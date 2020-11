'WhatsApp laat je berichten verdwijnen'

Heb je iets te delen wat je niet zomaar in de archieven wil gooien? Heb je liever dat je bericht op WhatsApp maar heel even zichtbaar is? Dan heb je geluk, dit wordt namelijk binnenkort mogelijk. Ook kun je je telefoon flink gaan opruimen via WhatsApp.

Door verschillende lockdowns en andere beperkenden maatregelen is er nog meer dan anders gecommuniceerd via WhatsApp. Daar kunnen gesprekken en vooral groepsgesprekken behoorlijk vol van raken. Als je graag wat minder zooi in je chat hebt of je wil iets kort delen met een ander zonder dat het ergens opgeslagen wordt heeft WhatsApp iets voor jou. We schreven er eerder al over maar nu lijkt het dan aanstaande te zijn.

WhatsApp krijgt, net als chatapp Snapchat, berichten die na een bepaalde tijd verdwijnen, om nooit meer te zien te zijn. Voordat je zo een bericht gaat versturen moet je eerst de nieuwste versie van WhatsApp hebben, deze komt zeer waarschijnlijk in de komende dagen. Alvorens het bericht daadwerkelijk te gaan versturen kies je hoelang het bericht te lezen is. In eerste instantie zou het alleen om berichten gaan maar ook met foto's en filmpjes zou het mogelijk worden.

Opgeschoond de lockdown in

Daarnaast komt WhatsApp ook met een functie die vooral handig is wanneer je smartphone niet al teveel ruimte meer tot zijn beschikking heeft. Er zou namelijk een opslagmanager worden ingebouwd in WhatsApp. Daarmee kun je makkelijk bestanden,m berichten en alle andere meuk opschonen. Zo kun je sorteren op erg grote bestanden, zodat je in één veeg een boel ruimte bespaart. Ook wordt het mogelijk om veel gedeelde bestanden weg te doen en slechts 1 exemplaar ervan te bewaren. Hoe goed het allemaal precies gaat werken is nog niet helemaal duidelijk maar we zouden er niet al te lang op hoeven wachten.

