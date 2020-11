'WhatsApp-bericht vanzelf laten verwijderen nu mogelijk in Nederland'

WhatsApp is al een tijdje bezig met de mogelijkheid voor gebruikers om berichten na een bepaalde tijd te laten verwijderen. Als gebruiker kun je verschillende redenen hebben om deze functie te willen gebruiken en vanaf vandaag kan dat dan ook. Als je iets met iemand wil delen wat daarna vanzelf in rook opgaat is mogelijk wanneer je de nieuwste versie van de chat-app op je smartphone installeert. De functie zoals deze nu geïmplementeerd wordt is echter niet zoals we eerder vermoedden.

Eerdere berichtgeving gaf aan dat het per bericht mogelijk was om te kiezen hoelang andere gebruikers dit kunnen lezen. Er zou dan de mogelijkheid zijn om te kiezen tussen een paar minuten tot een paar dagen met verschillende opties daartussenin. Nu de functie dan daadwerkelijk beschikbaar is lijkt het wat anders in elkaar te steken. Je kunt de functie per gesprek activeren, maar niet per bericht. Zodra je de functie instelt geldt het voor ieder bericht dat je verstuurt.

Beetje beperkt

Verder is het ook niet mogelijk om te kiezen hoelang je de berichten wil laten zien. Op het moment van schrijven is het alleen mogelijk om de duur van de zichtbaarheid van berichten op een week te zetten. De ontvanger van de berichten heeft na het verzenden dus 7 dagen de tijd om je bericht te lezen, daarna verdwijnt het. Doordat het zo lang duurt lijkt de functie zijn doel niet helemaal te raken. Voorlopig is de functie dus nog redelijk beperkt in toepassing maar het vermoeden is dat deze verder ontwikkeld wordt om meerdere keuzes mogelijk te maken.

