsvindt vanuit de overheid.

Nog een sprankje hoop

De smartphonefabrikant heeft aangegeven zich altijd aan de regels te hebben gehouden en daar in ieder geval mee door te gaan. Vanwege het gebrek aan bewijs blijft Xiaomi ook vechten voor het recht om verder te gaan en om hopelijk van de lijst af te worden gehaald. De procedures die Xiaomi in werking wil gaan stellen zijn nog niet duidelijk, maar daar wordt binnenkort waarschijnlijk meer over bekend. Gelukkig voor Xiaomi zijn de sancties niet zo heftig als bij Huawei het geval was, Xiaomi mag zaken blijven doen met Amerikaanse bedrijven en Android op de toestellen blijft dus de norm.

