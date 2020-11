'OnePlus 9 duikt op in renders'

OnePlus is uiteraard druk bezig met de ontwikkeling van de volgende toppers. Het Chinese merk lancceert doorgaans niet zoveel smartphones, al was 2020 hierop een uitzondering. De eerste details over de eerste toestellen van 2021 lijken nu naar buiten te zijn gekomen.

OnePlus heeft in 2020 maar liefst zes telefoons gelanceerd, hoewel daar nog niet alles over gezegd is zijn de eerste afbeeldingen van de volgende alweer naar buiten gekomen. De buitenkant van de vermoedelijke OnePlus 9 is opgedoken in een aantal renders. Dat zijn met de computer gemaakte schetsen. Deze schetsen zijn gemaakt op basis van de geruchten die van binnen de OnePlus-organisatie naar buiten zijn gekomen. Daarnaast weten we ook al iets meer over de specificaties van het toestel.

Zoals het er nu uitziet krijgt de OnePlus 9 een 6,7 inch beeldscherm dat is voorzien van een Full HD-resolutie. Op dit formaat is Full HD een keurige resolutie, al kwamen eerdere OnePlus-toestellen uit met een 1440p-resolutie. Het vermoeden is ook dat de OnePlus 9 Pro wel een 1440p-resolutie krijgt. De OnePlus 9 krijgt een vlak scherm, net als bijvoorbeeld de OnePlus 8T, in plaats van een gebogen beeldscherm, zoals de OnePlus 8 Pro.

Turbo tijd

Het is nog nergens bevestigd, maar de kans is aanzienlijk dat de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro worden voorzien van een Snapdragon 875, de nieuwste chipset van Qualcomm. Ook zullen de toestellen weer met minimaal 8GB werkgeheugen worden geleverd met opties voor meer. Het ontwerp in de renders ziet er naar onze mening goed uit en ook de kleiner geworden selfiecamera valt in de smaak. De randen om het scherm heen lijken smal en je kunt er dus een hele entertainment-ervaring mee beleven.

