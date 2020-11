'Apple developer-commissie naar 15%'

Er is de laatste tijd veel in het nieuws geweest omtrent de vergoeding voor mobiele app-ontwikkelaars. We hebben het in deze zin over de ontwikkelaars van apps voor mobiele apparaten, niet over ontwikkelaars die niet stil kunnen zitten. Het gedoe waar het om ging was de vergoeding die een app-platform krijgt voor de verkoop van een app. De ontwikkelaar krijgt in veruit de meeste gevallen 70% van de opbrengst terwijl er 30% naar het platform gaat. Als je een app koopt in de App Store van Apple krijgt Apple dus 30% van het bedrag.

Hoewel de percentages al tijden zijn zoals ze zijn, vinden veel ontwikkelaars en anderen in de techwereld dat de marges een beetje scheef zijn. Hoewel Apple op veel vlakken een beetje anti-consument is, bijvoorbeeld qua reparatie mogelijkheden, is Apple in dit geval wat vriendelijker voor de betrokken partijen. Apple wil namelijk de marges gaan aanpassen voor kleine ontwikkelaars zodat zij er wat makkelijker van kunnen groeien.

Handje helpen

Apple gaat het dus toegankelijker maken voor ontwikkelaars om op gang te komen. Het zou kunnen dat Apple hiermee de eerste is die een dergelijke regeling treft met kleinere ontwikkelaars. Klein is voor Apple niet hetzelfde als voor de rest van de wereld. De grens komt namelijk te liggen op 1 miljoen dollar jaaropbrengst. Als je als ontwikkelaar dus 7 ton verdient met je apps dan hoef je daar maar 15% van af te staan aan Apple. Mocht je boven de miljoen uitkomen dan betaal je niet met terugwerkende kracht 30%, maar vanaf het moment dat je er overheen gaat.

(via)