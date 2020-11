'Samsung Galaxy S21 lanceert in januari'

Samsung is al volop bezig met de productie. Niet Dat wil niet zeggen dat de toestellen over een week in de webshops staan. Samsung lijkt de presentatie in januari te willen organiseren met de start van de verkoop kort daarop.

Eerer kwamen er al berichten naar buiten dat de Samsung Galaxy S21 eerder in het jaar gepresenteerd zou worden dan bij de Galaxy S20-serie het geval was. En ook dan alle eerder gepresenteerde S-toestellen. Bij de geruchten rondom de S21-toestellen is het meest opvallende wel dat het erop lijkt dat de toestellen niet zonder meer worden voorzien van een scherm met gebogen zijkanten. De meerderheid zou zelfs een vlak scherm krijgen.

Zoals gezegd gaan er steeds meer geruchten rond die aan lijken te geven dat we de toestellen al in januari kunnen verwachten. Zo is de productie van de Galaxy S21 Ultra naar verluidt nu al van start gegaan. Samsung wil er zo voor zorgen dat er ten tijden van de presentatie al genoeg toestellen besschikbaar zijn om zo snel mogelijk bij consumenten terecht te komen. Dit nieuws komt overigens van Roland Quandt, een lekker die doorgaans betrouwbare info naar buiten brengt.

Galaxy S21 Ultra

De hele Galaxy S21-serie wordt voorzien van heerlijke specificaties, maar vooral van de Galaxy S21 Ultra zijn er specificaties gelekt. Let wel, deze specificaties zijn allemaal nog een gerucht, al lijkt het er wel op dat het klopt. Het toestel zou een Snapdragon 875 krijgen, de aanstaande chipset van Qualcomm, maar in Nederland zou het gaan om een Exynos 2100 uit Samsungs eigen fabrieken. Ook zouden er vijf camera's achterop komen te zitten. Wat software betreft Zullen de toestellen allemaal draaien op Android 11 met Samsungs One UI 3.0.

(via)