'Nokia 8000 4G gespot in lek'

Nokia brengt op nagenoeg ieder prijspunt telefoons uit. Ook zitten er in de line-up van Nokia veel verschillende soorten telefoons. Van smartphones met 4 camera's, tot zogeheten dumbphones. Toch maakt Nokia ook toestellen die er een beetje tussenin vallen. De Nokia 8000 4G is een featurephone, zo'n toestel uit die laatste categorie. Je kunt er bijvoorbeeld geen Instagram op gebruiken, maar je kunt wel verbinding maken met het internet.

De Nokia 8000 4G is nog niet gepresenteerd door Nokia maar er zijn al wel afbeeldingen van het toestel naar buiten gekomen. We zeggen afbeeldingen maar het gaat om renders; computergetekende afbeeldingen. Op de afbeeldingen wordt duidelijk dat het toestel een redelijk deftige afwerking krijgt voor een toestel in deze categorie. De behuizing is namelijk gemaakt van zogezegd glasachtig-materiaal dat er goed uitziet.

Hardware

Hoewel er geen Android op het toestel zal gaan draaien heeft het toestel natuurlijk wel hardware nodig om te werken. In de 8000 4G zou een Snapdragon 210-chipset van Qualcomm gepaard met 512MB aan werkgeheugen. Het scherm wordt waarschijnlijk een 2,8 inch lcd-paneel en als stroombron een accu met een capaciteit van 1500 mAh. Er zou ruimte zijn voor twee simkaarten en er is standaard 4GB opslaggeheugen aanwezig met de mogelijkheid tot uitbreiding met een microSD-geheugenkaart.

