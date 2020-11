RCS nu wereldwijd beschikbaar

Voor wie zich ooit heeft afgevraagd wat de 2.0 versie van sms zou gaan worden is er nu een antwoord. We mogen aan de slag met het langverwachte RCS. De beveiligde chatdienst doet zijn intreden.

We sms'en eigenlijk niet meer. Een heel enkele keer komt het voor dat we in het buitenland zijn en geen mobiele data willen gebruiken met als uitkomst dat we een sms sturen vanaf de vluchthaven. Nu Wi-Fi bijna overal beschikbaar is en binnen de Europese Unie geen roamingkosten meer worden gerekend hebben chatdiensten als WhatsApp, Telegram en Signal het voor het zeggen. Google komt met een alternatief; RCS.

RCS, of Rich Communication Services, moeten als opvolger van sms dienen met end-to-end versleuteling. Het geeft een extra beveilgde vorm van communicatie en moet dan ook de 'berichten'-app op Android-toestellen gaan vervangen. Via RCS kun je gaan beeldbellen, chatten en bestanden versturen. Behalve wanneer de ander in China, Rusland of Iran woont. In deze landen wordt de dienst namelijk niet beschikbaar.

Waarom?

De eerste vraag die bij ons opkwam was: waarom? Met welk doel wordt RCS nu nog ingevoerd wanneer er al talloze chat-apps bestaan die gebruik maken van dezelfde versleuteling? Er lijkt geen heel duidelijk antwoord op te zijn, behalve dan dat Google dan ook een versleutelde berichtendienst heeft waar meer mee mogelijk is dan het versturen van simpele berichten. Het is al mogelijk om de dienst in gebruik te nemen, al lijkt de functionaliteit wel afhankelijk te zijn van je provider.

(via)