Samsung Galaxy S21 duikt op in benchmarks

De Samsung Galaxy S21 is opgedoken in een benchmark. Dat voegt wat nieuwe informatie toe aan de lange lijst van specificaties die tot nu toe al over het nieuwe vlaggenschip van Samsung uitlekten.

Over de Samsung Galaxy S21 is inmiddels al het nodige uitgelekt, maar nu is het toestel ook opgedoken in een benchmark-database. Daar verschijnen vaak toestellen die nog niet aangekondigd zijn maar al wel door de fabrikant zelf worden getest. De S21 die nu is opgedoken, maakt gebruik van de nieuwe Snapdragon 888-chipset, die eerder werd onthuld. Die chipset zal naar alle waarschijnlijkheid niet de enige zijn die in de nieuwe S21 te vinden zal zijn; Samsung lijkt van plan te zijn ook zijn eigen Exynos-chipset te gaan gebruiken.

Alles uitgelekt van de S21

Op basis van de nu beschikbare informatie lijkt het erop dat er een 6.2 inch AMOLED-scherm in de S21 zal worden geplaatst. Dat zal een 120Hz-verversingssnelheid krijgen en een Full HD+-resolutie. Het lijkt er ook op dat Samsung kiest voor drie camera's achterop de nog onaangekondigde S21. Dat zou een camera minder zijn dan de S20, die nog over een viertal camera's achterop beschikte. De Snapdragon 888-chipset brengt natuurlijk een aantal voordelen met zich mee, zoals ingebouwde 5G en een loeisnelle processor.

Ook de software belooft interessant te worden. Zo gaan de geruchten (overigens door onszelf gevoed) dat de Galaxy S21 ontgrendeld kan worden met je stem. Je kan de klok erop gelijk zetten dat Bixby weer zijn opwachting op de S-serie gaat maken. In de One UI 3.1, waar de Galaxy S21 vermoedelijk op draait, zit dat tezamen met de nodige handigheidjes ingebakken in Android. We kunnen niet wachten om er zelf mee aan de slag te gaan.

(via)