'Samsung Galaxy S21 komt in februari op het toneel'

Het leek er eerder op dat Samsung 2021 met goed nieuws wilde beginnen, maar nu komt naar buiten dat Samsung toch iets later instapt dan eerder gedacht. Er zouden meerdere oorzaken kunnen zijn waarom Samsung toch later met de S21-lijn naar buiten komt.

Het zag ernaar uit dat Samsung al in januari de Samsung Galaxy S21-reeks zou presenteren. Daarmee zou er in de rest van het jaar meer ruimte komen voor andere toestellen van de fabrikant. Het afgelopen jaar zijn een aantal presentaties wat dichter bij elkaar komen zitten dan het bedrijf misschien zou willen. Door eerder te beginnen zou er per toestel wat meer ademruimte komen zodat er niets ondergesneeuwd wordt.

Die gang van zaken lijkt nu toch niet door te gaan. Volgens een zogezegd betrouwbare bron van Android Headlines zou de lancering toch iets later plaatsvinden dan we eerder hoorden. Waar er eerder vrijwel zeker was dat concurrenten ná Samsung hun smartphones zouden presenteren is die zekerheid een beetje weg. Nu zou de Galaxy S21-lijn eind februari het levenslicht gaan zien. Dit zou kunnen komen doordat Samsung ten tijden van lancering genoeg toestellen klaar wil hebben om direct te gaan verschepen. Door hoge drukte en lage fabrieksbezettingen vanwege COVID zou dit wat vertraging hebben opgelopen.

Meer concurrentie

Eerder kwam het bericht al naar buiten dat ook OnePlus haar lancering van de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro naar voren zouden schuiven in vergelijking met eerdere jaren. Of dat een reactie was op Samsungs besluit is niet duidelijk. De presentatie van de OnePlus 9-reeks lijkt nu een korte maand na de lancering van de Galaxy S21-lijn plaats te vinden. We weten het echter pas zeker wanneer de livestream data bekend worden gemaakt.

