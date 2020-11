'Motorola Moto G Stylus 2021 borduurt voort op Moto G Pro'

Motorola bracht eerder dit jaar een smartphone uit met een stylus; de Motorola Moto G Pro. We zijn ermee aan de slag gegaan en het toestel kwam niet verkeerd uit onze test. Nu is Motorola naar verluidt bezig met een opvolger. Het zou dan gaan om de Motorola Moto G Stylus 2021. Die naam staat nog niet in steen gebeiteld maar de lekker in kwestie, Evan Blass, zit er niet heel vaak naast. De Moto G Stylus 2021 krijgt een stevige upgrade.

De Moto G Stylus krijgt, in vergelijking met de Moto G Pro, een groter scherm, een snellere processor, en meer camera's. Het toestel zou op Android 10 gaan draaien volgens de lekken, al kunnen we ons ook voorstellen dat het toestel met Android 11 wordt geleverd als we kijken naar Motorola's toewijding aan Android One. Daarbij gezegd weten we nog niet wanneer het toestel uitgebracht wordt en het zou dus kunnen dat het inderdaad Android 10 wordt.

Motorola Moto G Pro review - De Motorola Moto G Pro heeft een geheim. Dat weet het toestel goed te verbergen. We zijn met de Moto G Pro aan de slag gegaan om het toestel stevig aan de tand te voelen. Onze bevindingen vind je in deze review.

Pennetje mee

Het grote voordeel van de Moto G Stylus 2021 is het pennetje in het toestel. Zonder dat je het een losse stylus mee hoeft te dragen kun je gemakkelijk het grote scherm bedienen. Door het grote scherm kun je met het pennetje fijn aan grote spreadsheets werken zonder dat je twintig keer de verkeerde cel selecteert. De Moto G Stylus 2021 zou naar verluidt uitkomen in februari van volgend jaar.

