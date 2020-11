'Motorola lanceert gauw toptoestel tegen prettige prijs'

Motorola is zich aan het voorbereiden op een terugkeer in het topsegment. Dat lijkt te komen in de vorm van de Motorola Nio. De onthulling zou komen in het begin van volgend jaar.

Motorola kennen we van vele smartphones over de jaren, maar deze toestellen vinden we vooral in het midden en budgetsegment terug. Motorola levert al tijden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, en dat wil het bedrijf doorzetten op een hoger platform. Motorola komt naar verluidt aan het begin van 2021 met een nieuw toestel dat zich niet aan de gebruikelijke prijskaartjes houdt die we van Motorola gewend zijn.

Het lijkt erop dat er een Motorola op de markt gaat komen met een Snapdragon 865. Deze chipset draait nu in een groot deel van de toptoestellen die op de markt zijn. Daarnaast zou het nieuwe toestel minimaal 8GB werkgeheugen krijgen, mogelijk zelfs 12GB. Vermoedelijk wordt 128GB opslaggeheugen de standaard met ook een 256GB-variant verkrijgbaar. Het scherm krijgt een FHD+-resolutie met een verversingssnelheid van 90Hz. Het toestel zou de naam Motorola Nio krijgen.

Nio toestel

De Motorola Nio lijkt een plaatsje te gaan vinden in de lage topklasse. Zoals het er nu uitziet krijg je een toptoestel in de Motorola Nio zonder de absolute hoofdprijs te betalen. Eerder dit jaar kwam Motorola al een beetje boven de geijkte prijzen van Motorola uit. Motorola heeft ook al een opvouwbaar toestel gepresenteerd dat boven de duizend euro uitkwam, de Motorola Razr. Deze prijs werd echter niet bepaald door de beste specificaties, maar doordat het scherm kan dubbelvouwen en daarmee het toestel qua lengte kan halveren.