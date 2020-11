'Samsung bezig met ontwikkeling Galaxy Xcover 5'

Samsung is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe Xcover. Dat is althans het gerucht. Het nieuwe toestel wordt de nieuwste telg in een lange lijn Xcover-toestellen, en krijgt wellicht voor het eerst de beschikking over 5G.

De boys bij GalaxyClub hebben met het grasduinen in browser-benchmarks een nieuwe, onaangekondigde Samsung-telefoon ontdekt. Het vermoeden is dat het hier gaat om de Samsung Galaxy Xcover 5, gezien het modelnummer SM-G501B. Uit deze naam en de benchmarkresultaten valt verder af te leiden dat het toestel draait op Android 11 en een beeldverhouding van 20:9 heeft. Wat heeft Samsung verder voor ons in petto?

Xcover-serie

Het zou ook hoog tijd worden dat Samsung met een nieuw model in de Xcover-serie komt. Het laatste wapenfeit van deze op de redactie populaire serie toestellen was de Xcover Pro, wat een prima toestel was maar niet heel populair bleek. Wat ons betreft was het absolute hoogtepunt de Samsung Galaxy Xcover 3, die je hierboven ziet, maar die is inmiddels zowat antiek. Als we GalaxyClub mogen geloven komt het nieuwe toestel in ieder geval met 5G, waarmee de Xcover-serie gelijk weer helemaal bij de tijd is. Of het nieuwe toestel Xcover 5 of misschien wel Xcover Pro 5G gaat heten, valt op basis van de huidige gegevens dan ook niet te zeggen.

Wat wel duidelijk is, is dat Samsung bezig is met de ontwikkeling van een toughphone met 5G. Op het eerste oog lijkt dat geen heel logische combinatie. Toughphones worden in de markt gezet als de ideale telefoon voor mensen met een actieve levensstijl. We vragen ons af of je 5G nodig hebt als je aan het klauteren bent op een rotswand of met je mountainbike door de natuur crosst, zeker omdat 5G nog niet bepaald bekend staat om zijn goede bereik of batterijvriendelijkheid. We zijn dan ook minstens zo benieuwd hoe Samsung van plan is deze combinatie aan de man te brengen, als dat we benieuwd zijn hoe het uieindelijke toestel eruit gaat zien.

(via)