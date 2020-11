Motorola kondigt twee nieuwe kanjers aan; Moto g9 Power, Moto g 5G

Het wordt alsmaar drukker in het budget en middensegment. Motorola gaat daar al tijden de strijd aan met andere fabrikanten in deze segmenten en zojuist heeft het merk twee nieuwe wapens aangekondigd; de Moto g9 Power en de Moto g 5G.

Motorola is een fabrikant die relatief veel smartphones per jaar produceert. Niet zo gek dus dat het vaak om meerdere smartphones per presentatie gaat. Nu is het de beurt aan twee nieuwe Moto-toestellen. De twee toestellen leiden geen nieuwe toestelreeks in, maar beide vullen een bestaande reeks aan. Het gaat om de Moto g9 Power en de Moto g 5G. Dit zijn dus varianten binnen de Moto g9-serie en de Moto g-lijn. Hieronder zetten we de highlights van de toestellen op een rijtje.

Belangrijkste Motorola Moto g9 Power specificaties

6,8 inch HD+-IPS LCD-scherm

Snapdragon 662-chipset met 4GB werkgeheugen

64MP-, 2MP- en 2MP-camera's achterop, 16MP-selfiecamera

6000 mAh accucapaciteit

Android 10, met het Android One-programma

Belangrijkste Motorola Moto g 5G specificaties

6,7 inch FHD+-beeldscherm

Snapdragon 750G-chipset met 4 of 6GB werkgeheugen

48MP-, 8MP- en 2MP-camera's op de achterkant, 16MP-selfiecamera

5000 mAh accucapaciteit

Android 10, met het Android One-programma

Power voor een prikkie

Hoewel de toestellen niet onder de 100 euro te verkrijgen zijn, zijn het geen dure smartphones. Dan bedoelen we vooral in verhouding tot de inhoud van het toestel. De Moto g9 Power levert vooral dat; power. Dan bedoelt Motorola dat niet zozeer als rekenkracht, al is de Snapdragon 662 niet per se langzaam. De g9 Power heeft een accu met een capaciteit van 6000 mAh en dat is een behoorlijk pakje power in een smartphone. Een paar jaar geleden was 3000 mAh het gemiddelde en de hardware is alleen maar zuiniger geworden. Als je lang vooruit wil kunnen kun je dus met een gerust hart vooruit met de g9 Power.

De Moto g 5G heeft wat krachtigere hardware met een iets kleinere, maar nog steeds stevige accu. Het grootste punt dat opvalt bij de Moto g 5G is uiteraard het stukje '5G' in de naam. De chipset van het toestel wordt er standaard mee geleverd voor de beste werking. In Nederland is 5G nog niet echt van de grond gekomen maar dat lijkt tegen de zomer van volgend jaar te gaan veranderen.

Prijs en beschikbaarheid

De twee toestellen zijn vers aangekondigd en we hoeven niet lang op de twee te wachten. In de komende weken komen de mobieltjes op de markt, een exacte datum hebben we nog niet. Wat we wel weten, zijn de prijzen. Voor de Moto g9 Power stelt Motorola een vraagprijs van 199 euro en 99 centen. Dat is niet veel voor een forse lading accuduur. De Moto g 5G is iets minder scherp geprijsd maar rijker uitgerust en krijgt een vanafprijs van 299 euro en 99 centjes. Die kan oplopen wanneer je voor meer opslaggeheugen gaat.