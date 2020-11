'Samsung komt met kamerscherm-achtig display'

Samsung trekt de kar voor wat betreft opvouwbare smartphones. Dat wil niet zeggen dat andere fabrikanten niet meedoen, maar Samsung trekt er tot nu toe de meeste aandacht voor en zet ook qua marketing torenhoog in. Hoewel de opvouwbare smartphones ook zeker nadelen hebben, zoals vuil in de scharnieren en een iets kwetsbaarder ontwerp, zien veel mensen de toename in schermoppervlak wel zitten.

Als jij ook bij dat groepje hoort dan heeft Samsung iets nieuws voor je. Dat wil zeggen, Samsung is druk bezig met het verder uitbouwen van de lijn aan opvouwbare toestellen en wel met een toestel dat nog flexibeler is dan eerdere toestellen. Er is een concept-tekening naar buiten gekomen die een smartphone laat zien met nog een extra vouw. Nu is Samsung niet de eerste fabrikant die met deze concepten op de proppen komt, maar als koploper in opvouwbare smartphones lijkt de uitwerking van zulke plannen voor Samsung iets dichter bij.

Eén enkel apparaat

Gezien de hoeveelheid werkgeheugen in de hedendaagse smartphones lijkt Samsung te willen gaan sturen op het gebruik van één enkel apparaat in de toekomst. De Galaxy Z Fold2 is al zo groot uit te vouwen als een tablet maar als dit toestel een nog groter totaal scherm krijgt heb je haast geen losse laptop meer nodig. Je neemt een toetsenbord mee in je rugzak of handtas en je kunt overal flexwerken op je uitklapbare smartphone. Het gaat hier nog wel om een concept, maar als het tot uitvoering komt zet Samsung weer een stap dichter bij het samenbrengen van drie productgroepen in één.

