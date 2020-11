Google stopt met gratis grenzeloze opslag foto's volgend jaar

Als je je foto's graag veilig wilde bewaren in de cloud was Google altijd een van de meestgebruikte opties. Via Google Photos kon je automatisch je telefoon elke nacht via wifi je foto's van die dag laten uploaden naar je Google-account. Dat gaat niet veranderen, maar dat je geen limiet had in de hoeveelheid foto's die je kon uploaden, verandert wel. Voorheen kon je foto's, mits ze gecomprimeerd werden, in onbeperkte aantallen in je Google Photo's uploaden. Nu gaat daarvoor de grens van 15GB die voor alle andere bestanden was ingesteld ook gelden.

Heel veel foto's

Geld lijkt de reden te zijn dat Google nu voor deze stap kiest. Willen gebruikers op dezelfde voet verder gaan na 1 juni 2021, dan zullen ze een betaald abonnement moeten gaan afsluiten als ze tegen de limiet van 15GB aanlopen. Deze Google One-abonnementen zijn nu al verkrijgbaar, met opties variërend van 100GB voor 2 euro per maand tot 2TB voor tien euro per maand. Nu gebruikers hun foto's nog onbeperkt kunnen opslaan was er geen reden zo'n abonnement te nemen, maar per 1 juni zal dat gaan veranderen.

Google schat zelf in dat het nog wel een jaar of drie duurt voordat gebruikers met de huidige fotocompressie 15GB weten vol te krijgen. In de mail, waarin het gebruikers op de hoogte stelt van de wijziging in het beleid, geeft Google ook nog wat cijfers. Zo krijgt het wekelijks 28 miljard(!) nieuwe foto's en video's voor zijn kiezen, en hebben Google-gebruikers tot nu toe zo'n 4 biljoen foto's bij Google gestald. We kunnen ons ook voorstellen dat Google inmiddels dacht: hé, misschien moet ik geld gaan vragen voor deze uitermate populaire dienst.