'LG dichter bij uitschuifbare smartphone'

Heb je vaak net te weinig scherm op je smartphone om te doen wat je echt wil, maar wil je geen grotere smartphone in je tas meenemen? Dan heeft LG misschien wel dé oplossing voor je. Mogelijk kunnen we binnenkort de LG Slide verwachten.

De Zuid-Koreaanse fabrikant LG staat bekend om het introduceren van innovatie op meerdere vlakken in meerdere sectoren. Bij GSMinfo.nl kijken we echter alleen naar de telefoontak van het bedrijf, maar daar vinden we een grote bak met innovatie. Het is een paar jaar stil geweest rondom LG's innovatie. Daarmee bedoelen we dat de innovatie in de telefoons van LG een beetje stagneerde. In 2020 kwam daar verandering in en LG leeft weer. De LG Wing kwam eerder dit jaar al uit met en kantelbaar scherm, maar nu komt ook de LG Slide in de kijker.

LG heeft een patent aangevraagd op de naam 'LG Slide'. Wat dat voor een smartphone zou worden staat niet in de patentaanvraag maar er zijn wel oudere renders die aangeven hoe dat er uit zou zien. De LG Slide zou er in het beginsel uitzien als een gewone smartphone, maar het zou mogelijk zijn om het toestel uit te breiden vanuit de binnenkant van het toestel. Je zou uit de zijkant van de LG Slide een scherm kunnen trekken dat het toestel tot een soort kleine tablet omvormt. Hoewel er nog steeds bewegende onderdelen in het toestel zouden komen, zou het toestel minder gevoelig zijn voor schade dan opvouwbare smartphones met grote scharnieren.

Tablet op zak

Het idee van een groter scherm in je broekzak is een aanlokkelijke gedachte. De opvouwbare smartphones laten al zien dat ze van toegevoegde waarde zijn, al zijn ze wel kostbaar. Ook zijn deze toestellen aan de forse kant omdat je in wezen twee telefoons op elkaar legt bij het opvouwen. De LG Slide zou, zoals het er nu uitziet, niet veel dikker worden dan de gemiddelde smartphone. Wanneer we het toestel kunnen verwachten is nog niet duidelijk maar hopelijk hoeven we niet lang meer te wachten.

(via,via2)