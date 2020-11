Xiaomi Poco M3 aangekondigd voor 149 euro

Xiaomi is inmiddels geen onbekend merk meer in Nederland. Toch weet de fabrikant ons nog steeds te verbazen met uitstekende prijs-kwaliteitverhoudingen. De POCO-toestellen zijn daar al helemaal het toonbeeld van. De Nieuwste POCO M3 zet deze lijn gewoon door.

Xiaomi heeft veel werk gestopt in het POCO submerk. Waar Xiaomi-smartphones al veel bieden relatief aan het prijskaartje lijkt POCO er nog een schepje bovenop te doen. De toestellen van POCO doen het goed qua prijs-kwaliteitverhouding maar ook qua design. POCO kwam eerder alleen met toptoestellen voor een verminderde prijs, maar steeds vaker komen er POCO-toestellen op de markt op een nog lager prijspunt met nog steeds keurige specificaties.

De Xiaomi POCO M3 is de nieuwste in de lijn van POCO-knallers. De budgettopper biest zoals gezegd nogal veel power voor de relatief lage prijs. Die power zit vooral in de gigantische accu. De POCO M3 krijgt namelijk een accucapaciteit van maar liefst 6000 mAh. Als je daar het weekend niet mee kan uitzitten ben je misschien iets teveel met je smartphone bezig. Daarnaast heeft het toestel uiteraard nog meer te bieden, hieronder staat een lijstje met de highlights.

Belangrijkste specificaties van de Xiaomi POCO M3

6,53 inch scherm met Full HD+-resolutie van 2340 pixels bij 1080

Snapdragon 662-chipset, gepaard met 4GB werkgeheugen

48MP-, en dubbele 2MP-camera's achterop, 8MP-selfiecamera

6000 mAh accucapaciteit

Android 10 met MIUI-skin

Prijs en beschikbaarheid

Dat is een behoorlijke lijst met specificaties voor een toestel in de budgetcategorie. Zoals in de titel te lezen valt krijgt de POCO M3 een prijskaartje vanaf 149 euro. Voor dat bedrag heb je de standaardvariant met 64GB opslaggeheugen en daarbij kun je kiezen uit geel, zwart of blauw. Mocht je al weten dat je meer ruimte nodig zult hebben, dan kun je voor een paar tientjes meer; met 169 euro, de variant aanschaffen met 128GB opslaggeheugen.

