'OnePlus Nord N100 verkrijgbaar, N10 5G volgende week'

OnePlus is van start gegaan met de verkoop van haar twee nieuwste toestellen. Eén van de twee is nu al beschikbaar terwijl de ander volgende week volgt. Hieronder lees je meer over de toestellen.

OnePlus heeft een maandje geleden haar nieuwste toestellen aangekondigd. De voordelige OnePlus Nord N10 5G en de nog voordeligere Nord N100. Beide toestellen zakken verder in prijs dan de OnePlus Nord van eerder dit jaar. Met deze toestellen breng OnePlus haar OxygenOS naar een markt buiten de toptoestellen. Zo kun je dus ook genieten van een fijne software-ervaring op een relatief goedkoop toestel.

Belangrijkste specificaties van de OnePlus N100

6,52 inch FHD+-beeldscherm

Snapdragon 460-chipset

13-megapixelhoofdcamera, ondersteund door andere camera's

5000 mAh accucapaciteit

Android 10, met OxygenOS 10.5

De goedkoopste handset is de OnePlus Nord N100 en dat toestel is vanaf vandaag verkrijgbaar. Al voor 199 euro kun je met het toestel aan de slag. Hierboven zie je de belangrijkste specificaties van de N100. Zowel de Nord N100 als de Nord N10 5G draait op Android 10 met OxygenOS 10.5. Dat is niet de nieuwste versie, maar wel een hele fijne versie. Voor de Nord N10 5G hebben we hieronder een lijstje opgesteld met de hoofdpunten die je van het toestel moet weten.

Belangrijkste specificaties van de onePlus Nord N10 5G

6,49 inch Full HD+ 90Hz-beeldscherm

Snapdragon 690-chipset met 5G-modem

64-megapixelhoofdcamera en een boel lenzen ter ondersteuning

4300 mAh accucapaciteit

Android 10, met OxygenOS 10.5

5G voor een relatief prikkie

Hoewel de OnePlus Nord N10 5G niet het goedkoopste toestel is met een 5G-modem, is het nog steeds geen al te duur toestel. De OnePlus Nord N10 5G is vanaf volgende week vrijdag beschikbaar in Nederland met een adviesprijs van 349 euro. Beide toestellen hierboven zijn aardig volgepropt met specificaties gezien de prijzen en afhankelijk van je budget krijg je veel voor je centjes. Binnenkort kun je bij ons een review verwachten van de Nord N10 5G, hou dat dus in de gaten.

