'Schermkloof Pixel 5 is onderdeel van ontwerp volgens Google'

Als je een nieuwe smartphone koopt dan heb je graag dat er geen gat in zit. In ieder geval niet waar dat niet hoort. Gebruikers van de Google Pixel 5 zijn extra ruimte in hun toestellen tegengekomen waar ze dat niet verwachtten.

De Google Pixel 5 is een maand geleden gepresenteerd tijdens een event van Google. Sindsdien zijn de toestellen langzaam maar zeker op verschillende markten beschikbaar geworden. Helaas niet in Nederland, maar dat is met eerdere Pixel-toestellen ook niet gebeurd. Nu de toestellen bij consumenten er reviewers terecht komen, komen de eerste opmerkingen en kritieken naar buiten. De meest opvallende in het rijtje opmerkingen is het gat tussen het scherm en de behuizing.

Het is geheel afhankelijk van de context of we het een groot of een klein gat noemen. Als dit gat tussen de stoep en de bus zat dan zou de busschauffeur wel heel strak hebben geparkeerd, maar tussen het scherm en de behuizing zit doorgaans niet zoveel ruimte. Hieronder hebben we een afbeelding staan van het stukje tussen de twee. Dat lijkt een smalle uitsparing, maar er kan bijvoorbeeld veel stof tussen of, belangrijker nog, water. Het toestel is wel gecertificeerd met een IP68-certificering.

Google's commentaar

Google heeft snel gereageerd op de berichten over het gat en heeft aangegeven dat het zo hoort. Waar mensen het zagen als een productiefout. Google lijkt zich geen enkele zorgen te maken en door op neutrale toon te laten weten dat het een onderdeel is van het ontwerp worden veel mensen gerustgesteld. Ook geeft Google aan dat het graag in gesprek gaat met mensen die zich alsnog zorgen maken. Volgens Google zijn het ook een relatief klein aantal toestellen dat hier last van lijkt te hebben.

