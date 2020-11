Galaxy S21 kan worden ontgrendeld met je stem

De Samsung Galaxy S21 krijgt volgens de laatste geruchten de mogelijkheid om te ontgrendelen met niets meer dan je stemgeluid. Het is een onderdeel van de nieuwe One UI, die tezamen met het nieuwe toestel zal worden gelanceerd.

Bixby, de eigen stemassistent van Samsung. We zijn er geen enorme fan van, vooral niet sinds Samsung met de integratie van een Bixby-knop op haar toestellen probeerde de stemassistent collectief bij alle nieuwe Samsung-gebruikers door de strot te duwen. In de loop der tijd heeft Samsung hard zijn best gedaan de functionaliteit van de stemassistent uit te breiden, en de meest recente ontwikkeling moet dan ook in dat licht worden gezien: het wordt bij de nog uit te brengen Samsung Galaxy S21 mogelijk je telefoon met je stem te ontgrendelen.

Soepele software

Bij SamMobile ontdekten ze dat de Samsung Galaxy S21 voorzien gaat worden van deze nieuwe functie, die onderdeel is van One UI 3.1. Die versie zal uiteindelijk ook terecht komen op de Galaxy S20, maar het is nog niet helemaal duidelijk of dat ook betekent dat je dat toestel zal kunnen ontgrendelen met je stem. Over de veiligheid van het systeem valt vooralsnog ook weinig te zeggen, maar we kunnen ons zo voorstellen dat wanneer je een goede geluidsopname hebt, het niet heel lastig wordt de beveiliging te omzeilen.

Er is naast ontgrendeling met je stem genoeg om naar uit te kijken. De Samsung Galaxy S21 zal naar verwachting volgend jaar maart het levenslicht zien, en er is al veel uitgelekt. Al deze informatie moet overigens met een korreltje zout worden genomen, maar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen de nieuwe toestellen uit de S21-serie worden uitgerust met Android 11, wat op zichzelf al de nodige verbeteringen met zich meebrengt.